Za nesvakidašnji city break zaputite se na istok

Zaboravite sve što ste mislili da znate o istoku Hrvatske. Slavonija i Baranja nisu samo polja, kobasice i tamburice – one su i katedrale koje pariraju europskim velikanima, koncerti pod zvijezdama, secesijska arhitektura i muzeji koji pričaju o aristokraciji, industriji i znanosti. Vrijeme je za jedan drugačiji city break.

U Osijeku sve počinje u Tvrđi, baroknoj jezgri na obali Drave koja je centar povijesti, noćnog života i kulturnog uzdizanja. Odavde vodi najduža riječna šetnica u Hrvatskoj – osječka promenada, gdje lokalci voze bicikl, trče, šeću pse i “gušteraju” se na kavama. Ako tražite mir i dozu zena, na lijevu obalu Drave otplovite eko-skelom „kompom“, a za predah posjetite jednu Bajtu na kultnoj plaži Copacabana. Uz najljepši pogled na osječki skyline, točeno nefiltrirano ovdje sjeda kao ništa drugo.

Festival sira i vina Foto: Efet media

Kulturna predvodnica Đakova svakako je monumentalna katedrala sv. Petra, opisana kao „najljepša od Venecije do Carigrada“. No jednako impresivna je i ergela lipicanaca, jedna od najstarijih u Europi, koja daje poseban aristokratski štih ovom gradiću. Tijekom ljeta, cijeli grad postaje pozornica zahvaljujući manifestaciji Đakovački vezovi – festivalu tradicije, glazbe i tradicionalne hrane koji privlači posjetitelje iz cijelog svijeta. Za jedinstven doživljaj, drukčiji od svega drugog viđenog u ponudi grada, posjetite čuvara tradicije - kovača, u čijoj radionici možete posvjedočiti i radnom procesu, educirati se o tom starom zanatu pa i osobno okušati u preoblikovanju metala u predmet. Ljubitelje vina oduševit će podrum Misnih vina smješten tik do katedrale, u podrumu samog biskupskog dvora, dok vinoteka Bačva nudi najfinije kapljice u opuštenoj atmosferi.

Foto: Denis Despot

Dvorci, muzeji, priče

Našice, nekada dom plemenite obitelji Pejačević, danas su grad glazbe i elegancije. Zavičajni muzej Našice smješten u obnovljenom dvorcu Pejačević vodi vas kroz živote nekadašnje aristokracije, a posebno je dojmljiv prostor posvećen Dori Pejačević, prvoj hrvatskoj skladateljici. Premda se tradicionalno ne veže uz ovu vrstu glazbe, potražite i ovdje osvježenje, jer lokalna pivovara Stric predvodi novu craft scenu pod obroncima Krndije.

Ðakovacki vezovi Foto: Maja Muškić

Dok promišljate o plavoj krvi, razmislite i o tome kad ste si zadnji put baš istinski ugodili, opustili se i prepustili čistome užitku. U heritage hotelu u novoobnovljenoj Kuriji Mihalović u Feričancima priuštite si plemićki romantični vikend za dvoje uz opuštanje u wellnessu i bazenu, finu večeru i čašu vina.

Oko dvoraca se život vrti u Donjem Miholjcu i Valpovu. Prostrani perivoji Mailath i Normann-Prandau u ljeto postaju domaćini brojnih festivala, od sireva i vina, preko craft piva, do hip-hop i rock koncerata. Živi u blizini i stara industrijska priča u Muzeju Belišće, gdje i na onu željezničku podsjeća obnovljeni spomen-vlak „Ćiro“.

Foto: Mario Romulić & Dražen Stojčić

Kultura plus

Nešto istočnije, u Dalju, nalazi se Kulturno-znanstveni centar Milutina Milankovića, posvećen geniju koji je objasnio cikličke promjene Zemljine klime i ušao među 15 najvećih umova po NASA-i. Njegova rodna kuća, vrt i zvjezdarnica još stoje u spomen velikanu.

U Aljmašu se smjestio tihi podsjetnik na nedavnu povijest, gdje je u najvećem marijanskom svetištu istočne Hrvatske zapušteni vojni bunker preobražen u memorijalni centar i bogatu galeriju umjetnina.

Aljmaš Foto: Denis Despot

Nedaleko je i prezentacijsko edukacijski centar Tikveš koji priča dugu priču, onu o plemićkim lovačkim dvorcima u Parku prirode Kopački rit, a ako nakon razgledavanja poželite predah, predlažemo Lounge bar Lopoč tik do prijemnog centra. Kao i u Panorami na batinskoj uzvisini, ovdje se uz najukusnije Baranjske slastice, šalicu kave ili čašu dobrog vina serviraju i lijepi, umirujući pogledi.