Hrvatsko mjesto postalo hit među vinarima: Razlog leži u inovativnom odležavanju vina

Vijest o inovativnom procesu odležavanja vina brzo se proširila, a u glavnoj ulozi našla se Ika, slikovito zaljevskog mjesto u Hrvatskoj. Tijekom rutinskog čišćenja mora prije deset godina, stanovnici Ike slučajno su otkrili veliki plato dubok oko 20 metara u blizini izvora slatke vode. Ideja o skladištenju lokalnog vina došla je inspirirana pričama o podmorskom odležavanju šampanjca te su 2014. godine u more stavili prvih nekoliko stotina boca, piše Euronews.

Nakon godinu dana, bili su oduševljeni posebnom aromom vina što ih je potaknulo na nastavak pohranjivanja novih boca pod vodu. "U usporedbi s drugim vinima koja odležavaju u vodi, konkretno onim u moru, ovdje u Iki imamo izvor pitke vode koji stvara jedinstveno mikrookruženje koje djeluje na vino", rekao je Krešimir Mikinac, voditelj edukacije Hrvatskog Sommelier Kluba. Mikinac ne posjeduje niti jedno potopljeno vino, no godišnje ga kuša.

Radi se o relativno novoj metodi odležavanja vina te su potrebna stalna istraživanja, a rezultati su obećavajući. Vijest o inovativnom procesu odležavanja brzo se proširila te je navela sve više vinara da prigrle podvodne podrume. "Kombinacija slatke i morske vode daje posebnu jedinstvenost vinu, posebno s obzirom na različite temperature i sadržaj minerala u pitkoj vodi u usporedbi s morskom vodom. Mješavina ovih voda stvara poseban utjecaj na vino koje odležava u proljeće", rekao Mikinac. .

Godišnji ritual vađenja i potapanja boca postao je ustaljena tradicija među hrvatskim vinarima, a njih oko 15 sada koristi tu metodu. Pohranjuje se boce niza vina, uključujući bijelo, crveno i pjenušavu sortu. Ove godine je iz mora početkom kolovoza izvučeno više od 4500 boca raznih vinara, a cijena boce varira ovisno o proizvođaču. One najskuplje dosežu i do 300 eura.

"Ovo nam je četvrti put da vadimo vino iz mora. Moram priznati da su rezultati iznenađujući. Vino sam prvi put stavio u more na bratov prijedlog. Bio sam malo skeptičan, ali sam morao priznati poraz", ispričao je vinar iz Buja, Josip Vorić, te dodao da se vino u moru potpuno mijenja na bolje. "More ga stabilizira i produljuje mu život. Daje vinu jedinstveni karakter, dopuštajući mu da odleži godinama, a da pritom ostane stalno dobro", opisao je. Ove je godine u more potopljeno gotovo 5000 boca vina koje će za kušanje biti izvučene sljedećeg ljeta.