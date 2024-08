Gosti mu u apartman došli 13 sati prije check-ina pa im je odlučio naplatiti cijenu još jedne noći, ali Booking mu je poremetio planove

U popularnoj Facebook grupi ‘APARTMANI HRVATSKA’ jedan se iznajmljivač požalio na iskustvo koje je doživio kada su mu gosti došli ranije u apartman te kada im je preko Bookinga pokušao naplatiti još jedno noćenje. Naime, Booking mu je tu naplatu odbio, a on je zbog toga odlučio čak i prekinuti suradnju s njima.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti: ‘OPET O BOOKING.COM-U. Gosti koji su imali rezervirano u petak (check in u 14:00 sati) nazvali su u petak u 01:00 iza ponoći i poslali poruke putem WhatsAppa da im je avion stigao ranije (pazi to je nemoguće, ali tako su napisali) i da li mogu ući u apartman ranije. Ja sam im to odobrio i poslao šifre od kutije s ključem. Dakle ušli su u apartman i noćili noć sa četvrtka na petak. Poslao sam Booking-com-u dokaze o komunikaciji i tražio da Booking.com naplati od njih još jedno noćenje, odbili su me uz obrazloženje da su stigli u apartman na dan kad su platili. Ludo! Eto toliko o njima’.

Naravno, ispod same objave nanizalo se mnoštvo komentara, većinom onih koji su branili goste i Booking, a osudili postupke i pohlepu iznajmljivača. Nakon toga on odlučuje napisati još jednu objavu o ‘spornoj’ platformi za iznajmljivanje te prekida suradnju s istom.

Opet, objavu prenosimo u cijelosti: ‘O BOOKING.COM-U. Potpuno je suludo da gosti koji dolaze putem Booking,com-a mogu raditi u apartmanu gotovo sve što hoće; derati se i remetiti javni red i mir, pomicati namještaj, držati klime na 16 uz otvorene prozore i tražiti dodatne deke, svađati se sa domaćinom i sl., praktički ucjenjuju svoje domaćine prijeteći niskim ocjenama, koje nisu realne, a često ni bazirane na činjenicama ili su plod manipulacije. Sramotno je da Booking.com daje prednost svakom pijanome, prljavom i nekulturnom Slovaku ili Talijanu u odnosu na domaćine koji im ostavljaju velike novce svaku sezonu. Zbogom Booking.com. Ovo je bila zadnja sezona naše suradnje’.

Komentari su bili raznoliki, dok su se neki složili s njim, drugi nisu baš dijelili njegovo mišljenje. Jedna je iznajmljivačica napisala: ‘Imali smo samo dvije rezervacije ove sezone sa bookinga, ostalo je sve privatno. Napisat ću vam samo da smo dobili nisku recenziju jer je gospodinu zašlo sunce u šest s balkona,a ne u osam i parking za auto mu je strm iako je došao s avionom i nema auto’.

Jedan se korisnik nije složio s komentarom o klimi: ‘Kad sam platio apartman ima da mi klima radi 24 sata na dan a tebe se to ne tiče jer je taj apartman plaćen i praktički je tih 7 dana ili koliko već moj’. No, autor objave odlučio mu je odgovoriti: ‘Ako si ikada bio u malo boljem hotelu, onda si dobio karticu za ući u sobu. Bez te kartice u sobi nema struje. PLATIO, NE PLATIO, HOTEL TI NE DOZVOLJAVA da ti i televizija radi dok te nema. To je stvar elementarne kulture. To je izumljeno radi takvih kao ti, koji je nemaju’. ‘Dobiješ dvije kartice ako te baš zanima pa možeš jednu ostaviti unutra da radi a druga za šetanje. A što se tiče kulture pogledaj se u ogledalo pa će ti sve biti jasno’, odgovorio je ovaj.

‘Pa i vi ostavite recenziju gostu. Pa će drugi put ostati bez smještaja. Ni vlasnici apartmana ne vole uzimati takve goste…’, savjetovala je jedna korisnica, a druga dodala: ‘A što je sa otkazivanjem, popune sve rezervacije do siječnja a onda bez naknade krenu otkazivanja u travnju i svibnju, tako da dobronamjerni gosti koji i mjesecima unaprijed isplaniraju godišnje odmore ne mogu bookirati, a smještajna jedinica zjapi prazna... A sve ovo drugo je suvišno uopće komentirat…’.

Javila se i još jedna iznajmljivačica: ‘U 7 godina iznajmljivanja kuće nikad ama nikad nisam imala nedolična ponašanja..imam visoku cijenu i većinom su mi gosti Nijemci, Austrijanci veće platežne moći..te pijanice kom trebaju..bogatiji ljudi su i pristojniji, oću reći poslovni ljudi koji većinom svoje biznise imaju..ti sigurno ne prave budale od sebe’.

‘Booking je jedina institucija koja odlično posluje uz malo rada.A što se tiče poslovnog pobačaja su lokalne vlasti krive jer su omogućili mnogima da rade na crno, odnosno da primaju preko stotinu i više gostiju kao neke prijatelje, a mi koji legalno radimo mi primamo ‘neprijatelje’, požalio se još jedan, a drugi se nadovezao: ‘Poštovani kolega. Jednostavno je vi živite od novca a ne od ocjena. Kućni red se jasno napise nakon toga hoćeš nećeš zdravo i tu vam čak i booking daje za puno pravo’.

