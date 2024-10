Goran Jović i HUAWEI WATCH GT 5 Pro – Uvijek korak ispred

„Ne ostavljaj za sutra ono što možeš napraviti danas“, poznata je izreka koju smo svi barem jednom čuli od naših roditelja ili ostalih članova obitelji. Naš poznati fotograf i avanturist Goran Jović ovu izreku smatra svojim životnim motom, jer kako navodi: „Da sam birao lakši put ne bi bio ovdje gdje sam danas“. Goran je rođen u Imotskom gdje je po završetku kineziološkog fakulteta svoju ljubav prema treningu i zdravom načinu života, kao profesor tjelesnog prenosio na mlade. Međutim, uz sport njegova velika ljubav je i fotografija zahvaljujući kojoj je proputovao cijeli svijet, osvojio više od 30 međunarodnih nagrada za fotografiju, uključujući i onu najprestižniju u kategoriji avanturističkih fotografija – nagradu National Geographica. Goran je sportaš, fotograf, privatni poduzetnik, muž i otac, a u izazovu postizanja savršenog balansa privatnog i poslovnog života pomaže mu njegov vjerni pratitelj – HUAWEI WATCH GT 5 Pro pametni sat.

„Nosio sam razne satove, od tradicionalnih do sportskih, no nikada nisam pronašao sat za svaku priliku. Moji dani su znali biti kombinacija poslovnih sastanaka i photoshootinga u šumi i raznim lokacijama gdje mi tradicionalni, teški satovi s metalnim remenom nikako nisu odgovarali. HUAWEI WATCH GT serija je sportski sat koji izgleda poput modnog dodatka. Lagan je na ruci, izgleda luksuzno, a u sebi ima jako puno tehnologije i sportskih značajki“, rekao je Goran.

HUAWEI WATCH GT serija pametnih satova već dugi niz godina spaja luksuz i tehnologiju s naglaskom na performanse kako bi korisnicima pružio eleganciju i povezanost u svakom trenutku.

„Iako sam ja osoba iza objektiva, nekoliko puta sam se i sam našao u ulozi modela i to noseći baš Watch GT 5 Pro kao modni dodatak za kompletiranje outfita, a ono najbolje je da sat ima 50.000 različitih brojčanika tako da je broj modnih kombinacija skoro pa neograničen“, otkriva Goran koji kaže kako je HUAWEI WATCH GT 5 Pro idealan modni dodatak za svaki outfit. „Odlično mi stoji na odijelo, a još bolje u meni omiljenom okruženju – prirodi“. Goran je fotografirao Antarcticu, najveću svjetsku prašumu Amazonu i mnogo drugih lokacija koje oduzimaju dah te ističe kako je na takvim lokacijama bitno imati gadget na koji se može osloniti: „Pametni sat poput WATCH GT 5 Pro modela je idealan za boravak u prirodi. Na njemu imam kompas, vremensku prognozu, remote shutter značajku za automatsko okidanje fotki, pohranu do 500 pjesama, precizno GPS pozicioniranje, mogućnost obavljanja poziva, a Watch GT 5 Pro po prvi puta u povijesti serije sadrži i značajku tipkovnice prilikom odgovora na poruke. Zaista genijalno“.

Osim estetike i praktičnosti koju donose brojne značajke sata, WATCH GT serija najpoznatija je po svojoj HUAWEI TruSeen tehnologiji za napredno praćenje fitnessa i zdravlja. Korisnici mogu dobiti očitanje otkucaja srca, razine zasićenosti kisika u krvi, kvalitete sna, razine stresa, broja prijeđenih koraka u danu, potrošnje kalorija i mnogo drugih parametara zdravlja i sporta.

„HUAWEI WATCH GT 5 Pro i njegove sportske i zdravstvene značajke me guraju naprijed. Svaki dan započinjem uvidom u kompletnu analizu svog sna. Sat mi pokaže koliko dugo i kvalitetno sam spavao. Obično nemam puno vremena za trening tako da u zadnje vrijeme koristim značajku HUAWEI HEALTH + koji mi nudi personalizirane treninge. Osim toga tu je i glasovna značajka trenera pa mi sat tokom treninga javlja svakakve informacije poput udaljenosti koju sam pretrčao i koliko dugo već treniram. To mi super dođe kada trčim po šumi i izgubim se u svojim mislima. Nakon treninga sat mi pokaže uvid u moju trenutnu kondiciju te vrijeme potrebno za oporavak kako ne bi došlo do pretreniranosti“, otkrio je Goran.

Svi kupci HUAWEI WATCH GT 5 serije pametnih satova ostvaruju pravo na 3-mjesečno članstvo za HUAWEI HEALTH + koji omogućuje pristup mnoštvu ekskluzivnih pogodnosti, uključujući vježbe od početničke do napredne razine, vođene meditacije i vježbi disanja, a svi korisnici koji do 27.10. ili do isteka zaliha kupe bilo koji uređaj HUAWEI WATCH GT 5 serije na poklon će dobiti FreeBuds 5i bežične slušalice.

Osim tjelovježbe, za održavanje zdravog tijela bitna je i zdrava prehrana. Pošto Goran često putuje i brzo mijenja lokacije, nema uvijek vremena za idealan obrok, no tu je StayFit značajka koja mu pomaže u praćenju kalorijskog unosa. „StayFit značajka je super alat za praćenje kalorijskog unosa. Na svom zapešću uvijek imam uvid u unos kalorija, kao i onih koje sam potrošio tako da mogu odokativno izračunati koliko kalorija bi trebao unijeti kroz moj sljedeći obrok. Mislim da je to super alat za sve ljude koji žele voditi brigu o svom zdravlju“, rekao je Goran.

WATCH GT 5 i WATCH GT 5 Pro kompatibilni su sa svim iOS i Android uređajima kako bi korisnicima diljem svijeta pružili ono najbolje iz svijeta tehnologije i mode. Najveći naglasak tvrtka ipak stavlja na poticanje svakog korisnika na brigu o vlastitom zdravlju kako bi postali najbolja verzija sebe, a isto kaže i Goran: „WATCH GT 5 Pro je idealan motivator za otići korak naprijed i odlučiti da ipak danas napravimo ono što smo si već zacrtali za sutra“, rekao je Goran sa smješkom završivši tako ovaj ugodan razgovor.