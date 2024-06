Godinama je živjela u autu, a sada se preselila u - kombi: 'Imam čak i kuhinju, a ušteda mi je ogromna'

Na svom računu Just Rowan, avanturistički nastrojena žena pokazala je svoj dom na kotačima i dala uvid u to kakav je život na cesti. Rekla je: ‘Tako sam sretna što vidim kako kanal raste i gradi zajednicu. Mislim da je pravo vrijeme da vam pokažem svoju auto kućicu’. Rowan je živjela u Hondi Pilot iz 2006. koja ima pogon na sva četiri kotača i solarnu ploču na krovu, a prije nekoliko dana preselila se u veći Ford Econoline, piše The Sun.

Ispričala je: ‘Živjela sam u nekoliko vozila. Ako se osvrnete na moj kanal, vidjet ćete da sam preinačila kombi i neko vrijeme živjela u Toyoti Corolli’. Žena je otkrila da zarađuje dostavljajući hranu za van te dodala: ‘Ova postavka mi je daleko najdraža. Čini se kao tako lijepa kombinacija mogućnosti dostave, dobre kilometraže i prikrivene sposobnosti’.

‘Točno se uklapa i ima dovoljno mjesta da imam sve što mi treba, osjećam se ugodno, kao kod kuće i dobro spavam’, kaže, ‘Mogu raditi što želim, tako da je ovo savršeno vozilo za život za mene u ovom trenutku’.

Rowan ima mini kuhinju kojoj se može pristupiti iznutra i izvana, opskrbljenu posuđem, štednjakom, namirnicama i priborom za pranje posuđa. Nastavila je: ‘Obično je koristim iznutra, ali ako sam u kampu, lijepo je kuhati vani. Mogu zapravo sjediti na krevetu i raditi u kuhinji, a tu je i moj dnevni boravak’.

‘Imam skoro krevet za dvije osobe, malo uži, ali imam udoban madrac i puno jastuka’, nastavlja, ‘Mogu ih namjestiti da mi bude udobno sjediti ili ležati. Ispod je moja odjeća’. Kad dođe vrijeme za pranje zuba, ona napuni šalicu vodom i izlijeva je u svoj vodovod. Također ima mini tuš i zavjesu.

A da noću ne bi bilo svjetla i radi privatnosti, ima zavjese od flisa koje blokiraju prozore. Rowan je podijelila ‘Noću zatvorim zavjesu i stavim prozorske poklopce radi privatnosti. Imam svjetla na stropu, a izvana vozilo izgleda kao i svako drugo’.

