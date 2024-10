'Gay sam, privlače me isključivo muškarci, no odlučio sam se vjenčati sa ženom'

Muškarac koji se identificira kao 'strogi homoseksualac' izazvao je pozornost nakon što je najavio da se ženi svojom srodnom dušom – koja je žena. Jacob (31) kaže da vjenčanje sa Samanthom Greenstone za njega predstavlja ostvarenje sna te da nitko nije sretniji od njega dok s partnericom planira vjenčanje i slavi zaruke. Međutim, Jacob je izazvao raspravu na internetu jer se ponosno identificira kao gay, ali tvrdi da se sa Samanthom povezao na drugoj, duhovnoj razini, piše Mirror.

Par je u vezi već šest godina, unatoč tome što je Jacoba privlače muškarci, a čak ni njihova obitelj u potpunosti ne razumije njihovu vezu. Jacob, kreator sadržaja na društvenim mrežama iz Los Angelesa u Kaliforniji detaljnije je pojasnio motive njegove i Samanthine odluke.

GALERIJA: Generalno čišćenje: Ovih 8 predmeta odmah izbacite iz svog doma, nećete požaliti!

'Vrlo je jasno da je Samantha osoba s kojom sam duhovno povezan. Ona je moja duhovna partnerica, osoba s kojom želim provesti ostatak svog života. To nadilazi običnu seksualnost, međusobno se privlačimo i intimni smo, ali to je na drugačijoj razini, to je veza duša', kaže Jacob.

Jacob i Samantha u vezi su posljednjih šest godina, no ne razumiju svi zašto su zajedno i zašto su se odlučili vjenčati, čak ni njihovi prijatelji i obitelj. Ovaj mladi par koji planira imati i djecu, i na društvenim mrežama se svakodnevno suočava s komentarima trolova koji im uglavnom govore da bi trebali biti samo najbolji prijatelji, a ne u vezi.

VEZANI ČLANCI:

Jacob, koji na društvenim mrežama ima brojne pratitelje, nije detaljno objasnio kako je došlo do povezanosti sa Samanthom. Rekao je tek kako su 'samo zaljubljeni' i da se privlače, iako se Jacob ponosno identificira kao gay. Zbog ove jedinstvene situacije Jacob je otvorenije progovorio o svojem seksualnom identitetu.

'Ja sam gay. Ne nazivam se biseksualnim – moja preferencija su muškarci, ali u ovoj zatvorenoj, ekskluzivnoj vezi sa Samanthom sam šest godina i to je bio san. Zaljubljeni smo, to je tako jednostavno', rekao je.

Samantha je potvrdila da su ona i Jacob duhovne srodne duše. 'Ponekad je duhovna srodna duša jednostavno to, a Jacob je potpuno otvoren i pun ljubavi prema meni. Kada me gleda i razgovara sa mnom, osjećam se kao najdragocjenija i najvoljenija osoba na ovome svijetu. Želimo se vjenčati, imati dijete. Odabrali smo jedno drugo u ovom životu jer volimo jedno drugome dušu', zaključila je Samantha.

Snimka svadbe: 'Svekrva je došla u vjenčanici, trebala sam tada shvatiti da slijedi i razvod'