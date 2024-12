Evo kako skratiti trajanje prehlade: Liječnik savjetuje što koristiti!

Profesor Eccles preporučuje nekoliko lijekova koji su dostupni bez recepta kako bi prehlade bile podnošljivije, a jedan od onih na koje se oslanja je sprej za nos, prenosi Daily Mail. No, nisu svi sprejevi jednako učinkoviti. Preporučuje upotrebu proizvoda koji sadrže Carragelose i kappa-karagena, spojeve izdvojene iz morskih algi, unutar prvih 48 sati od pojave simptoma. "Nije korisno kada već imate ozbiljne simptome; morate ga uzeti unutar 24 do 48 sati najviše," rekao je profesor Eccles za MailOnline. Što ga prije uzmete, to bolje, jer ima antivirusno djelovanje. Problem je u tome što, kada virusi počnu ozbiljno izazivati simptome, proces se nastavlja. Ne možete ga zaustaviti, dodao je.

Ekstrakti morskih algi korišteni u sprejevima za nos djeluju kao antivirusni agens, pomažući u stvaranju zaštitne barijere koja blokira širenje virusa i alergena u tijelu, smanjujući ukupno trajanje i težinu prehlade. I drugi sprejevi za nos pokazali su obećavajuće rezultate. Studija iz 2024. godine koja je uključivala gotovo 14.000 odraslih Britanaca testirala je dvije vrste sprejeva, jedan koji koristi fiziološku otopinu za smanjenje razine virusa, a drugi koji koristi mikrogel za hvatanje virusa i njihovu neutralizaciju u nosu, sprječavajući njihovo širenje.

Rezultati, objavljeni u časopisu Lancet Respiratory Medicine, pokazali su da su oba spreja smanjila trajanje bolesti za oko 20 posto, što znači da sudionici nisu bili bolesni toliko dugo. Međutim, ako propustite priliku da koristite sprej, nemojte gubiti nadu, rekao je profesor Eccles. Borba sa simptomima prehlade može biti jednako učinkovito kao i rješavanje samog virusa. "Ako se riješite simptoma, ne brinete se za virus, vaš imunološki sustav će se sam riješiti virusa. Ali ako kontrolirate simptome, u suštini ste se riješili prehlade," rekao je. Topli slatki napitak, poput šalice čaja s medom i limunom ili crnog ribiza, jednostavan je način za ublažavanje simptoma kašlja i upale grla. Profesor Eccles je objasnio da takav napitak djeluje jer potiče lučenje sline, što smiruje grlo.

Za simptome slične gripi, poput glavobolje, groznice, zimice ili bolova u mišićima, preporučuje uzimanje paracetamola. Konačno, za začepljen nos, profesor preporučuje korištenje dekongestivnog spreja za nos koji sadrži kemikalije oksimetazolin ili ksilometazolin. "Oni će otčepiti vaš nos i omogućiti vam da se dobro naspavate, jer ne možete spavati s začepljenim nosom," dodao je. Osim toga, ljudi mogu poduzeti proaktivne korake ne samo kako bi smanjili trajanje bolesti ako se prehlade, već i spriječili infekciju održavanjem zdravlja imunološkog sustava. Profesor Eccles je rekao da jedenje uravnotežene prehrane bogate svježim voćem i povrćem, kao i umjerena tjelovježba poput hodanja, može biti dovoljno za održavanje imunološkog sustava u dobroj formi.

Međutim, postoje i brojni dodaci prehrani i lijekovi koji obećavaju ublažavanje simptoma prehlade. Jedan od njih je cink, mineral ključan za razvoj stanica koje čine imunološki sustav. Zbog toga se sugerira da uzimanje dodatka cinka može pomoći tijelu u borbi protiv prehlade. Jedna je analiza pokazala da uzimanje malih doza cinka od 10-40 mg tijekom nekoliko dana može pomoći u skraćivanju trajanja prehlade. Mineral se prirodno nalazi u crvenom mesu i mliječnim proizvodima, a većina ljudi može dobiti sav potreban cink iz svoje prehrane.

Iako uzimanje dodataka prehrani može pomoći u povećanju razine cinka, britanski NHS preporučuje izbjegavanje uzimanja više od 25 mg cinka dnevno, jer previše može uzrokovati gastrointestinalne probleme, pa čak i oslabiti vaš imunološki sustav. Vitamin C, još jedan esencijalan vitamin koji pomaže u obnovi i popravku tkiva u tijelu, također može pomoći u skraćivanju prehlade. Odraslima je potrebno oko 40 mg vitamina C dnevno, što je polovica količine koja se nalazi u jednoj čaši soka od naranče. Jedna analiza koja podržava uzimanje vitamina C za borbu protiv prehlade, objavljena je u časopisu American Journal of Lifestyle Medicine 2016. Godine. Podaci pokazuju smanjenu težinu i trajanje prehlada kada se vitamin C konzumira u dozama od 0,2 g/dan ili više. Drugi pregled, objavljen prošle godine, istraživača s Australian National University i University of Helsinki, otkrio je da vitamin C smanjuje težinu i trajanje simptoma prehlade. Međutim, NHS kaže da postoji malo čvrstih dokaza da vitamin C sprječava prehlade ili ubrzava oporavak.

Vitamin D je još jedan dodatak prehrani koji bi mogao pomoći u borbi protiv prehlade. Nalazi se u hrani poput masne ribe, crvenog mesa, žumanjaka i također se stvara kada smo izloženi sunčevoj svjetlosti. Vitamin D pomaže u regulaciji količine kalcija i fosfata u tijelu, dvaju ključnih nutrijenata za održavanje zdravih kostiju, zubi i mišića. Mogao bi igrati važnu ulogu u odgovoru imunološkog sustava na respiratorne viruse, uključujući običnu prehladu, piše Daily Mail.

Prirodni proizvodi koji pomažu ublažiti simptope prehlade