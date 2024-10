Često ste bolesni i prehlade vam već idu na živce? Ovo je šest mogućih razloga za to

Čini vam se da se neki ljudi nikad ne prehlade, drugi izgledaju kao da neprestano šmrcaju? Prosječna odrasla osoba dobije dvije do tri prehlade godišnje, no neki su skloni češće biti prehlađeni. Nikhil Bhayani, stručnjak za zarazne bolesti, kaže da su žene češće prehlađene nego muškarci, osobito žene u dobi od 20 do 30 godina.

Istraživanja ukazuju na razlike u hormonima te više kontakta s bolesnom djecom kao moguće razloge za ovu razliku, piše Well+Good. I drugi čimbenici igraju ulogu, a mnogi od njih povezani su sa životnim stilom koji možete kontrolirati. Evo nekih od glavnih razloga zašto ste toliko prehlađeni kako možete ojačati obranu svog tijela.

Ne spavate dovoljno: Prema dr. Bhayaniju, manje sna značajno smanjuje sposobnost tijela da se bori protiv invazivnih klica. Ljudi koji spavaju šest sati noću četiri puta su skloniji prehladi kada su izloženi virusu u usporedbi s onima koji spavaju sedam ili više sati što je preporučena količina za odrasle, dok bi djeca i tinejdžeri trebali spavati čak i više.

VEZANI ČLANCI:

Pod stresom ste: Kao da prolazak kroz težak period nije dovoljno težak, to također može povećati vjerojatnost da ćete se razboljeti, a vjerojatnost za to je otprilike dva puta veća. Poput nedostatka sna, visoke razine kroničnog stresa mogu potisnuti vaš imunološki sustav. Kao rezultat toga, sve klice kojima ste izloženi lakše će se provući pored obrambenog sustava vašeg tijela i izazvati infekciju.

Imate osnovnu zdravstvenu poteškoću: Imati kronični zdravstveni problem, osobito onaj koji slabi ili potiskuje vaš imunološki sustav, može povećati rizik od češćeg obolijevanja. Krivci mogu uključivati reumatoidni artritis, psorijazu ili psorijatični artritis, Crohnovu bolest, ulcerozni kolitis, nedovoljno ili pretjerano aktivnu štitnjaču, multiplu sklerozu kao i dijabetes tipa 1.

U suštini, ako je vaš imunološki sustav zauzet drugim obavezama vezanim uz vašu kroničnu bolest, ima manje kapaciteta za borbu protiv nadolazećih bakterija. Uzimanjem određenih lijekova za upravljanje tim stanjima, poput imunosupresiva ili biologika, učinak se može dodatno pojačati.

Vaše okruženje: Ako ste provodili više vremena na mjestima gdje ima više klica, velika je vjerojatnost da ćete češće oboljeti. Možda ste nedavno započeli novi posao u kojem ste izloženi većem broju ljudi. Također, možda dolazite u kontakt s više površina koje obično zadržavaju više bakterija, razmislite o javnim kvakama, kolicima za kupovinu, zajedničkim elektroničkim uređajima, rukohvatima na stepenicama ili tipkama u liftovima.

Imate djecu: Djeca su preslatka, ali su također u osnovi prenositelji klica. Dakle, ako ih imate, izloženi ste puno više klica i vjerojatno ćete se češće razbolijevati, kaže dr. Bhayani. Roditelji sa samo jednim djetetom u kući imaju 28 posto veću vjerojatnost da će oboljeti od virusne infekcije tijekom godine u usporedbi s odraslima koji ne žive s djecom, pokazalo je starije kliničko istraživanje zaraznih bolesti. Ako imate dvoje ili više djece, rizik još više raste.

GALERIJA: Mislite na zdravlje, ali i novčanik: Ovih 10 hranjivih vrsta voća i povrća možete kupiti za 'siću'

Nedostaju vam određene hranjive tvari: Većina nas povremeno popusti u zdravim prehrambenim navikama, no ti se efekti mogu akumulirati s vremenom. Vitamini C, D i E, uz minerale poput cinka i selena, igraju ključnu ulogu u podršci imunološkoj funkciji. Ako ne unosite dovoljno ovih nutrijenata dulje vrijeme, to vas može učiniti sklonijima oboljenjima.

Ako sumnjate da je bilo što od navedenog odgovorno za vaše beskrajne prehlade, dobre vijesti su da postoji mnogo toga što možete učiniti da biste ojačali svoju obranu i smanjili izloženost klicama.

Postanite osoba koja redovito pere ruke: Redovito pranje ruku može smanjiti rizik od respiratornih infekcija za 20 posto, a rizik od probavnih problema za 30 posto. Uključite pranje ruku u svoju rutinu tijekom dana, poput pranja prije jela i svaki put kada se vratite kući.

Što jesti za život bez boli i upala? Stručnjaci otkrivaju koje namirnice uključiti u prehranu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hranite se zdravo: Uz pranje ruku, to je jedan od najboljih savjeta dr. Bhayanija za podršku snažnom imunološkom sustavu. Iako postoji mnogo načina za zdravu prehranu, mediteranska prehrana bogata cjelovitim žitaricama, voćem i povrćem, grahom, orašastim plodovima i sjemenkama te zdravim mastima mogla bi imati prednost.

Krećite se svaki dan: Vježbanje povećava cirkulaciju bijelih krvnih stanica koje se bore protiv infekcije i pomaže u ispiranju respiratornih klica iz pluća i dišnih puteva. Osim toga, to je primarno sredstvo za ublažavanje stresa.

Spavajte dovoljno: Ciljajte barem sedam sati po noći.

Pronađite vremena za opuštanje: Smanjenje stresa još je jedna velika prednost u pomaganju vašem imunološkom sustavu da najbolje funkcionira, kaže dr. Bhayani. Stoga odvojite malo vremena za aktivnosti koje vam pomažu da se opustite, poput joge, vođenja dnevnika, slušanja tihe glazbe ili bavljenja kreativnim hobijem poput crtanja ili slikanja, što god trebate da isključite svoj um na neko vrijeme.

GALERIJA: Savjeti kako da svoje srce održite zdravim:

Cijepite se: Cjepivo protiv gripe može smanjiti rizik od bolesti za čak 60 posto. Čak i ako imate simptome, vjerojatno ćete se brže oporaviti.

Ne postoji službeni prag koliko je previše često oboljeti. Riječ je više o prepoznavanju što je za vas uobičajeno i obavještavanju svog liječnika ako primijetite promjenu. Ako, na primjer, obično dobijete nekoliko prehlada godišnje, a odjednom ih imate znatno više, to može biti znak da nešto nije u redu.