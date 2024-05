Novi viralni trik oduševio roditelje, ali ne i liječnike: 'Nemojte to raditi, neće pomoći!'

Ako ste mislili da je krumpir samo za pečenje i čips - razmislite ponovno. Bezbrojni influenceri stavljaju ovo povrće u vlastite čarape i čarape svojih beba usred bizarnog trenda na internetu. Iako vam se možda čini da zvuči prilično neudobno staviti krumpir u blizini nogu, za trik se koriste samo dvije male kriške, piše Mirror.

Trik kaže da će te kriške zatim prijeći iz škrobne bež boje u odvratniju nijansu crne ako ih ostavite preko noći. Mnogi zagovornici vjeruju da ovo izvlači toksine, smanjuje temperaturu i čak sprječava bolesti. Korisnica TikToka @g0dblesstac0s među onima je koja je to isprobala na vlastitom novorođenčetu, a na platformi je otkrila kako se to radi. "Funkcionira! Sad joj je već bolje", napisala je video na kojem se vidi kako skida čarape s krumpirom s djetetovih stopala.

Iako ova mama sigurno nije jedina koja je eksperimentirala s trikom, njezina je objava ubrzo pokupila razne komentare. Jedna je osoba napisala: "Pomaže li kod curenja nosa?", na što je ona odgovorila: "Da, svi simptomi prehlade!" Drugi je također pitao: "Što je sa jakim kašljem? Radi li za to?" Još jednom je napisala: "Da, ali vidjela sam gdje luk može biti jači u borbi protiv prehlade."

Međutim, dr. Lawrence Cunningham, zdravstveni stručnjak i umirovljeni liječnik opće prakse u UK Care Guide-u, tvrdi da iako se krumpir možda koristio u raznim narodnim lijekovima, nema znanstvenih dokaza koji bi sugerirali da on zapravo djeluje. "Pretpostavljam da je stavljanje krumpira u čarape za izvlačenje nečistoća ili liječenje bolesti postalo popularno jer roditelji traže prirodne lijekove za bolesti svoje djece. Sa znanstvenog stajališta, nema dokaza za koje ja znam da podupiru učinkovitost ove metode u liječenju groznice ili izvlačenju toksina. Ideja može potjecati iz narodnih lijekova i prirodne privlačnosti organskih materijala, ali, za mene, nedostaje joj medicinska potvrda", rekao je.

Bakterije i virusi koji izazivaju prehladu općenito se prenose u ustima, grlu ili nosu zaražene osobe. Ti se patogeni zatim mogu širiti kada ta osoba kiše ili kašlje, ispuštajući kontaminirane kapljice u zrak, da bi ih netko drugi udahnuo. Važno je da te kapljice ne mogu prodrijeti kroz nečiju kožu, što znači da se bolesti ne mogu širiti samim kontaktom - osim ako ne dodirnete kapljice i nesvjesno ih stavite u usta. To je uglavnom zato što koža djeluje kao barijera kako bi nam pružila najbolje šanse protiv bolesti. Dakle, isto vrijedi i za ono što krumpir može ponuditi, s tim da koža 'nije propusna' za tvari koje ovo povrće može apsorbirati, prema dr. Cunninghamu. "Neki bi mogli izvijestiti da se učinak hlađenja koji doživljavaju može pripisati vlazi iz krumpira, što bi moglo pružiti privremeni placebo učinak, ali ne i stvarnu promjenu. Korištenje prirodnih lijekova ponekad može pružiti psihološku utjehu pojedincima koji preferiraju holistički pristup zdravlju", nastavio je.

Iako se čini da trik s krumpirom nema loših nuspojava, dr. Cunningham također kaže da bi oslanjanje samo na to moglo dovesti ljude u opasnost - osobito bebe. "Iako je stavljanje krumpira u čarape uglavnom bezopasno, postoje potencijalne neizravne nuspojave", naglasio je. "Na primjer, oslanjanje na ovu metodu za ozbiljna stanja kao što je visoka temperatura može rezultirati odgodom učinkovitijih medicinskih tretmana. Ovo je posebno ključno za bebe i malu djecu čije se zdravlje može brzo pogoršati ako se groznica ne liječi pravilno." Za bebe s vrućicom, on umjesto toga preporučuje praćenje temperature pomoću pouzdanog toplomjera i traženje liječničkog savjeta ako je visoka ili dugotrajna. "Uvijek preporučujem korištenje medicinski odobrenih metoda kao što su paracetamol ili ibuprofen, koje su sigurne ako se koriste u skladu sa smjernicama. Osim toga, osiguravanje da dijete ostane hidrirano i da se odmara u ugodnom okruženju također može pomoći u učinkovitom upravljanju groznicom... Iako internet može biti vrijedan izvor za razmjenu informacija, on također ima potencijal za širenje dezinformacija", dodaje.

