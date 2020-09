Donošenje odluka, tuđi problemi ili posao: Evo što svakom horoskopskom znaku uzrokuje stres

Ubrzani način života, puno sati provedenih na poslu, fakultet, briga oko djece, financije - to su neki od najčešćih okidača stresa u današnje vrijeme. Ipak, ono što ga uzrokuje razlikuje se od osobe do osobe, a veliku ulogu u tome igra i horoskop. Prema astrologiji, svakom znaku nešto drugo u životu stvara tjeskobu i brige, a Pink Villa detaljno otkriva što.



Ovan

Ovom znaku godi ubrzani način života i stalno imaju potrebu za dokazivanjem i natjecanjem. Iz tog razloga postanu nervozni kada ne dobiju odmah ono što žele ili kada ostvare slabije rezultate od drugih kolega.



Bik

Bikovi uvijek idu na sigurno i vole znati kojim sredstvima raspolažu kada obavljaju neki posao. Stres dožive onda kada im nešto nije poznato i kada nemaju dovoljno znanja. Unaprijed se brinu da će doživjeti neuspjeh.



Blizanci

Blizancima je donošenje odluka najstresnije, pogotovo kad svi oko njih čekaju da donesu pravu odluku. U takvim situacijama mogu osjećati pritisak i stres.



Rak

Ovaj osjetljiv i osjećajan znak svoje vrijeme voli provoditi kod kuće, pa se ne osjeća ugodno kada nije u svoja četiri zida. Dom je tamo gdje se osjećaju najsigurnije.



Lav

Dominantni Lavovi pod stresom su kada nemaju sve pod kontrolom. Oni su vrlo ljubazni i dragi, ali ne mogu podnijeti da ne kontroliraju situaciju.



Djevica

Kada s nekim uđu u sukob, vole biti u pravu i voditi glavnu riječ - kada se to ne dogodi, gube kontrolu i počnu se nervirati.



Vaga

Vage su osobe koje ugađaju drugima, pa ne vole suočavanje. Previše vremena troše razmišljajući hoće li se suprotstaviti nepravednim ljudima ili ne, jer ne vole nikoga povrijediti.



Škorpion

U strahu od izdaje, Škorpioni su uglavnom tajnoviti i ne povjeravaju se lako ljudima. Treba im puno vremena da nekome počnu vjerovati, a čak i kada se to dogodi jako im je stresno izreći što osjećaju i misle.



Strijelac

Vole biti zaposleni, ali mrze kad ih netko pokušava kontrolirati. Mogli bi postati nestrpljivi, a stres se nakuplja kad vide da im stvari ne idu od ruke. Razina stresa također doseže visoku razinu kada netko sumnja u Strijelca.



Jarac

Ljudi rođeni u ovom znaku vole sve imati pod kontrolom, a najviše preziru kada im netko nešto krije. Iako to možda neće pokazati, takve situacije uzrokuju im stres.



Vodenjak

Vodenjaci imaju tendenciju sumnjati u sebe iako su jedan od najinteligentnijih znakova. Stres proizlazi iz njihove nesposobnosti da vjeruju u sebe i svoje mogućnosti.



Riba

Ribe se ne mogu suzdržati od stresa zbog grešaka iz prošlosti. Budući da su jako emotivne, Ribe su pod stresom i kada njihove voljene osobe prolaze kroz teško razdoblje.

