Danas je svjetski dan pečenja: Napravite ukusni brownie, muffine ili kekse po ovim receptima

Svjetski dan pečenja nastao je sa željom da se pečenje popularizira i da oni koji do sada nisu nalazili zadovoljstvo u tome pronađu nešto zabavno i na taj način provedu vrijeme s obitelji i prijateljima.



Hrskavi keksi, brownie, torte, muffini, kruh... Izbor onoga što ćete ispeći na današnji dan stvarno je beskrajan. Pečenje je jedna vrsta umjetnosti bez koje ovaj svijet definitivno ne bi bio isti. Izvadite svoje posude, modlice, kuhače i počastite se danas nekim od ovih ukusnih recepata, a možete iznenaditi i susjede, prijatelje ili rođake i pokazati im koliko vam znače - koga ne bi oduševio ukusan kolač?



Donosimo nekoliko recepata koje možete isprobati danas.



Brownies



Sastojci:

170 g maslaca

300 g čokolade

100 g kakaa u prahu

4 velika jaja

200 g šećera

100 g brašna

1/4 žličice soli



Priprema:

Pećnicu zagrijati na 180 stupnjeva.



Četvrtasti lim za pečenje obložite masnim papirom. Maslac i 270 g čokolade rastopite na pari i zatim ostavite sa strane da bi se malo ohladili. Za to vrijeme izmiksajte jaja sa šećerom kako biste dobili laganu i pahuljastu smjesu. Ulijte rashlađenu smjesu čokolade i maslaca i lagano ju promiješajte. Na kraju dodajte brašno i sol. Sve dobro promiješajte, a zatim umutite preostalih 30 grama čokolade koju ste prethodno nasjeckali na manje komade.



Smjesu ulijte u posudu i pecite 35 do 40 minuta. Jednom gotovi brownies ohladite prije rezanja i posluživanja.



Možete napraviti i svijetlu verziju, probajte blondies.



Sastojci:

250 g brašna

3/4 žličice soli

1 žličica praška za pecivo

10 žlica rastopljenog maslaca

300 g (smeđeg) šećera

2 jaja

1 žlica ekstrakta vinilije



Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva.



Pomiješaj zajedno brašno, sol, prašak za pecivo i stavite na stranu. U drugu posudu stavite rastopljeni maslac i smeđi šećer i miješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Dodajte jaja i vaniliju i ponovno promiješajte. Polako dodajte suhe sastojke vlažnim sastojcima i miješajte da se sjedine.



Po želji dodajte 150 grama nasjeckanih komadiće čokolade ili čokoladnih kapljica. Ulijte tijesto u dobro namašćen lim za pečenje ili u njega postavite masni papir i pecite 25 do 30 minuta.



Ostavite ih da se ohlade,a zatim ih razrežite i poslužite.

U videu pogledajte recept za kruh koji uvijek uspije:

Meki muffini s jagodom



Sastojci:

180 g brašna

150 g šećera

1/2 žličice soli

2 žličice praška za pecivo

80 mL suncokretovog ulja

1 jaje

120 mL mlijeka

180 g narezanih jagoda



Sastojci za glazuru:

120 g šećera u prahu

2 žličice mlijeka



Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Podmažite lim za muffine maslacem. U zdjeli umutite brašno, šećer, sol i prašak za pecivo i stavite na stranu.



Ulje, jaje i mlijeko pomiješajte u drugoj zdjeli, a zatim ih dodajte u prvu zdjelu s brašnom i sve dobro pomiješajte. Nakon što se svi sastojci pomiješaju, dodajte jagode. Ulijte tijesto u lim za muffine. Pecite otprilike 12 do 14 minuta. Jednom pečene, ostavite muffine da se ohlade prije nego ih izvadite. U maloj zdjeli pomiješajte šećer u prahu i mlijeko dok grudice ne nestanu. Kad se muffini ohlade, lagano ih premažite glazurom.



Keksići s čokoladom i kikirikijem



Sastojci:

300 g brašna

250 g šećera

2 jaja

180 g maslaca

3/4 žličice praška za pecivo

Pola žličice sode

100 g slanog kikirikija

50 g tamne čokolade



Priprema:

Izmiksajte omekšali maslac sa šećerom pa dodajte jedno po jedno jaje. U drugoj posudi pomiješajte brašno s praškom za pecivo i sodom pa umiješajte u smjesu maslaca i šećera. Kad sjedinite smjesu, ubacite grubo nasjeckani kikiriki i tamnu čokoladu. Umotajte dobiveno tijesto u plastičnu foliju pa stavite u hladnjak na sat vremena.



Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva, a za to vrijeme obložite dva lima za pečenje papirom. Oblikujte 25 kuglica i pecite ih u zagrijanoj pećnici 12 – 14 minuta, sve dok rubovi ne poprime zlaćanu boju, a sredina se prestane sjajiti.