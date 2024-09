Čistila je okućnicu i otkrila da joj nepoznata žena spava ispod kuće: Razlog ju je rastužio

Posjedovanje kuće dolazi s različitim izazovima, kao što su hipoteka, održavanje i porezi. No, sigurno ne biste očekivali da će nepoznata osoba koja boravi ispod vašeg doma biti jedan od njih. Za jednu je Amerikanku iz Oregona bio šok kada je otkrila da je mali otvor koji vodi do niskog prostora ispod njezine kuće otključan i otvoren, piše LADbible.

Svoju je priču objavila na Redditu i YouTubeu pod korisničkim imenom u/springchikun. Naime, dok je pregledavala prostor ispod svoje kuće stare 113 godina, primijetila je mali otvor koji vodi do prostora ispod doma. Bio je otključan i širom otvoren. "Mislim da netko u posljednje vrijeme nije dobro spavao", započela je priču.

Prostor je bio ispunjen stvarima, uključujući ruksak i nekoliko predmeta stoga je žena pomislila da se radi o više osoba. Torba je imala udubinu u obliku glave, stoga je zaključila da je netko zasigurno spavao ispod njezine kuće te nije bila oduševljena tim otkrićem. "U svoju obranu, nisam znala za to jer slabo čujem, kuća je velika i ne provodim vrijeme u tom dijelu kuće", objasnila je.

"Često me nema. Imam dnevni posao i obnavljam stara groblja iz hobija te me ponekad nema i do 12 sati dnevno. Kad dođem kući, obično sam iscrpljena i teško spavam", otkrila je. Korisnica Reddita zatim je objavila da je strancu ostavila poruku s nešto novca nadajući se da će osoba pokucati na njezina vrata. Na kraju je stranac učinio upravo to.

"Zove se Gaby i u kasnim je 40-ima. Rekla je da ondje spava samo povremeno, možda jednom ili dva puta mjesečno. Rekla je da nikad ne koristi vatru ispod i da uglavnom tamo samo drži svoje stvari. Ispričala se što nije pitala", objasnila je žena. Kroz njihov razgovor, vlasnica kuće otkrila je da Gaby ima problema s mentalnim zdravljem i da si ne može priuštiti živjeti s nekim.

Unatoč primanju potpore za invalide od socijalnog osiguranja, to joj nije dovoljno za platiti stanarinu, a također ima i kriminalni dosje jer je u prošlosti krala da bi se prehranila. To je sprječava da dobije posao, a također znači da je beskućnica gotovo tri godine. "Njezina obitelj zna gdje je, ali ne znaju kako joj pomoći. Ima telefon koji plaćaju", objasnila je na Redditu.

Žena je kontaktirala prijateljicu koja pomaže ljudima koji nemaju dom osigurati osnovne stvari da bi pomogla Gaby. "Dala sam joj svoj broj telefona, stavila je u svoj auto i odvezla do svoje prijateljice koja će joj pomoći da dobije hranu, sklonište i procjenu mentalnog zdravlja. Držimo fige, početak je to nečeg velikog za nju", zaključila je žena.

