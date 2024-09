YouTuber posjetio 'grad duhova': Trebao je služiti za luksuzan život, a sada zjapi prazan

YouTuber Ben Morris odlučio je posjetiti visokotehnološki razvoj u Johoru u Maleziji, koji je trebao biti futurističko urbano središte s velikim ulaganjima iz Kine. Nazvan "Forest City" i vrijedan 80 milijardi funti, obećavao je luksuzan život, modernu infrastrukturu i ekološki prihvatljivo okruženje. Međutim, nakon što je projekt pokrenut još 2016. godine, stvari definitivno nisu išle po planu, piše LADbible.

Djelomično zbog promjena u kontroli kapitala u Kini 2017. godine, došlo je do nedostatka ulaganja bogatih kupaca. "Nagađa se, razlozi koji stoje iza ovoga svode se na nekoliko različitih problema. Prvo, dogodila se velika imovinska kriza u Kini koja nije utjecala samo na razvoj u zemlji, već i u inozemstvu", objasnio je Morris u svom videu na YouTubeu.

To je imalo velike posljedice za projekte kao što je Forest City, gdje su programeri imali velike probleme s novcem i nisu mogli dovršiti ono što su započeli. Grad je izgrađen da bi zadovoljio visoko vrijedno kinesko tržište, gdje bi kupci posjedovali sekundarnu nekretninu u inozemstvu.

"Međutim, bivši premijer Malezije uveo je ograničenja za vize za kineske kupce da bi izbjegao da postane grad izgrađen za strance. Budući da su Malezijci si već bili odbijeni od kupnje, to je stvorilo veliku neravnotežu ponude i potražnje za nekretninama", rekao je YouTuber.

Ovi razlozi, u kombinaciji s visokim troškovima, razlog su zašto su mnogi objekti ostali prazni. Uz to, Morris je bio silno iznenađen koliko su nekretnine bile luksuzne. Dok su obilazili po vrhunskom kompleksu, kreator sadržaja pokazao je apartmane koji su imali teniske terene, bazene, teretane i gotovo sve što vam treba.

Nazmi Hanafiah, IT inženjer koji se preselio u Forest City, rekao je da je napustio to područje nakon samo šest mjeseci. "Uspio sam pobjeći odavde. Nije me bilo briga za moj depozit, nije me bilo briga za novac. Samo sam morao izaći", rekao je Nazmi, koji je iznajmio jednosobni stan.

"Ovdje je usamljeno, tu si samo ti i tvoje misli. Da budem iskren, jezivo je. Imao sam velika očekivanja od ovog mjesta, ali bilo je tako loše iskustvo. Ovdje se nema što raditi", zaključio je Hanafiah.