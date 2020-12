Često vas muče noćne more? Donosimo nekoliko savjeta kako ih spriječiti

Svi ponekad imaju noćne more, netko češće, a netko, tko je sretnik, jako rijetko. Ako ste ovi prvi koje bude neugodni snovi u kojima bježite od čudovišta, ne možete trčati, kasnite negdje, draga osoba vam umire i slično, ne brinite. Takvi snovi ne moraju uvijek značiti nešto negativno, u većini slučajeva govore o našim emocijama. Prema novom istraživanju, one postaju češće kasnije u životu. Ipak, postoji nekoliko načina da ih spriječite ili barem smanjite.



Tim istraživača u Koreji imao je cilj promatrati noćne more kod starijih osoba. Sudjelovalo je 2940 osoba u dobi od 63 godine koji su morali ispuniti upitnike o kvaliteti spavanja, stresu, depresiji i noćnim morama, prenosi MBG.



Samo 2,7 posto osoba starijih od 50 godina otkrilo je da proživljava noćne more, a u skupini onih koji su stariji od 70 godina taj broj dosegao je čak 6,3 posto. Logično, oni koji imaju ružne snove imaju više problema sa spavanjem, depresijom i stresom.

Dodatna istraživanja također ukazuju na to da nesanica s godinama postaje sve prisutnija, ističući važnost kvalitetne rutine spavanja.



Možda vam se čini nemoguće, ali sami si možete jako puno pomoći i ukloniti, ili barem smanjiti, ružne snove zbog kojih se budite neraspoloženi, tužni, nervozni i obliveni znojem.

Magnezij kao dodatak prehrani

Da bi san bio što dublji i kvalitetniji, probajte uvrstiti u rutinu konzumiranje magnezija. Jedno istraživanje otkrilo je da je magnezij pomogao pacijentima da upravljaju simptomima nesanice, brže zaspu i dulje spavaju. Dodatna istraživanja također su pokazala da taj mineral može biti od pomoći u ublažavanju stresa.



Temperatura prostorije

Istraživanja pokazuju da veća temperatura u vašoj spavaćoj sobi može dovesti do ružnih i intenzivnih snova. Holistička psihijatrica i stručnjakinja za spavanje dr. Ellen Vora kaže da je najbolje spavati u sobi koja ima temperaturu oko 18°C.



Izbjegavajte jesti prije spavanja

Ako jedete kasno navečer imajte na umu da taj obrok može utjecati na vaš san - negativno. Osim noćnih mora, jedenje prije spavanja može dovesti do debljanja, probavnih smetnji i bezbroj drugih zdravstvenih problema.

