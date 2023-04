Često osjećate umor? Ovo bi mogli biti razlozi!

Između dugih radnih sati, obiteljskih obaveza i 24-satnog ciklusa vijesti, ne čudi da se mnogi od nas stalno osjećaju umorno. Ipak, stručnjaci kažu da iako umor može biti uobičajen, to ne znači da je normalan ili zdrav. Zapravo, vaša iscrpljenost može imati mnogo uzroka, u rasponu od vaše prehrane do vašeg mentalnog zdravlja. Dobre vijesti? Ovisno o tome što stoji iza vaše iscrpljenosti, možda ćete to moći preokrenuti s nekoliko jednostavnih promjena načina života. Liječnici su otkrili osam razloga koji bi mogli biti uzrok stalnog osjećaja umorni i kako dobiti energiju koja je potrebna vašem tijelu, prenosi Best Life.

1. Vaša prehrana uzima danak: Budući da je hrana gorivo, ne bi trebalo biti šokantno da vaša prehrana može imati dubok učinak na razinu vaše energije. 'Prehrana bogata prerađenom hranom, šećerom i nezdravim masnoćama može pridonijeti umoru, objašnjava Nicholas Dragolea, britanski liječnik koji radi s Noble Medicalom. 'Ova hrana može uzrokovati fluktuacije šećera u krvi i nedostatak esencijalnih hranjivih tvari koje tijelo treba za učinkovito funkcioniranje, što dovodi do osjećaja umora", dodaje.

Ovo je 18 najboljih poza za spavanje: Je li vaša omiljena među njima?

Međutim, ako ste pretjerano restriktivni u svojoj prehrani, bilo nutritivno ili kalorijski, također možete ostati energetski prazni, osobito ako razvijete nedostatak vitamina. Zeeshan Afzal, medicinski službenik za Welzo, kaže da nedostatak vitamina B12 posebno uzrokuje umor i slabost. 'Ovo može biti osobito uobičajeno kod vegana ili vegetarijanaca, budući da se vitamin B12 prvenstveno nalazi u životinjskim proizvodima', rekao je.

2. Imate manjak vitamina D: Nedostatak vitamina D također može utjecati na razinu energije, kažu stručnjaci. Zapravo, 'studije pokazuju da 42 posto stanovništva SAD-a ima manjak vitamina D', kaže Kathryn Werner, liječnička pomoćnica koja radi na psihijatriji za White Pine Mental Health and Wellness. 'Razine vitamina D koje su niže od optimalnih mogu pridonijeti osjećaju umora, lošem snu, osjećaju tuge i nizu drugih problema', kaže ona, dodajući da jednostavno vađenje krvi može otkriti imate li nedostatak. 'Iako prehrana vitaminom D i izlaganje svjetlu mogu biti od pomoći, većina ljudi s nedostatkom vitamina D treba suplementaciju kako bi održali optimalnu razinu', objašnjava.

3. Ne vježbate dovoljno: Još jedan čest uzrok kroničnog umora je nedostatak tjelovježbe što znači da biste mogli poboljšati svoje stanje češćim ustajanjem i kretanjem. 'Manjak tjelesne aktivnosti može dovesti do slabosti mišića i niske razine energije. Redovito vježbanje može poboljšati cirkulaciju, poboljšati raspoloženje i povećati ukupnu razinu energije, boreći se protiv umora', objašnjava Dragolea.

4. Droga i alkohol ometaju vaš san: Konzumacija droga i alkohola, čak i u umjerenim količinama, može djelovati depresivno na živčani sustav. 'Mnogi ljudi misle da će im čašica alkohola pomoći da mirno spavaju cijelu noć. Iako vas sedativni učinci alkohola mogu učiniti pospanima, oni također imaju druge učinke koji mogu ometati kvalitetan san", pišu stručnjaci iz Harvard Health Publishinga. Objašnjavaju da nekoliko sati nakon pijenja alkohol može povisiti tjelesnu razinu hormona stresa epinefrina. To povećava broj otkucaja srca, zbog čega ćete se buditi tijekom noći. 'Doista, alkohol može biti uzrok 10 posto slučajeva uporne nesanice', primjećuju oni.

5. Imate poremećaj raspoloženja: Ponekad se zbog poremećaja raspoloženja kao što je depresija možete osjećati umorno. 'Kronični stres, anksioznost i depresija mogu značajno utjecati na razinu energije, što dovodi do umora. Poremećaji mentalnog zdravlja mogu uzrokovati poremećaje spavanja, apetita i raspoloženja, što sve može pridonijeti osjećaju iscrpljenosti', kaže Dragolea. Zapravo, studija iz 2018. godine objavljena u medicinskom časopisu CNS Drugs ističe da više od 90 posto pacijenata s velikim depresivnim poremećajem navodi umor kao simptom.

Osim umora ili nesanice, drugi simptomi depresije uključuju osjećaj stalne tuge ili beznađa, nedostatak interesa za aktivnosti u kojima obično uživate, nedostatak koncentracije i još mnogo toga. Razgovarajte sa svojim liječnikom ili pružateljem usluga mentalnog zdravlja ako mislite da bi vaš umor mogao biti rezultat poremećaja raspoloženja.

6. Osjećate nuspojave lijekova: Ako se stalno osjećate umorno unatoč tome što dovoljno spavate, možda je kriv vaš lijek. To je zato što je umor jedna od najčešće navedenih nuspojava i za lijekove na recept i za lijekove bez recepta, u rasponu od antihistaminika preko antidepresiva do beta blokatora koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka. Zahtjev da vaš liječnik ili ljekarnik pregleda vaš puni popis lijekova može vam pomoći da odredite je li vaš umor nuspojava ili interakcija između dva ili više lijekova koje uzimate. Oni vam mogu predložiti alternative ili promijeniti dozu.

7. Imate loše navike spavanja: Dobar noćni odmor počinje mnogo prije nego što položite glavu na jastuk. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti predlažu prakticiranje dobrih navika spavanja, također poznatih kao higijena spavanja, kako biste što bolje iskoristili svoje zatvoreno oko. Njihovi stručnjaci preporučuju pridržavanje rutine dosljednog vremena spavanja i buđenja, čak i vikendom. Osim toga, važno je da vaša spavaća soba bude pogodna za spavanje: to znači da bi trebala biti tiha, mračna, opuštajuća i ugodne temperature. Ako ste skloni koristiti svoje elektroničke uređaje nekoliko sati prije spavanja, to bi moglo ometati vaš san. Predlaže se uklanjanje telefona, računala i televizora iz spavaće sobe za bolji noćni odmor.

8. Imate neotkriveno zdravstveno stanje: Ako vaš osjećaj iscrpljenosti potraje čak i nakon dovoljnog broja sati sna, možda imate neko zdravstveno stanje, kažu stručnjaci. Širok raspon zdravstvenih stanja - anemija, dijabetes i poremećaji štitnjače - mogu uzrokovati umor ili iscrpljenost. Poremećaji spavanja kao što su opstruktivna apneja, nesanica i narkolepsija također mogu imati izravan utjecaj na vaš osjećaj odmora. Ako sumnjate da bi neko zdravstveno stanje moglo biti uzrok vašeg umora, pratite sve dodatne simptome koje možda osjećate i porazgovarajte o svojim brigama sa svojim liječnicima.

Ne možete zaspati? Evo što se događa s vašim tijelom kada spavate manje od šest sati: