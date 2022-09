ljekaruša

Časna sestra Ljubica Bernardica Kovač otkriva: Biljne terapije i recepti za probavne smetnje

"Trebalo mi je vremena i vremena da uđem u "srce" biljki i njihove ljekovitosti, da ih međusobno povežem u učinkovite biljne terapije koje sam do danas sabrala za stotinjak bolesti. No, čini mi se da sam radeći i moleći tijekom svih ovih godina poprilično uspjela u toj namjeri jer do sada nikome nisu naškodile, a zainteresiranih je sve više", rekla je časna.