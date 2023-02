Čak šest od deset solo muškaraca mlađih od 30 g. ni ne želi vezu: A razlog bi vas mogao iznenaditi!

Novi podaci stranice Pew Research Center koja prati razne društvene trendove otkrili su da je čak 63% muškaraca mlađih od 30 godina solo jer žele biti sami, što je porast u odnosu na 51% koliko ih je bilo u 2019. godini. Za taj 'sam sebi dovoljan' trend psiholozi krive - pornografiju.

"Mladi muškarci danas gledaju puno pornografije i mislim da tako zadovolje neke svoje potrebe bez da uopće izađu iz kuće", rekao je za psiholog Fred Rabinowitz.

“A to im, čini se, sve više ulazi u naviku”.

Zato ih, dodaje on, izlasci više pretjerano ni ne zanimaju i ni ne trude se nekoga upoznati, što je također potvrdilo ovo istraživanje pokazavši i kako samo polovica samaca uopće želi ostvariti bilo kakav oblik veze, ili barem povremeno otići s nekim na spoj.

- Ove nam statistike govore još jednu tužnu istinu o toj generaciji muškaraca - rekla je za NY Post profesorica psihologije Niobe Way.

"Da im je u krizi i društveni život i da ni ne traže osjećaj povezanosti", kaže Way. “Čini se da se svi svakodnevno sve više odvajamo od sebe i od drugih...”

Inače, postotak žena koje su solo jer to žele nešto je manji i iznosi 34%, a stručnjaci kažu da, za razliku od muškaraca koji nedostatak fizičke intimnosti nadoknade pornografijom, žene naprosto nađu drugi 'hobi'.

"Mnoge će žene tako radije otići na kavu s prijateljicama nego na spoj za koji znaju da će biti loš", rekao je obiteljski psiholog iz Los Angelesa, Greg Matos.

- Još jedan problem s mladim muškarcima je to što oni generalno lakše od žena prihvaćaju i podnose samoću - dodaje Matos.

To je naime potvrđeno još početkom 1990-ih kad je u jednoj studiji 55 posto muškaraca navelo da ima šest ili više bliskih prijatelja. Taj se postotak do 2021. smanjio na 27 posto, a danas svega 15 posto muškaraca kaže da ima više od jednog pravog prijatelja, pokazuju podaci koje je prikupio Survey Center on American Life.

“Žene međusobno stvaraju emotivno intimna prijateljstva, dok muškarci to ne čine”, rekao je Matos.

Zato, dodaje, čak i kad ne izlaze na spojeve, žene provode dosta vremena s drugim ženama i od njih dobivaju emocionalnu potporu i podršku koja nam je svima potrebna.

