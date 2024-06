Naravno da se možete educirati za tako da upisujete faks. U inozemstvu ima turbozanimljivih edukacija za kulturne menadžere, toliko primamljivih da mi rastu zazubice, i kad bih imala 2-3 godine viška u životu, sigurno bih se ove sekunde prijavila. Ali nemam.

Ovdje ne pričam o tome, nego o situaciji u kojoj učite u hodu. Krenuli ste s prvim projektom, a niste sigurni ni znate li sastaviti ugovor za suradnike. Učite stvari kako vam dolazi potreba za njima.

Internet je pun špranci za sve i vrlo brzo ćete naći primjere poslovnih pisama, molbi za sponzorstvo ili ugovora za što god treba. Naći ćete i tonu korisnih skripti i knjiga u digitalnom formatu, no o tome nešto kasnije.

OTKUD POČETI

Od silnog googlanja često zaboravimo zaviriti – u knjižnicu.

Pri svojim prvim produkcijskim koracima bila sam svjesna da bi nedostaje znanja. Pokucala sam na vrata dr.sc. Darka Lukića koji mi je dopustio da prisustvujem njegovim predavanjima na kolegiju kazališne produkcije. Bilješke s predavanja dr. Lukića i danas čuvam, a njegovu knjigu „Produkcija i marketing scenskih umjetnosti“ preporučam kao početnu točku obrazovanja svakog kazališnog producenta.

Ne morate na faks. Zgooglajte literaturu kolegija koji bi vam bili korisni i – bacite se na čitanje.

PLAVI URED

Dragocjen izvor znanja, savjeta i podrške je zagrebački PLAVI URED. Tamo sam pohađala nekoliko edukacija još u pretpandemijsko vrijeme, kad su se sve odvijale uživo. Sad u ponudi imaju i edukacije uživo i brojne webinare. Obrtnici za njega uobičajeno znaju, no članovima udruga i umjetničkih organizacija nije na radaru iz jednostavnog razloga – brendiran je kao poduzetnički centar. Međutim, na edukacije se prijavljujete kao privatna osoba. Svatko se može prijaviti. Čini se i kao centar za korisnike iz Zagreba, a ustvari edukacije pohađaju ljudi iz čitave Hrvatske. Bitno je samo da pratite raspored nadolazećih edukacija i lovite „najbrži prst“ prije nego se edukacija popuni. Raspored edukacija možete naći na https://plaviured.hr/edukacija/. Također, savjetnici plavog ureda vam stoje na raspolaganju savjete o poslovanju koje im možete uputiti putem web obrasca ili telefonski od ponedjeljka do petka od 14:00 do 15:00 sati.

Ono što je meni bilo super na edukacijama u Plavom uredu je što sam se malo smjestila u glavi, zapitala se koja je tržišna pozicija moje organizacije. Tamo ćete sresti predavače koji su stručnjaci u svojim područjima i koji su od sebe samih izgradili brend, srest ćete ljude koji su dobili prve poticaje, one koji tek izrađuju poslovni plan za svoj prvi poduzetnički pothvat, ali i one koji su tek u fazi „ja bih nešto…“, s nekom mutnom idejom o nekoj budućoj poslovnoj aktivnosti.

Edukacije su prilika za networking, a on je užasno važan u svakom poslu. Dođete, pričate s ljudima, a kroz to predstavljate sebe i svoju organizaciju. Također, radite brainstorming s ljudima koji nisu iz vašeg sektora, što vam može otvoriti potpuno nove perspektive. Na jednom seminaru bila je gospođa koja je željela otvoriti neki restoran, nešto nepretenciozno, i svi smo se svojim idejama nadovezali na njezinu. Neki su sugerirali slastičarnicu, a ja sam očajnički lobirala za tapase jer ih u tom trenu u Zagrebu još gotovo nigdje nije bilo… To joj je bio prvi susret s potencijalnim budućim klijentima, a mi smo joj odmah otvoreno komunicirali naše želje i potrebe. Meni je pak bila super informacija o tome koliko je moja poduzetnička ideja već stabilna i razrađena. Na drugoj edukaciji sam dobila zajednički zadatak s gospođom koja je upravo otvarala svoj frizerski salon. S dvije noge čvrsto na zemlji, sa ciljem samozapošljavanja i prehranjivanja vlastite obitelji, bez mojih silnih filozofiranja o umjetničkim težnjama i vizijama... Taj susret me vratio u mindset – ovo je posao, ti si poduzetnik, lijepo je da radiš ono što voliš, ali idemo sad vidjeti kako od toga možeš živjeti i koliko možeš zaraditi.

Mislim da se mnogi ljudi i definiraju i realiziraju kroz svoj posao, a kod nas umjetnika to ide do ekstrema, samim time što umjetnička proizvodnja podrazumijeva samoizražavanje. Moj posao JESAM ja. Tek sad u četrdesetima vidim koliko je takvo razmišljanje zamorno na duge staze, koliko je važno raditi da bi živio, a na živjeti da bi radio, i koliko je dobro povremeno se odmaknuti od posla i naprosto BITI TI.

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Za razliku od Plavog ureda, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva održava edukacije prvenstveno za udruge. Prijave na edukacije također funkcioniraju po principu najbržeg prsta, a popis nadolazećih možete naći na https://www.financijskepodrske.hr/. I tamo sam pohađala nekoliko edukacija – Nacionalna zaklada ustvari outsourcea udruge da za nju održavaju edukacije. Tu sam postala svjesna da postoje „udruge za udruge“ kojima se mogu obratiti za pomoć: Centar za civilne inicijative, ACT grupa, SMART – Udruga za razvoj civilnog društva, Udruga Mi i Dkolektiv – organizacija za društveni razvoj. One su tu kako bi sve druge udruge bolje radile. Možete im se staviti na mailing listu i tako pratiti radionice koje održavaju.

BESPLATNE ONLINE EDUKACIJE

Tona besplatnih online tečajeva koji vam mogu biti genijalna prva informacija o nekom aspektu poslovanja koji vas zanima nude se na stranicama poput https://www.coursera.org/ ili https://www.futurelearn.com/. Ti tečajevi se otvaraju na određeni dan i imaju određeno vrijeme trajanja. Uvijek piše koliko vremena vam treba za proći čitav tečaj, a naplaćuju se samo ukoliko želite potvrdu o tome da ste ih odslušali. Ja sam ih odslušala 12, na teme istraživanja tržišta, marketinga, planiranja projekata itd. U jednom trenu sam se „navukla“ pa sam se pretplatila na sve što me zanima, a ponuda je stvarno široka, i onda odustala od većine toga putem, ili copy-pasteala sadržaje koji su me zanimali u računalo dok je tečaj još dostupan i nikad ih kasnije ne pročitala… Nemojte ponoviti moju grešku. Bit je da odredite koje znanje vam treba u ovom trenutku i taj tečaj uistinu pošteno odradite.

Webinari su genijalna stvar jer vam kroz njih postaju dostupni edukacije i stručnjaci iz čitavog svijeta. Nedavno je britanska The Audience agency održala tri webinara na temu razvoja publike kojima sam prisustvovala. Tu sam skužila caku. Uobičajeno, ako ne bih mogla doći u puni termin nekog webinara, ne bih se ni prijavljivala. Ovi su mi webinari bili jako zanimljivi pa sam mailom poslala upit mogu li biti na pola webinara – javili su da mogu bez problema. Na kraju webinara, svima koji su bili prisutni poslali su čitavu prezentaciju webinara na mail – i nitko me nije pitao jesam li bila na čitavom webinaru ili ne.

Korisno je pratiti i europske natječaje, makar još i ne bili u fazi da ih pišete. Desk Kreativne Europe redovno objavljuje sve otvorene natječaje na https://deskkultura.hr/hr/kultura/natjecaji. Uz njih se uvijek objave upute za prijavitelje, a obično se održavaju i webinari na kojima se natječaji jasnije prezentiraju te se mogu postavljati pitanja. Dovoljno je da pogledate i proučite nekoliko takvih webinara i bit će vam jasnije kako razmišljati o projektima, kako ih strukturirati i kako pisati projektne prijave za njih.

Mnogi obrtnici, kako bi promovirali vlastiti posao, nude besplatne online edukacije iz najrazličitijih područja. Tako sam prisustvovala besplatnom webinaru o Canvi, besplatnom internetskom alatu za grafički dizajn pomoću kojeg lako možete dizajnirati vizualne materijale za društvene mreže i prezentacije. Naišla sam na besplatne webinare o planiranju, prodaji, knjigovodstvu, newsletterima, vođenju društvenih mreža, zaštiti intelektualnog vlasništva… Svako znanje je korisno, a danas je uistinu nadohvat ruke.

VOLONTIRANJE

Ne moram ni reći, najbolji oblik edukacije za neki posao je praksa. U svakom segmentu moje karijere – glumi, produkciji, pisanju, režiji, dramskoj pedagogiji – provela sam neki period volontirajući. Moja Kazališna družina Tragači ne bi postojala da u startu nisam zasukala rukave i hrpu posla odradila bez naknade. Sve su to koraci. Školovanje, edukacije, webinari postavljeni su tako da se stvari odrađuju idealno, kako bi trebalo biti, što uglavnom nije jednako kao i sam rad – u praksi često negdje zaškripi i treba biti snalažljiv i strpljiv. Čeka vas tisuću izazova po putu. Svako iskustvo je super iskustvo, čak i ako misliš da si zeznuo – jer drugi put u istoj situaciji nećeš.

INFO ZA KRAJ

Vezano uz prošli blog i informaciju o korištenju prostora zagrebačkih mjesnih odbora, trenutno je u javnoj raspravi Nacrt prijedloga Odluke o prostorima mjesne samouprave. Otvorena je do 17.06, a možete se uključiti na https://zagreb.hr/nacrt-prijedloga-odluke-o-prostorima-mjesne-samoup/198311.

Također, ukoliko vas je zaobišla informacija, Grad Zagreb je po prvi puta raspisao Posebni Javni poziv za financiranje interkulturnih programa dobrodošlice. Ciljane skupine su mu tražitelji/tražiteljice međunarodne zaštite, osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita (azil ili supsidijarna zaštita), osobe pod privremenom zaštitom te strani radnici/radnice, državljani trećih zemalja s dozvolom boravka i rada u Republici Hrvatskoj. Sve informacije možete naći na https://zagreb.hr/posebni-javni-poziv-za-financiranje-interkulturnih/198075. Ovaj Javni poziv je otvoren do 10.6.2024. do 16.00 sati.