Vlatko Stefanovski na Abbey Roadu snimio je "London Sessions"

Prije koncerta u Lisinskom kojim 18. prosinca obilježava 50 godina karijere, Vlatko Stefanovski boravio je pet dana u Londonu i osim svirke u klubu Dingwalls 2 na Camdenu – mjestu gdje nastupa većina glazbenika s ovih područja – nekoliko je dana snimao u studijima Abbey Road sa svojim triom.

Izašao je sa 23 snimljene pjesme koje su ekspresno objavljene kao album "London Sessions" na streaming platformama, a idućeg tjedna pojavit će se na dvostrukom CD-u i nakon toga na trostrukom vinilu. U samo nekoliko dana snimiti 23 pjesme u jednom od najpoznatijih tonskih studija u svijetu može samo ozbiljan profesionalac.

Kao jedan od najboljih svjetskih gitarista čiji je renome odavno nedostižan bilo kome drugome s ovih prostora, nije čudno da je Stefanovski u tome uspio. Ali, da bi to ostvario, malo je pojednostavio aranžmane pjesama, među kojima se nalaze i uspješnice iz solo karijere, kao i teme poznate širokoj publici iz vremena grupe Leb i sol, od vokalnih pjesama, autorskih instrumentala do obrada tradicijskih makedonskih klasika. Radi se o vrlo praktičnom i efektnom prolasku kroz repertoar koji je Stefanovski učinio poznatim, a i koji je njega učinio prepoznatljivim gitaristom. "London Sessions" ne dostiže kompleksnost i neuhvatljivost originalnih snimki istih legendarnih pjesama, ali to mu nije ni bila namjera. Radi se o kompilaciji koja na jednom mjestu okuplja mnoge favorite koje uvijek volite poslušati, a uz živu svirku trija ima osobine live zapisa, samo bez publike.

Upravo ovdje, bez dodatnih nasnimavanja i peglanja u studiju, možete čuti Stefanovskog i društvo (Jan Stefanovski na bubnjevima, Tihomir Hojsak na električnom kontrabasu, povremene klavijature Damir Imeri i Goran Martinac koji je vodio snimanje i produkciju u Abbey Roadu) kako opušteno idu iz pjesme u pjesmu. Taman za proslavu spomenute 50. godišnjice karijere u kojoj je Stefanovski pokazao toliko toga da je i njemu samome teško doseći vlastite dosege, ne samo kao gitarista, nego i autora odličnih pjesama, što se prečesto zaboravlja.