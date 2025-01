U sklopu Noći muzeja, Galerija Kortil priprema izložbu fotografa Filipa Koludrovića

Galerija Kortil riječkoj publici u Noći muzeja 2025. donosi izložbu fotografa Filipa Koludrovića, koja pod nazivom "Memoria" nudi presjek njegova višegodišnjeg profesionalnog i autorskog rada. Iako je poznat po svom radu u modnoj fotografiji, Koludrović se redovito igra s kontrastima između formalnog i neslužbenog, te publici u ovom izložbenom projektu predstavlja svoje mikrokozmose - kolekcije likova i karaktera, predmeta i tema.

Fotografije stvara kroz različite eksperimente između digitalnog i analognog, stoga njegovi foto-eseji često prolaze različite alate, tehnike i procese – od fotografija napravljenih s profesionalnom digitalnom kamerom ili pak s mobilnim telefonom, do DIY tehnika skeniranja i printanja, a recentno i uporabe AI alata.

Koludrović kroz izložbu ''Memoria'' donosi autorsku arhivu koja se razvijala tijekom posljednjih deset godina, počevši od prvih koraka profesionalne karijere i projekata modne fotografije, do portreta i umjetničkih radova s naglašenim dokumentarnim elementima. Izložbom tako predstavlja dosadašnje radove u balansiraju između spontanih i insceniranih prizora, stvarajući unikatne vizualne narative te nove interpretacije i relacije, istodobno pružajući svjež uvid u njegov opsežan fotografski opus.

Filip Koludrović je fotograf čiji su radovi objavljeni u prestižnim međunarodnim časopisima poput WJS, Vogue, Numero i GQ, a među brendovima s kojima je ostvario suradnje nalaze se Chanel, Hermes, Gucci, Celine i Givenchy. Godine 2022. primio je nominaciju British Fashion Councila, koji je prepoznao njegovu inovativnost i doprinos kreativnoj industriji, imenovavši ga "Next Generation Creative", a 2024. postao je kreativni direktor Vogue Adria. U 2023. objavio je knjigu "I have never been to America", fotografski putopis zemljom koju do tada zapravo nije posjetio, u čijem je stvaranju koristio AI tehnologiju.