Slavni pisac žrtve je zlostavljao i u prisustvu vlastitog sina

Poznati britanski pisac Neil Gaiman, autor bestselera poput "American Gods", "Coraline" i "The Sandman", suočava se s nizom optužbi za seksualno zlostavljanje. Sve je, naime, počelo kada je britanski medij Tortoise Media objavio šesterodijelni podcast "Master: The Allegations Against Neil Gaiman", u kojem je pet žena detaljno opisalo svoja iskustva seksualnog zlostavljanja koje su proživjele u susretima s tim piscem. Nove informacije o ovom slučaju objavio je časopis Vulture, a broj žena koji optužuju Gaimana za zlostavljanje popeo se na devet.

Jedna od tih djevojaka bila je Scarlett Pavlović, koja je 2020. godine na Novom Zelandu upoznala Anamdu Palmer, tadašnju suprugu Neila Gaimana, te je nedugo zatim počela raditi kao njihova dadilja. Dvije godine kasnije par, koji je javno govorio o svom "otvorenom braku", već je bio u postupku razvoda, no Scarlett je i dalje bila njihova dadilja. Zlostavljanje je započelo, posvjedočila je, kada joj je Gaiman jednom prilikom ponudio da se okupa u njegovoj vrtnoj kadi dok on obavlja poslovne pozive. Samo nekoliko minuta kasnije, britanski se pisac pred njom pojavio potpuno gol, ušao u kadu te tražio od nje da mu sjedne u krilo.

"Rekao je: Zovi me 'gospodaru' i ja ću doći. Budi dobra djevojka. Ti si dobra djevojčica", kazala je Pavlović koja je za Vulture ispričala traumatične detalje zlostavljanja koje se često odvijalo i pred Gaimanovim maloljetnim sinom. Scarlett Pavlović je, nakon što je potpisala ugovor o tajnosti podataka (NDA), dobila 9200 dolara, no u siječnju 2023. podnijela je policijsku prijavu protiv Gaimana. Iako je Scarlett bila uvjerena kako će Amanda Palmer sudjelovati u istrazi, Palmer je odbila razgovarati s policijom o ovom slučaju, dok je Gaiman svoju izjavu predao pismeno, a cijeli je slučaj naposljetku zatvoren.

Katherine Kendall svjedočila je o sličnom obrascu ponašanja iz 2018. godine kada ju je Neil Gaiman seksualno zlostavljao u svom busu za turneju. Godinama kasnije Gaiman je u telefonskom razgovoru rekao Katherine kako želi nadoknaditi barem dio štete te joj je isplatio 60 000 dolara za terapiju.



Kendra Stout upoznala Gaimana 2003. godine, kada je imala 18 godina, na književnoj konvenciji, a u listopadu prošle godine podnijela je policijsku prijavu za silovanje. Naime, tri godine nakon njihova upoznavanja Kendra i Gaiman otišli su na spoj koji je nesretno završio u hotelskoj sobi, a Kendra tvrdi kako joj je Gaiman tada pričao o dominantnom, odnosno submisivnom, odnosu kojega je želio od nje. Također navodi kako u odnosu s Gaimanom nisu postojale nikakve granica niti poštivanja želja - osim ako nisu njegove.

Djevojka pod pseudonimom Brenda upoznala je Gaimana još u devedesetim godinama prošloga stoljeća, a nekoliko godina kasnije sreli su se na World Horor Conventionu u Chicagu, gdje je Gaiman osvojio nagradu za djelo "American Gods". Nakon konvencije, Brenda i Gaiman završili su zajedno, no stvari su se vrlo brzo otele kontroli.



“Činilo se kao da ima scenarij. Htio je da ga zovem 'gospodaru'. Bilo je kao da je ušao u taj ritual koji nije imao nikakve veze sa mnom”, rekla je Brenda te dodala kako je od nje zahtjevao da mu obeća svoju dušu.

Još jedna žena, po imenu Caroline zbližila se s Gaimanom 2017. godine, kada je s obitelji živjela na njegovom imanju i za bračni par Gaiman-Palmer obavljala kućne poslove. Vezu koja je trajala otprilike dvije godine, s njim započela je 2018., a jednom je prilikom, kaže, Gaiman u prisustvu vlastitog djeteta uzeo njezinu ruku i stavio je na svoje spolovilo.



“Nije imao granica. Sjećam se da sam pomislila kako nešto stvarno nije u redu s njim”, rekla je Caroline kojoj je Gaimanov menadžer 2021. godine ponudio 5 tisuća dolara samo ako se iseli s imanja te potpiše NDA, no Caroline je tada tražila 300 000 dolara, koje je naposljetku i dobila.

Neil Gaiman je u kolovozu prošle godine izdao službeno priopćenje u kojem kategorički odbacuje sve optužbe. U detaljnoj izjavi navodi kako su "svi odnosi bili potpuno sporazumni", a posebno je naglasio kako su neke od optužbi "fabricirane radi financijske koristi" te da posjeduje dokaze koji to potvrđuju, no oni do danas nisu ugledali svjetlo javnosti.

Predstavnici Neila Gaimana prenijeli su njegovu poruku koja kaže da "seksualna degradacija, vezivanje partnera, dominacija, sadizam i mazohizam možda nisu po svačijem ukusu, ali da je među odraslim osobama koje su pristale na njega, BDSM zakonit". Žene koje su podnijele tužbe protiv Gaimana ipak tvrde kako one na BDSM nisu pristale niti su se o tome dogovarale s Gaimanom, dok je on negirao optužbe te tvrdi kako su svi odnosi bili sporazumni.

Nakon izbijanja skandala, nekoliko Gaimanovih projekata stavljeno je na čekanje. Netflix je privremeno zaustavio razvoj druge sezone "The Sandman" te je otkazao “Dead Boy Detectives”, iako nije u potpunosti jasno je li to povezano s optužbama. Treća sezona serije “Good Omens” završiti će jednom epizodom od 90 minuta, no Gaiman neće biti dio produkcije, a Disney je također pauzirao produkciju filmske adaptacije “The Graveyard Book”.