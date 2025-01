Serijal “Cunk On Life” donosi novu dozu "deadpan" humora

Britanska komičarka Diane Morgan ponovno se vratila u svoju kultnu ulogu sarkastične dokumentaristice Philomene Cunk u novom Netflixovom serijalu “Cunk On Life” redatelja Ala Campbella. Philomena Cunk pažnju britanske publike privukla je već 2013. godine kao sporedni lik voditeljice koja pokušava pojednostaviti kompleksne teme u BBC-jevoj emisiji “Weekly Wipe”, a nakon tog početnog uspjeha dobila je vlastite segmente pod nazivom “Moments of Wonder”, gdje je istraživala teme poput vremena, novca i tehnologije te samostalne specijale “Cunk on Christmas” i “Cunk on Shakespeare”.

Ipak, tek je s vlastitim specijalom “Cunk on Britain” počela stjecati širu prepoznatljivost, a pravi globalni uspjeh došao je s Netflixovom serijom “Cunk on Earth”, kada su društvene mreže preplavili isječci njezinih najsmješnijih trenutaka te kada je publika prepoznala “ono nešto” u Philomeni Cunk i njezinim bizarnim izjavama.

Svaki novi serijal o Philomeni iznova pokazuje koliko je njezin pogled na svijet jedinstven, pa će se tako u novoj pseudodokumentarnoj komediji Philomena pozabaviti kompleksnim temama poput kvantne fizike, nihilizma ili pak hedonizma. Svoje odgovore pokušat će pronaći kod starih mislioca poput Nietzschea ili pak umjetnika poput Van Gogha, ali i kod vodećih, stvarnih svjetskih stručnjaka i akademika koji, iako znaju da sudjeluju u komediji, često ostaju zatečeni i zbunjeni njezinim bizarnim i pomalo apsurdnim pitanjima poput onoga “Zašto plačemo kada režemo luk kada je luk taj koji je ozlijeđen?” ili “Jedna od 20 osoba bila je žrtva zločina, što znači da je preostalih 19 osoba – kriminalci. Nije ni čudo što nam treba policija.”

Posebnost Philomene Cunk leži u njezinu potpuno ozbiljnom izrazu lica ili takozvanom “deadpan” humoru koji karakterizira manjak ekspresija, a kojim krije svoje neznanje dok intervjuira stručnjake o umjetnosti, religiji ili filozofiji.

Komičarka Diane Morgan tijekom godina je fantastično nadograđivala Philomenin lik i osobnost – od njezine opsesije pjesmom “Pump Up the Jam” do specifičnog načina izgovaranja određenih riječi koji je postao njezin zaštitni znak, baš kao i potpuno uvjerenje u rečenice koje izgovara sasvim suho, onim britanskim humorom koji osvaja srca čak i najzahtjevnijih gledatelja.