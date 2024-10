Radnja je nedovoljno zanimljiva da bi opravdala nastavak filma, kažu kritičari

Nakon velike uspješnice "Jokera" 2019. u kinodvoranama, 11 nominacija te dva osvojena Oscara, obožavatelji su prije nekoliko dana dobili nastavak proslavljenog filma – "Joker: Ludilo u dvoje" ("Joker: Folie à Deux"). Sreća, doduše, nije potrajala dugo jer je drugi dio filma, u kojemu uz Joaquina Phoenixa gledamo i Lady Gagu te koji je zapravo mjuzikl, iako ga redatelj Todd Phillips nije nazvao mjuziklom, uvelike razočarao gledatelje i kritičare, a internet je već prepun pošalica na račun lošeg nastavka.

Ponajprije, treba reći kako mnogi obožavatelji nisu ni očekivali nastavak filma jer kažu da nije bio ni potreban, a pogotovo ne u formi mjuzikla s pjesmama većinom iz dvadesetog stoljeća koje su potpuna suprotnost originalnoj i nagrađenoj glazbi iz prvog dijela filma. Nadalje, "Joker: Ludilo u dvoje" proglašen je jednom od najgorih adaptacija stripa, a tu činjenicu dodatno potvrđuje podatak da su i publika i kritičari duboko razočarani filmom.

Radnja filma se naravno nastavlja na prvi dio, točnije gledamo suđenje Arthuru Flecku za ubojstva počinjena u filmu iz 2019. godine. Arthur, po riječima njegove odvjetnice, ima poremećaj osobnosti te za ubojstva nije kriv on, već njegov alter ego Joker, a nakon što naposljetku ipak priznaje krivnju, naš je glavni junak smješten u psihijatrijsku bolnicu Arkham gdje ga, naposljetku, drugi pacijent izbode na smrt. Harley Quinn, Jokerova partnerica koju igra Lady Gaga, također se nalazi u Arkhamu, a ne treba sumnjati da će i ove godine na Noć vještica mnogi parovi izabrati upravo taj kostim za najstrašniju noć u godini, kažu razočarani fanovi u šalama na društvenim mrežama.

Kritičari kažu da je radnja nefokusirana te nema dovoljno zanimljiv zaplet da bi opravdala nastavak filma, a tu su i komentari o glazbenim numerama od kojih su samo neke "When the Saints Go Marching In", "That's Life" i "Dancing in the Moonlight" koje film čine još dosadnijim te imaju nejasne poruke, što dovodi do zaključka da ni redatelj Phillips nije znao što želi od filma. Kritičar G. Allen Johnson išao je toliko daleko te rekao kako je "Jokerov" nastavak "traumatično kinoiskustvo".

"Joker" iz 2019. godine na kinoblagajnama po završetku prikazivanja brojio je čak 1,08 milijardi dolara, što ga je učinilo najuspješnijim filmom s oznakom R te čiji je rekord tek ove godine premašio film "Deadpool & Wolverine", a u svom prvom vikendu prikazivanja zaradio je čak 96 milijuna dolara, što je već pokrilo troškove proizvodnje koji su iznosili oko 70 milijuna. S druge strane, "Joker: Ludilo u dvoje" imao je budžet od vrtoglavih 200 milijuna dolara, a zarada prvog vikenda prikazivanja iznosi mizernih 40 milijuna.

Neuspješan je debi, naravno, donio i razlog za sprdnju na internetu koji je posljednjih dana prekrcan već spomenutim, ali i brojnim drugim šalama na račun filma koje, primjerice, uključuju i film "La la land", točnije oslovljavaju "Jokerov" nastavak kao "Ha ha land". Bilo kako bilo, neki filmovi jednostavno ne vape za nastavkom. Iako je Lady Gaga savršen odabir za lik Harley Quinn, Joaquim Phoenix već je nagrađen za ulogu Jokera te je prvi film bio golem uspjeh na temelju kojega se nastavak sam nalaže kao rješenje, stara slava definitivno je bolja nego slava temeljena na nepotrebnom nastavku.