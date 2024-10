Pljuvali su me i govorili da smrdim, da sam nakaza. Sa samo 15 godina pala sam u duboku depresiju

Čak 11 minuta trajale su ovacije na premijeri filma "Joker: Folie à Deux" na nedavno održanom Venecijanskom filmskom festivalu. Od nastavka "Jokera" očekivanja su bila iznimno velika: prvi film zaradio je više od milijardu dolara i čak 11 nominacija za Oscara, a i nastavak je, sudeći prema reakcijama oduševljene publike, potencijalni kandidat za sve velike nagrade. Ni pritisak na glavne zvijezde filma nije ništa manji. Joaquin Phoenix glumi Arthura Flecka, dok je ulogu Harley Quinn odigrala Lady Gaga.

Glumačka i glazbena megazvijezda bila je i najsjajnija zvijezda crvenog tepiha na Mostri, kamo je stigla u pratnji zaručnika Michaela Polanskog, dok će se o njezinom outfitu još dugo pričati. Bila je oličenje glamura u grandioznoj crnoj kreaciji izrađenoj u ateljeu glasovite francuske kuće Dior, koja se sastojala od voluminozne suknje nalik krinolini i topa dubokog dekoltea. Ipak, svi pogledi bili su uprti u njezin spektakularni šešir s visokim "ušima", poput stilizirane gondole, i čipkastim pokrovom koji je u obliku vala padao preko njezina lica. Ništa manje publika od nje nije ni očekivala, kako ona modna, tako i filmska. Jer, mnoge su se velike glazbene zvijezde u nekom trenutku svoje karijere okušale i na velikom platnu, s manjim ili većim uspjehom, no samo su rijetki poput Lady Gage ostvarili pamtljive uloge, iznenadili glumačkom vještinom i sposobnošću transformacije koja je u njezinu slučaju bila nagrađena i Oscarom.

Zahvaljujući vrhunskoj sposobnosti da istovremeno bude obična, prizemljena osoba i izgleda kao glamurozna diva, karizmatična i provokativna, priskrbila si je mjesto među najimpresivnijim glumačkim imenima, ali i status jedne od najvećih svjetskih zabavljačica i titulu prve "prave" zvijezde 21. stoljeća. Rođena je 1986. u New Yorku kao Stefani Joanne Angelina Germanotta u imućnoj njujorškoj obitelji talijanskih korijena. Njezin otac Joe Joseph najprije se obogatio u ugostiteljstvu, a potom se uključio u još unosniji informatički biznis, dok se majka Cynthia oduvijek bavila dobrotvornim radom. Njezini roditelji vjenčali su se u povijesnoj njujorškoj katedrali Svetog Patrika, što dovoljno govori o njihovu društvenom statusu na početku braka.

Sa sestrom Natali odrastala je na dobroj adresi, na Upper West Sideu, i pohađala elitnu katoličku privatnu školu Convent of the Sacred Heart u koju je išla i Paris Hilton. Pa, ipak, svoje najranije godine Gaga pamti po sviranju klavira od četvrte godine i osjećaju usamljenosti, a ne po igrama i druženju - većinom je od svojih vršnjaka bila neshvaćena, kasnije i zlostavljana. "Mnogi su mojim roditeljima govorili da sam čudo od djeteta jer sam izvanredno izvodila najteže kompozicije Bacha, Beethovena i Chopina, ali oni u to nisu vjerovali. Mislili su kako sa mnom nešto nije u redu i da sam čudna jer mi nikada nije bilo zanimljivo provoditi vrijeme vani s ostalom djecom. Bila sam tiha, povučena, jedno su me vrijeme čak vodili i kod dječjeg psihologa kako bi vidjeli što se događa sa mnom. Poslije godinu dana, shvatili su da je bolje da me ostave na miru i gledaju svoja posla", ispričala je Lady Gaga o svom djetinjstvu.

Multitalentirana, podjednako za glumu i glazbu, najprije se uspjela upisati i na prestižnu filmsku akademiju Sveučilišta u New Yorku, koju su završili brojni poznati glumci i redatelji, među njima i Martin Scorsese. No, ubrzo je odustala, već nakon godinu dana, jer nije podnosila rigorozan akademski okvir, a djelomično i zbog gubitka ionako krhkog samopouzdanja. U to vrijeme suočavala se s različitim vrstama internetskog nasilja, čak je na Facebooku napravljena grupa "Stefani, nikada nećeš biti zvijezda". "Pljuvali su me i govorili da smrdim, da sam nakaza, greška prirode. Zatvarala sam se u kuću i neprestano svirala po sedam sati kako bih iz sebe izbacila svu negativnu energiju, kao i mržnju koju sam osjećala prema drugima. Ružno je kada nekoga mrzite, a ja sam mrzila cijeli svijet. Danas mi je žao zbog toga", prisjetila se Gaga.

A onda je s nepunih 19 godina upoznala producenta Roba Fusarija koji je prepoznao njezin talent, a nedugo nakon toga potpisala je ugovor za produkcijsku kuću Def Jam. Kada je snimila pjesmu "Boys Boys Boys", popularnost joj je krenula rasti nevjerojatnom brzinom. Stefani je odabrala umjetničko ime Lady Gaga po pjesmi "Radio Ga Ga" grupe Queen, a tako ju je zvao tadašnji dečko, jedan od njezinih prvih glazbenih producenata jer "gaga" u prijevodu znači luckasta. Glazbenu karijeru razvijala je vrtoglavom brzinom, gradeći svoj identitet uz ekstravagantne odjevne kombinacije, nadrealne i provokativne spotove te lako pamtljive pjesme. "Lady Gaga je hermafrodit!", "Lady Gaga inscenirala svoje ubojstvo na koncertu!", "Postala je muško"... naslovi su koji tih godina, otkako se nametnula kao glazbena i modna ikona tzv. Gaga-generacije, bombardiraju čitatelje. Bilo da zrakoplovom putuje u metalnoj odjeći ili na čaj ide u prozirnu plastičnom odijelu, njezina ekscentrična svakodnevica pod budnim je okom hordi obožavatelja.

Tada 24-godišnja "djevojka iz susjedstva" uspjela je od sebe stvoriti megazvijezdu digitalne ere, a taj status zacementirala je 2010. na dodjeli MTV-jevih nagrada u Los Angelesu na kojoj je zgrabila čak osam kipića, uključujući i najvažniji za najbolji ženski video za "Bad Romance". No pored nagrada ni pojava nije ostala nezamijećena, u sada već ikoničnoj haljini sačinjenoj od sirovog mesa, kojom je ubola u epicentar pomiješanog zgražanja i divljenja kritike i masa. I dok ju je magazin Time proglasio modnom ikonom te godine, organizacije za zaštitu prava životinja oštro su osudile kontroverznu kreaciju Franca Fernandeza kao i Lady Gagu, kojima nije ostala dužna. "Neću komentirati jesu li krzna koja kupujem lažna ili prava, jer smatram da ne bi bilo pravedno zaboraviti druge stvari koje sam nosila na sebi, kao što su piton, noj, kravlja koža, lane, aligator i meso. Vi vidite truplo mrtve životinje, ja vidim umjetničko djelo. Ja poštujem vaša mišljenja, molim vas da vi poštujete moja", izjavila je Lady Gaga obraćajući se aktivistima PETA-e.

No kako se u sličnom "sirovom" bikiniju potom fotografirala za japanski Vogue, a meso je još 90-ih godina prošlog stoljeća na nastupima nosila i kanadska umjetnica Jana Sterbak, mesni modni dodaci potakli su raspravu i o tome je li Lady Gaga uistinu velika umjetnica ili obična plagijatorica. Prozvavši je "divom déjà vua", kritičari su je razapeli ne samo zbog fizičke sličnosti s idolima kao što su David Bowie, Cher, Madonna, grupa Queen, nego i zbog melodramatična portretiranja same sebe kao buntovnice i umjetnice s ruba društva dok je prava istina, još od djetinjstva, čista suprotnost. Paralelno s glazbenom karijerom, razvijala je i onu filmsku. Desetak godina njezini dobrostojeći roditelji slali su je na privatne sate u najpoznatiju školu takve glume, Lee Strasberg Theatre and Film Institute u New Yorku, a debitirala je još 2001. kao tinejdžerica malom ulogom djevojke pokraj bazena u jednoj od ranih epizoda serije "Obitelj Soprano". No prvu ozbiljniju ulogu odigrala je godinama kasnije, 2014., kada se kao etablirana, svjetska pop zvijezda pojavila u filmu "Sin City: A Dame to Kill For", a potom i u dvije sezone antologijskog serijala "American Horror Story" Ryana Murphyja s kojim je osvojila i Zlatni globus.

No, najbolje je tek slijedilo: njezina prva glavna uloga u velikom kinohitu "Zvijezda je rođena" iz 2018. uz Bradleyja Coopera, koja se i danas smatra ulogom Gagine karijere. Jedina u povijesti uspjela je u istoj godini dobiti najveće nagrade show businessa, Oscara za najbolju originalnu pjesmu ("Shallow"), Grammy za album te nagrade Golden Globe i BAFTA za glumu, ali i nominaciju za Oscara za najbolju glavnu žensku ulogu - za svoj prvi veliki film. Kad su se Bradley i Gaga onako zaljubljeno gledali u oči i pjevali na dodjeli Oscara 2019. te pokrenuli tisuće tračeva o tajnoj aferi, to je sve bila samo i isključivo - gluma. Bradley je ispričao u jednom televizijskom intervjuu da su svi vidjeli i prepoznali pravu ljubav, "upravo ono što smo mi kao glumci i željeli da ljudi vide", što se pokazalo i iznimno isplativim. Hinjenim emocijama pokrenuli su jednu od najuspješnijih filmskih reklamnih kampanja, koji je potom zaradio pola milijarde dolara.

Kako bi se zadržala u filmskom Olimpu, Lady Gaga je očajnički trebala novi filmski hit i pronašla ga u "Dinastiji Gucci" redatelja Ridleyja Scotta, jednom od onih dugoročnih holivudskih projekata koji je bio u pripremi dva desetljeća, s brojnim glumačkim podjelama i redateljima, sve dok se kockice mozaika nisu posložile. Lady Gaga je dobila ulogu pomahnitale Patrizije Reggiani, koja u napadu bijesa i ljubomore angažira plaćenog ubojicu za smaknuće Maurizija Guccija, svojeg bivšeg muža i nasljednika modnog carstva. Za ulogu Patrizije, kako je otkrila u intervjuima, provela je ekstenzivna istraživanja, devet mjeseci vježbala naglasak, sve ne bi li se potpuno stopila s kompleksnom ličnošću svojeg lika. Pritom, svoj je konceptualni pristup umjetnosti unijela u glumu u stilu najvećih diva u povijesti filma. Za Vogue je opisala pristup glumi poznat kao "metoda", s kojim su se proslavili mnogi veliki glumci - od Marlona Branda, Roberta De Nira i Daniela Day-Lewisa, do Kate Winslet. Trud se isplatio: premda je film bio posvemašnje razočaranje, New York Film Critics Circle proglasio ju je najboljom glumicom 2021. godine, dok kritika njezinu izvedbu opisuje kao "glumu s velikim G".

I kada se već činilo da je za Lady Gagu samo nebo granica, razotkrila je sebe u odličnom dokumentarcu "Five Foot Two", koji prikazuje sasvim drugo, obično, ali i nesigurno i prilično ranjivo lice ove svestrane umjetnice. U tom filmu moglo se čuti da se nije nikad osjećala dovoljno ugodno u svojoj, "običnoj" koži te da se nije mogla pojaviti na pozornici i pjevati samo začešljane kose. - Nikad se nisam osjećala dovoljno zgodna, ili dovoljno pametna, ili dovoljno dobra glazbenica. U svemu tome upravo je to dobro, što se nisam osjećala dovoljno dobra, a sad se osjećam. Konačno znam da ovo zaslužujem, da nešto vrijedim - rekla je filmskoj ekipi, također progovarajući o svojim svakodnevnim mukama koje prolazi zbog dijagnosticirane fibromialgije.

To je kronična bolest zbog koje, uz pojavu pojačanog umora, Gaga pati od nedefinirane boli koja joj razdire desnu stranu tijela pa se mora podvrgavati najrazličitijim medicinskim procedurama. Potom se, prije nekoliko godina, kao i mnoge druge slavne osobe prije i poslije nje, posve otvorila u "Oprah Showu" govoreći o svojim psihičkim problemima, kroničnim bolovima, PTSP-u, traumama iz djetinjstva. "Ne volim se vraćati u prošlost jer smatram da je to gubljenje vremena. Proživjela sam užasne dane kao tinejdžerica jer sam se preko noći susrela s najstrašnijim oblikom psihičkog zlostavljanja što su mi priredila djeca u srednjoj školi. Oduvijek sam bila drugačija i nisam se uklapala u okvire. Imala sam samo nekoliko prijatelja. Sigurna sam da su mnogi mladi ljudi prolazili kroz sličan pakao, ali su o tome šutjeli jer ih je bilo sram. Zbog svoje različitosti, sa samo sam petnaest godina pala u duboku depresiju", ispričala je pjevačica Oprah Winfrey, otkrivajući i da je u mladenačkoj dobi pretrpjela i seksualno nasilje.

"Kad mi je bilo 19 godina, bila sam opetovano silovana i razvila posttraumatski sindrom jer se nisam pozabavila rješavanjem te traume. Nisam imala psihoterapeuta koji bi mi pomogao, a iznenada sam se našla u ulozi zvijezde i putovala svijetom od jedne hotelske sobe i garaže do limuzine i pozornice. Tada sam počela osjećati tu nevjerojatno intenzivnu bol od koje mi se grči čitavo tijelo, a koja je zapravo odraz bolova što sam ih osjećala dok sam bila silovana", ispričala je Gaga u želji da pomogne i drugima. Naime, osvjedočeni je filantrop, a unatoč teškim pritiscima slave nekoć ekscentrična zvijezda, kako svjedoče brojni suradnici iz njezine blizine, ostala je, ili pak postala, prizemna, nesebična i vrlo empatična. Novopronađeni duhovni mir i četiri godine sretne veze s uspješnim poslovnim čovjekom i dobrotvorom Michaelom Polanskim, "ljudskim bićem punim ljubavi koje me željelo upoznati izvan Lady Gage", bila je ta karika koja nedostaje ovoj burnoj životnoj priči. Budući suprug otvorio joj je "nevjerojatno životno poglavlje čudne vrste normalnosti koja je ključna da bi se svaka veza razvila na pravi način - šetnje, kuhanje kave, druženje sa psima, zajedničko čitanje knjiga", sve ono što Lady Gaga ne pamti još od vremena kada je bila "samo" Stefani Joanne Angelina Germanotta.

