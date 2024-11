PREMIJERA – najvažnija noć u godini

Prošli vikend je moja Kazališna družina Tragači odradila još jednu u nizu premijera. Predstava "Tri sestre na Instagramu", čiji su koproducenti Gradsko kazalište Sisak i Teatar Mašina igre, izašla je pred publiku - i eto inspiracije za ovaj tekst.

Moram priznati, produkcija navedene predstave bila je zahtjevna, od procesa proba koji je trajao šest mjeseci, site-specific lokacije za izvedbe u Zagrebu, do korone koja nam je zakomplicirala zadnja tri tjedna rada onemogućivši prisustvo dva ključna suradnika na probama. U jednom trenu premijera je visila o koncu, a održala se zahvaljujući pomoći i benevolentnosti koproducenta iz javnog sektora, Gradskog kazališta Sisak, koji je pružio dodatne potrebne ruke i spasio stvar.

Dina Vukelić, naša dramaturginja na predstavi, rekla je da se tijekom produkcije kazališne predstave može zakomplicirati toliko faktora, toliko stvari može poći ukrivo, da je pravo čudo da predstava uopće ugleda svjetlo dana. Slažem se s njom. Čudo je to koje se u kazalištu uvijek iznova ponavlja i stoga je svaka premijera pravo slavlje - kreativnog procesa, timskog rada, netom stvorene kazališne čarolije i činjenice da smo sve peripetije po putu – preživjeli.

ZAVRŠNI DANI PRED PREMIJERU

Desetak dana pred premijeru često se još uvijek čini da od svega neće biti ništa - nedostaje pola kostima, scenski elementi se još dorađuju, rekvizita je "u dolasku", a glumci sve nervozniji po hodnicima sve glasnije preispituju redateljevu viziju i budući uspjeh kod publike. Stoga su na neovisnoj sceni zlata vrijedni iskusni redatelji i glumci koji znaju da uloge trebaju biti pripremljene 15-tak dana prije premijere kako bi se ostavilo dovoljno vremena za svladavanje tehnikalija poput kostima i rekvizite. Uvijek ima suradnika rasprodanih na sto strana koji računaju da će ulogu završiti u fotofinišu i tekst nauče pet dana pred premijeru. Takvih se čuvajte jer začas sruše cijeli proces rada ne predstavi – iznenađuju ih svi novi elementi koji stižu tijekom dva tjedna pred izlazak pred publiku jer "smetaju njihovoj glumi" i kontinuirano šire nervozu među suradnicima u samoj završnici rada. Otklanjat ćete među ekipom sve nesigurnosti, strpljivo podnositi sve mušice i neraspoloženja, hrabriti suradnike i uvjeravati ih da će predstava biti sjajna, hvaleći ih zbog posla koji svakodnevno obavljaju.

Ukoliko je pretprodukcija pošteno odrađena, stvari su tijekom rada na predstavi vjerojatno tekle glatko, uz izuzetak situacija više sile. Zato se taj mir naplaćuje desetak dana pred premijeru. Tad za producenta ponovo kreće vrlo stresno i naporno razdoblje kad odjednom treba koordinirati mnoge elemente iz različitih segmenata produkcije.

Budući da za fotografije iz predstave trebaju biti završeni i scena i kostimi i dizajn svjetla, one se uobičajeno izrađuju u premijernom tjednu, na jednoj od završnih proba. Dizajn vizualnih materijala obično se završava petnaestak dana pred premijeru kako bi na vrijeme otišli u tisak i stigli u kazalište neposredno pred premijeru, nakon čega ih pod hitno treba distribuirati na vidljiva i publici dostupna mjesta. Ukoliko imate domjenak na kojem poslužujete hranu, ona stiže na sam dan premijere - domjenak će se uobičajeno postavljati tijekom izvedbe kako bi hrana ostala topla (i netaknuta do kraja predstave).

PREMIJERNA VEČER

Za premijeru bi bilo idealno da se izvršni producent klonira kako bi mogao biti na pet mjesta istovremeno i nadgledati da sve teče glatko. Nemojte se zavaravati - trebate pomoć. Ovo nije posao za jednu osobu, pogotovo ako ste ujedno i dio autorskog tima ili glumačke podjele predstave. Ukoliko imate zaposlene u kazalištu, sjajno. Ukoliko nemate, angažirajte vanjske suradnike i pojasnite im na vrijeme što se od njih očekuje - meni je u Tragačima na premijeri najveći oslonac moja suradnica za odnose s javnošću. Dodatne ruke mogu vam pružiti i iskusne biljeterke koje razumiju premijerni protokol, znaju na dolasku prepoznati važne premijerne uzvanike ili pozvati uzvanike da se posluže na domjenku u trenutku kad se otvara.

Na premijeru dolaze brojni uzvanici - političari, novinari, kritičari, celebrityji, a ako imate sreće i sponzori. Sve ih treba dočekati, pobrinuti se da se osjećaju ugodno i pokazati da cijenite njihov dolazak. I prije nego publika sjedne u gledalište moći ćete procijeniti koliko kritika i novinskih članaka očekujete i imate li dovoljno uslikanih celebrityja za postpremijerni press release. Sponzorima treba posvetiti posebnu pozornost i zahvaliti im na podršci. Sponzori u kulturnom sektoru su moderna verzija mecena – ponudite im da upoznaju glumačku ekipu, porazgovaraju s njima ili se s njima uslikaju. Objavite njihove fotografije s domjenka na društvenim mrežama kazališta i taggirajte ih uz zahvalu. Za sponzore je najveći benefit društveni ugled koji uživaju kao podržavatelji kulture – što kao poduzeća, što kao privatne osobe koje predstavljaju ta poduzeća. Pomozite im da ga maksimiziraju.

Neke stvari koje bi u javnom sektoru odradio inspicijent na neovisnoj sceni nema tko. Na vrijeme treba misliti i o nabavi cvijeća ili buketa za ekipu tijekom poklona. Biljeterkama treba dati znak da ih tijekom pljeska podijele u pravome trenutku, kako ne bi prekinule pljesak, a i da ne stigne previše jenjati i održi se do kraja podjele i završnog naklona.

Premijernu izvedbu producent vjerojatno neće gledati nego će koordinirati protokol prije i poslije izvedbe, pratiti postavljanje domjenka, provjeriti tko je od uzvanika stigao, kome je poslije izvedbe važno posvetiti pažnju, s kojim se novinskim objavama može računati, tko se od uzvanika s premijernog popisa eventualno nije pojavio te ga treba pozvati na reprizne izvedbe…

Odmah po završetku predstave, kako god ona ispala, čestitat ćete cijeloj ekipi s velikim osmijehom. U kazalištu si suradnici na predstavi uobičajeno poslije premijere čestitaju i daruju si male poklončiće kao znak pažnje i zahvale za zajednički rad. Nemojte misliti da ste toga pošteđeni jer ste producent koji sve financira – poklonite svakome neku sitnicu.

Nakon domjenka moguće je da se tulum razvuče do kasnonoćnih sati. To je dobrodošlo jer je odraz dobrog raspoloženja nakon uspješne premijere. Osigurajte uvjete za to: dobru glazbu, hranu i piće i mogućnost nesmetane proizvodnje buke. Ukoliko premijeru održavate u prostoru iz kojeg morate izaći u neko pristojno doba (npr. do ponoći), isplanirajte unaprijed gdje dio ekipe koji želi pošteno zaružiti može nastaviti druženje. Nastavite s njima i okrenite prvu rundu (ili više njih). O premijernim tulumima u struci se priča jednako kao i o predstavama, ako ne i više. Kontrolirajte narativ, otiđite doma posljednji.

POSLIJE PREMIJERE

Sutradan provjerite dojmove suradnika i svima još jednom zahvalite na odlično obavljenom poslu. U nadolazećim danima pošaljite novinarima press release vezan uz premijeru te objavite fotografije s premijere na web stranici i društvenim mrežama kazališta.

Odahnite. Spremni ste za postprodukciju.

Za kraj – poslije premijere ne odugovlačite s isplatom honorara suradnicima. Na neovisnoj sceni ljudi nemaju plaću, žive od honorara. Najbolji način da im pokažete poštovanje jest da ih platite najviše što možete unutar produkcijskog budžeta i da ih platite na vrijeme.