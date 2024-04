Glenn Miller Orchestra oduševio Lisinski

Sinoć je u koncertnoj dvorani Lisinski održan spektakularni koncert legendarnog Glenn Miller Orchestra, koji je privukao mnoge ljubitelje swing glazbe iz cijelog područja. Koncert je održan u prepunoj dvorani lokalnog koncertnog prostora, gdje je publika s nestrpljenjem očekivala početak večeri posvećene klasičnom jazzu i swing ritmovima tridesetih i četrdesetih godina prošlog stoljeća.



Koncert je započeo poznatom baladom "Moonlight Serenade", tradicionalnom otvarajućom pjesmom svakog koncerta Glenn Miller Orchestra, koja je odmah zagrijala atmosferu i podsjetila prisutne na zlatno doba swing glazbe. Orchestra je zasvirao niz poznatih hitova poput "Pennsylvania 6-5000", "For Away Places", "Hot Toddy" te publiku odveo na putovanje kroz vrijeme u doba velikih jazz bendova. Bilo je očito da su glazbenici uživali u svakom trenutku nastupa, prenoseći svoju strast prema glazbi na publiku koja je s oduševljenjem pratila svaki ton. Solistički dijelovi svakog instrumenta bili su izvedeni s virtuoznošću i energijom koja je osvojila srca prisutnih.

Dirigent Will Salden vješto je vodio orkestar kroz večer, održavajući ritam i dinamiku kako bi osigurao nezaboravan doživljaj za sve prisutne. Njegovo vođstvo bilo je ključno u održavanju cjelokupne atmosfere i učinilo je da se svaki trenutak koncerta osjeća posebno i jedinstveno. "Trudimo se svirati glazbu koja je obilježila to razdoblje na isti način kao Glenn Miller. Nije to kopiranje. No, bilo bi vrlo čudno, i za publiku i za bend, svirati modernu, npr. disko verziju In The Mood. Ni publika ni bend ne bi uživali u takvom nastupu" rekao je Will Salden.

Publika jereagirala na svaku izvedbu, a atmosfera je bila puna entuzijazma i radosti tijekom cijelog događaja. Koncert je završio s dugim gromoglasnim pljeskom što je jasno pokazalo koliko su prisutni uživali u glazbi i nastupu Glenn Miller Orkestra. Glenn Miller Orchestra vraća se u Hrvatsku već ukada će nastupiti u Rijeci, Osijeku i Splitu.