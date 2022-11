Nacionalna prvakinja Edina Pličanić oprostila se od zagrebačke publike

Bilo je to istinsko slavlje baleta, umjetnosti za koju mnogi tvrde ne samo da je najteža nego i najljepša. Slavlje u kojem su članovi Baleta HNK Zagreb dokazali zašto slove kao najbolji ansambl u ovom djeliću svijeta te dokazali da su radom proteklih godina izrasli u baletnu trupu koja stoji rame uz rame s nekim od najvećih plesača današnjice. I onda na kraju, nakon valcera iz “Masquerade” – šok. Bila je ta večer ujedno oproštaj nacionalne prvakinje Edine Pličanić od scene.

U HNK Zagreb kažu da je to njena odluka, ali da to nipošto nije kraj. Spremaju posebnu večer za nju i njezinu publiku, koju je oduševljavala desetljećima plešući najveće i najvažnije uloge: od Klare i Vile šećera, preko Giselle, Odette/Odile, sve do nezaboravne Ane Karenjine.

U “Labuđem jezeru” bila je partnerica Robertu Bolleu, svjetskoj plesnoj zvijezdi, prvom imenu zagrebačkog gala baleta. Uz njega su plesali i: Nicoletta Manni, Virna Toppi i Timofej Andrijašenko, prvaci Baleta milanske Scale, te Tatiana Melnik, prvakinja Baleta Mađarske državne opere i senzacionalni Bakhtiyar Adamzhan, počasni umjetnik Kazahstana. Upravo je on doslovno “pomeo” publiku sjajnim solom “In Awekening”, ali i dijelovima iz baleta “Don Quijote”, u kojima je savršenom tehnikom, ali i fizičkim mogućnostima podsjetio na najvećeg – Rudolfa Nurejeva.

Umjetnički koncept ove baletne večeri djelo je gosta iz Italije Massimiliana Volpinija, koji je postigao sinergiju svjetskih i naših baletnih zvijezda, te pokazao mogućnosti zagrebačkog baletnog ansambla, koji smo vidjeli u djeliću njihova velikog hita “Decadancea” i završnom valceru, dok su prvaci briljirali u duetima iz “Gospođe Bovary”, “Romea i Julije” i “La Corsaire”. Štoviše, upravo je duet iz “La Corsaire” dokazao kako velika plesna budućnost čeka mladu zagrebačku balerinu Anamariju Marković, koja je svoje dionice otplesala uz uvijek atraktivnog i pouzdanog partnera Takuyu Sumitomu.