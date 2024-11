Na festivalu u povijesnom gradiću još jedna nagrada za Bosanski lonac

Bosanski lonac, film hrvatskog redatelja Pave Marinkovića, dobio je nagradu publike na Matera Film Festivalu. Taj se festival odvija u najstarijem naseljenom gradu na svijetu, koji se, dakako, nalazi u Italiji. Ove godine je predsjednik žirija bio znameniti armensko-kanadski filmaš Atom Egojan. Marinkovićev film je koprodukcija, hrvatsko-austrijsko-bosanska, s intrigantnom pričom koja je dobro prihvaćena i u samoj Austriji. Ondje je film pogledalo 7.000 ljudi što je najviše od bilo kojeg hrvatskog filma do sada. Inače, prije mjesec dana su Senad Bašić i Admir Glamočak proglašeni najboljim glavnim i sporednim glumcem na 49. Mojkovačkoj filmskoj jeseni. Senadu Bašiću je to treća glumačka nagrada koju je dobio za film. Ovo nisu sve nagrade koje je Bosanski lonac dobio, nedavno je dobio i na 31. Festivalu evropskog filma Palić dobio je Posebno priznanje žirija u Natjecateljskom programu Paralele i sudari.Film premijerno prikazan na filmskom festivalu u Sarajevu 2023. a onda reprizno na filmskom festivalu u Puli no ostao je bez nagrade na našem najvažnijem festivalu te još čeka neko domaće priznanje. U filmu se prati nezaposlenog pisca Faruka Šegu koji radi na malom radiju u Austriji gdje je dobio radnu dozvolu. Međutim, treba je i obnoviti a Faruk nije baš obnavljao svoj opus niti stvorio neka nova književna djela. Tako pomoć traži u lokalnoj zajednici nekadašnjih 'jugovića' kako bi skupio novac za predstavu o vampirima u Sarajevu i tako dokazao da i dalje radi te može ostati u Austriji. Priča je to i o životu u stranoj zemlji, i o manjimana, i o razlikama među kulturama i društvima, poglavito o razlikama u mentalitetima koje uporno ne nestaju. Tako je Bosanski lonac fina dramedija u kakvima smo uživali nekada u bivšoj državi a u kojoj je glumačkoj ekipi ostavljeno da intepretira likove sa što je više moguće osobnosti. Uvijek izvrsni Zlatko Burić tako je cijelu ulogu odglumio na njemačkom jeziku iako ga uopće ne govori, dok su nagrade za Senada Bašića potvrda kako su dobre ocjene za njegovu ulogu i time potvrđene.

Foto: Pavo Marinković