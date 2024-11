Keyon Harrold s Grammy nominiranim albumom “Foreverland” na 15. Zagreb jazz festivalu!

Keyon Harrold, američki jazz trubač, pjevač, tekstopisac i producent, nastupit će s kvintetom 23. studenoga u Kinu SC na 15. Zagreb Jazz Festivalu. Uz Keyona Harrolda nastupaju: Chad Selph – klavir, klavijature, Matt Sewell – gitara, Dan Winshall – bas, Cleon Edwards – bubnjevi.

Koncert u Zagrebu je dio europske turneje slavnog trubača na kojoj slavi osvajanje prve nominacije za Grammy – za album „Foreverland“ u kategoriji za najbolji alternativni jazz album! Riječ je o nekonvencionalonom albumu “Foreverland” koji se oslanja na potragu za pravim emocijama i ugođajem te filozofiju minimalizma, ali uz slojevite glazbene strukture. Glazba je to koja ima terapeutski učinak – na samog umjetnika, ali i one koji je slušaju.

Keyon Harrold je već imao dodiras Grammyjem. Svirao je trubu na soundtracku biografskog filma o Milesu Davisu, “Miles Ahead” Dona Cheadlea iz 2015. – svirao je kako bi se uskladio s izvedbom na ekranu kao i likom Juniora kojeg tumači LaKeith Stanfield. Glazba je osvojila nagradu Grammy za najbolju kompilaciju/soundtrack za vizualne medije.

A upravo je Miles Davis imao veliki utjecaj na njega.

„No postoji nešto više, nešto neobjašnjivo što obojicu povezuje na nekoj višoj razini, u sferi karizmatičnog. Harrold ima tu karizmu, ili barem naznaku karizme kakvu je imao Miles, a to nadilazi instrumentalističku kvalitetu, virtuoznost, maštovitost ili uzbudljivost izvedbi, to graniči s onostranim, poprima transcendentalni karakter umjetnosti. Nisu to uspjeli objasniti niti ugledni kritičari“, kaže glazbeni kritičar Davor Hrvoj.

“Harrold je budućnost trube”, piše Downbeat Magazine, “Keyon Harrold jednako glazba”, tvrdi Billboard, “on je trubač svjetske klase”, dodaje Essence… Sve to nedovoljno je da biste dokučili misterij glazbe Keyona Harrolda.

Njegov prvi solo album, “Introducing Keyon Harrold”, objavljen 2009., bio je nagovještaj svijetle budućnosti, a glazbenik je odmah proglašen jednim od vodećih jazz trubača novog naraštaja. Pozitivne kritike dobio je i njegov drugi album, “The Mugician”, objavljen 2017.

Umjetnički savjetnik za Jazz St. Louis, Keyon Harrold u svoju glazbu uključuje cjelokupno životno iskustvo, a ono je bogato i nerijetko surovo. Kao aktivist za socijalnu pravdu i jednakost, susretao se s mnogim nepravdama i brutalnošću današnjeg svijeta, a puno je toga iskusio i na vlastitoj koži, ne samo kroz ovisnost o drogama. Između ostalog pomagao je glazbenicima koji su bili u financijskim poteškoćama zbog pandemije. Njegova se obitelj morala suočiti s lažnim optužbama nakon napada njegovog četrnaestogodišnjeg sina… Sve to odražava se u njegovoj glazbi, čini ju emotivnijom i uvjerljivijom, doprinosi stvaranju spomenute karizme.

Rođen je 18. studenog 1980. u Fergusonu, Missouri, gdje je i odrastao i to u glazbeničkoj obitelji. Naime, njegov djed je kao bivši policajac utemeljio ansambl The Memorial Lancers Drum and Bugle Corps. Harrold je diplomirao na jazz odjelu The New Schoola. Svestran je glazbenik kojeg su, osim Milesa Davisa, nadahnuli Prince, Radiohead, Fleet Foxes, Fela Kuti, John Coltrane, Common, Dr. Dre i J Dilla. Važnu ulogu u njegovom glazbenom razvoju odigrao je trubač Charles Tolliver, koji je bio njegov mentor. Svirao je kao dio Tolliverovog big banda na snimanjima studijskog albuma “With Love” iz 2006. i koncertnog “Emperor March: Live at the Blue Note” iz 2009. Prvi profesionalni nastup kao trubač ostvario je s Commonom, a audiciju je osigurao na preporuku Roberta Glaspera, kolege iz New Schoola. Osim što redovito svira u njujorškim klubovima snimao je za JAY-Z-a, Beyonce, Keitha Richardsa, Eminema, 50 Centa, Anthonyja Hamiltona, Dianu Ross, D’Angela, Erykah Badu, Rihannu, Gregoryja Portera, Maca Millera, Mary J. Blige i Maxwella. Bio je dio benda u projektu “Michael Jackson: The Immortal World Tour”, koji je svirao posvetu preminulom pjevaču u produkciji Cirque du Soleil. Nastupao je u Bijeloj kući kao dio Common's Tiny Desk Concert za NPR 2016.

