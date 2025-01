Ide javni natječaj za šefa Opere HNK, najavljuje intendant Vicko Bilandžić

Intendant HNK Split Vicko Bilandžić danas je, na marginama predstavljanja kulturnih događaja u Godini Ive Tijardovića i Jakova Gotovca, razgovarao s novinarima o najnovijoj situaciji izazvanoj ostavkom nesuđenog šefa Opere gitariste Nene Munitića. Budući da je Munitić bio njegov osobni izbor i da ga je on imenovao ravnateljem Opere, a potom su iz same kuće krenula prigovaranja da ne ispunjava uvjete, intendant se suglasio sa tezom kako je zapravo riječ o napadu na njega.

- Zabrinuo bih se i bilo bi čudno kad bih imao podršku svih, a o meni govore moji rezultati - istaknuo je.

Najavio je međutim kako će javnim natječajem, što je vrlo neuobičajeno, za nekoliko dana odlučiti o novom ravnatelju Opere.

- Imamo nekoliko kandidata, jako dobrih kandidata. Raspisat ćemo javni natječaj i na taj način otvoriti javnosti mogućnost da sudjeluje i da se javi netko tko se možda nije javio u ovom periodu, a da je zainteresiran, ili netko koga nisam kontaktirao. Otvoreni smo za sve koji su zainteresirani i koji ispunjavaju uvjete da dođu i pomognu u vođenju splitskog kazališta kroz vođenje Opere -poručio je Bilandžić.

Dodao je i kako će uskoro raspisati javni natječaj za poslovnog ravnatelja, za zborovođu i za dirigenta. Novinari su pitali gradonačelnika Ivicu Puljka da komentira stanje u teatru nastalo nakon ostavke Munitića, no on je diplomatski odgovorio kako je to njihova interna stvar. Naglasio je kako intendant Vicko Bilandžić ima i dalje punu potporu gradske vlasti, budući da HNK Split posluje odlično i da je gledalište stalno puno.