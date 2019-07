I Hrvati snimili pjesme za ljubavnu radiopostaju

Gemma Paintin i James Stenhouse umjetnički su i ljubavni par iz Engleske, koji se prije nešto više od godinu dana odlučio otisnuti na neobično putovanje. Pokrenuli su projekt Oh Europa i svojim plavim kamperom voze se Europom, a ljude koje susretnu pozivaju da u malom improviziranom studiju u vozilu snime svoju omiljenu ljubavnu pjesmu. Zatekli smo ih u Zagrebu, na Gornjem gradu kako snimaju Zagrepčane, turiste i njihove pjesme, parkirani ispred Muzeja prekinutih veza, a Gemma nam je rekla da prikladnije mjesto nisu mogli ni zamisliti.

Ljubav i glazba nas spajaju

Par se upoznao još na fakultetu, kada su oboje studirali glumu i od tada na svim umjetničkim projektima rade zajedno. Često su razmišljali o tome što povezuje sve ljude, koja su nam to iskustva svima zajednička i uspjeli su spojiti dvije najvažnije stvari na svijetu: ljubav i glazbu.

– Svi smo u životu osjetili ljubav, bili zaljubljeni ili nam je srce bilo slomljeno. To je nešto što je univerzalno i svatko ima svoj odnos prema ljubavi, baš kao i prema glazbi, na te dvije stvari nitko nije ravnodušan – ispričala nam je Gemma kako su se odlučili snimati baš ljubavne pjesme.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Zasad su proputovali čak 33 europske zemlje u dva navrata, a prvi su put bili na putu šest mjeseci u komadu.

– U kamperu nam ništa ne nedostaje, imamo i WC i tuš, nije neki, ali je tuš – smije se Gemma.

Zasad su snimili preko 900 različitih ljubavnih pjesama, a napominju da su dobrodošli svi glasovi i sve razine pjevačkog umijeća. Dok putuju, na raznim mjestima postavljaju punktove, a ako im se približite na 100 metara, možete putem njihove aplikacije slušati sve pjesme koje su do sada sakupili. Te ljubavne radiopostaje postavljaju na posebno odabrana mjesta, uglavnom na granice, državne, geografske ili povijesne, a kada pokrenete aplikaciju, pokazat će vam se najbliža postaja. Nama najbliža je ona na Vukovarskoj adi, otočiću u Dunavu koji se nalazi točno na hrvatsko-srpskoj granici.

– Putem aplikacije možemo vidjeti gdje i koliko dugo ljudi slušaju pjesme, a jednom prilikom, netko je na našoj postaji u Beogradu ostao čak 45 minuta, neprekidno slušajući - priča nam Gemma.

Najčešće se pjevaju Beatlesi

Pjesme koje im ljudi pjevaju gotovo uvijek imaju neko posebno značenje i pozadinsku priču, a ljudi s njima dijele svoje zgode i anegdote, priče o ljubavima, prekidima, djetinjstvu...

– Neke pjesme se ponavljaju. Primjerice, kada smo bili u Mađarskoj, snimili smo sigurno desetak verzija jedne mađarske narodne ljubavne pjesme koja je jako popularna. Slična je situacija bila i u Njemačkoj, a najčešće se izvodi “All you need is love” Beatlesa.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Jedan je čovjek imao baš zanimljivu priču, o pjesmi koja ga prati cijeli život, “Don’t think twice it’s alright” Boba Dylana. Rekao nam je da, kamo god da ode, ta pjesma odnekud zasvira, čuo ju je više puta u nekim posebnim životnim trenucima, a i istetovirao ju je na ruci – ispričala je Gemma.

Mali plavi kamper Oh Europe cijelo je ljeto na turneji, a na njihovoj web-stranici provjerite koja je njihova sljedeća lokacija.