Cinehill festival krajem srpnja se u cijelosti seli u Gorski kotar

Zelena je boja harmonije i prirode, boja koja smiruje. Stoga u takvom prekrasnom ambijentu ostaje Cinehill Festival, nasljednik Motovun Film Festivala. Nakon uspješnog lanjskog izdanja, dijelom održanog u Gorskom kotaru, ovogodišnji će se festival u cijelosti održati u ovom kraju od 24. do 28. srpnja. Središte festivala bit će ponovno izletište Petehovac, no program se ove godine širi i na obližnje lokacije u Delnicama i okolnim općinama, kako bi se festival u najvećoj mjeri proširio cijelim Gorskim kotarom.

I ove godine slijedi izbor najboljih nezavisnih filmova iz cijelog svijeta, s počasnim gostima, ali i sjajan glazbeni program te cijeli niz popratnih umjetničkih događanja, kao i onih posvećenih prirodi. Novitet ovog izdanja bit će i jaka reprezentacija spisateljica i pisaca koji će predstavljati svoje nove radove. Cjelokupni program bit će objavljen početkom srpnja No, ulaznice će se moći kupiti već od 15. lipnja, i to prije svega kompleti po najpovoljnijoj cijeni, a potom i one pojedinačne. Festival i ove godine poziva zainteresirane volontere koji žele nesebično pomoći u organizaciji i funkcioniranju manifestacije. Natječaj će biti otvoren 6. svibnja.

Vizuali ovogodišnjeg izdanja inspirirani su sloganom Filmovi u prirodi. Vrijedni mravi koji nose sve potrebno da bi se festival dogodio na nesvakidašnjoj lokaciji, u okolišu koji spaja planinski izlet i vrhunski filmski i glazbeni program, simboliziraju glavnu ideju festivala – u netaknutoj prirodi stvoriti oazu za filmofile i ljubitelje umjetnosti. Idejno rješenje vizuala rad je kreativne agencije Imago.

Svi koji stižu na festival moći će potražiti smještaj u Gorskom kotaru, a informacije o sve bogatijoj turističkoj ponudi ovog kraja nalaze se na stranici gorskikotar.hr. Za one željne pravog prirodnog i planinskog okruženja na raspolaganju će i ove godine biti festivalski kamp na nadmorskoj visini od 1000 metara.

Ponesite gojzerice, otkrijte sjajne staze za šetnju, udahnite svježi zrak daleko od onečišćenih područja, uživajte u prirodi, filmovima, glazbi i dobroj hrani!

Festival se održava uz potporu Primorsko-goranske županije, Turističkih zajednica Kvarnera i Gorskog kotara, Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Delnica.