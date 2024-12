Dubrovački kavaljeri oduševili Hrvate i Austrijance božićnim koncertom u Beču

Povodom nadolazećih božićnih i novogodišnjih blagdana Dubrovački kavaljeri, popularni hrvatski glazbeni ansambl iz Beča, i ove su godine bečkim Hrvatima i njihovim austrijskim prijateljima darovali dojmljiv božićni koncert. Koncert je održan u subotu navečer u Župnom dvoru bečke crkve Sv. Egidija, gdje su Dubrovački kavaljeri već godinama rado viđeni gosti.

Simpatična glazbena četvorka, koju čine kantautor Josip Čenić, jedan od osnivača i šef Dubrovačkih kavaljera (2. tenor i gitara), Matko Dišipulo (bariton, mandolina i gitara), Antonel Pranjić (1. tenor i gitara) i Karl - Johannes Vsedni (bas i glasovir), upoznala je Bečane s nizom hrvatskih tradicionalnih božićnih pjesama, te onima koje su dio našeg božićnog izričaja, ali i dio svjetske glazbene baštine.

Publika, u kojoj je uz bečke Hrvate bilo i podosta Austrijanaca uživala je u impozantnom muziciranju Dubrovačkih kavaljera, koji su nizali božićne hitove: “Raduj Te se narodi”, “Kyrie Eleison”, “Svim na zemlji”, “Veselje ti navješćujem”, “Oj, pastiri”, “U to vrijeme godišta”, “Narodi nam se”, “Haleluja”, “Gloria in excelsis deo”, “Bijeli Božić”, “Sretan Božić svakomu” itd. I to, uz dugotrajan pljesak, u taktu čarobne glazbe.

Foto: Snježana Herek

Razdragana publika posebno je burnim aplauzom pozdravila pjesmu “Tiha noć”, koja je na kraju koncerta djelomično izvedena na hrvatskom, engleskom, njemačkom, talijanskom i češkom jeziku. I koja je sve nazočne, koji su je dojmljivo otpjevali zajedno s izvođačima, uvela u predblagdansko ozračje.

Ono što se je publici posebno svidjelo bile su “a capella” izvedbe članova Dubrovačkih kavaljera, koje se često, baš ne čuju u Austriji. “Hvala našoj vjernoj publici i svima koji nas već čitav niz godina podržavaju i prate. Austrijanci vole Hrvate, Hrvatsku i naše pjesme, ne samo dalmatinske, šansone i one melankolične i sjetne nego i božićne, bez obzira što ne znaju svi hrvatski. Važno im je da uživaju u čarima glazbe”, rekao je nakon koncerta Josip Čenić za Večernji list. Naglasio je kako će Dubrovački kavaljeri iduće godine nizom koncerata obilježiti svoj 40. rođendan, te ako im uspije zatvoriti financijsku konstrukciju, možda će i do naših Hrvata u New York.

“Ovo večeras bio je Božićni koncert za pamćenje. Nešto više od sat vremena moglo se je uživati u cijelom nizu prekrasnih hrvatskih božićnih pjesama. Zaista impresivno. Svojim aplauzom, to je potvrdila i ovdje prisutna mješovita publika Hrvata i Austrijanaca”, rekla je za Večernji list predsjednica kulturne udruge “Riječ-Boja-Ton” u Beču, Zagrepčanka Jadranka Klabučar-Gros.

Dubrovački kavaljeri osnovani su 1985. godine u Dubrovniku. Iz prvobitne postave ostala su još samo dva člana, Josip Čenić i Matko Dišipulo, koji će sljedeće godine s novih dva člana sastava, proslaviti 40. godišnjicu djelovanja. imaju niz zapaženih nastupa u zemlji i inozemstvu, prvenstveno u Austriji, Italiji, Njemačkoj itd.

Promocijom hrvatske glazbe izvan granica RH, već su postali institucija u Beču, a pjevali su i bivšem austrijskom predsjedniku Heinzu Fischeru. Nastupali su godinama i na austrijskom državnom radiju i televiziji ORF.

Dobitnici su i prestižne iseljeničke nagrade “Večernjakova domovnica”, kao najbolji glazbeni sastav 2012. godine u hrvatskom iseljeništvu. Ove su godine Dubrovački kavaljeri, uz brojne nastupe u Austriji i Hrvatskoj, nastupili i na jubilarnom 20. Le Petit Festival du Theatre u Kneževom dvoru u Dubrovniku.

Ono što je primjetno, bez obzira na bečku adresu, Kavaljeri ne mogu bez svog Dubrovnika, čiji dašak dubrovačke i hrvatske kulture i glazbe neumorno prenose Bečanima.