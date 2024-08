Drugi dan Ponta Lopud Jazz Festivala nastavlja s velikim imenima u svijetu jazza

Nakon sjajnog otvorenja i koncerta Grammyjem nagrađene glazbenice Nicole Zuraitis, večernji program drugog dana Ponta Lopud Jazz Festivala u vrtu hotela Grand u 21 sat otvorit će koncert još jedne Grammyjem nagrađene glazbenice, kontrabasistice Linde May Han Oh i njenog benda The Glass Hours.

Nakon koncerta, u 23 sata posjetitelje očekuje još jedna glazbena improvizacija benda sastavljenog od talentiranih mladih sudionika festivala iz Hrvatske, regije i svijeta – PL Jazz Participant House Band.

Ovogodišnje izdanje Ponta Lopud Jazz Festivala u subotu će zatvoriti koncert Thane Alexe, kojoj će se pridružiti Antonio Sánchez, Michael League i Antonio Mazzei.

Ulaz na jazz koncerte besplatan je za sve posjetitelje, a za vrijeme trajanja festivala, od 29. do 31. kolovoza, za publiku iz Dubrovnika organiziran je i besplatni transfer brodom Argosy, koji svakog dana polazi s Lapadske obale 7 (autobusna stanica ispred Ekonomskog fakulteta) u 19 sati, a s Lopuda ispred hotela Lafodia u 00:30, s iznimkom 31. kolovoza kada polazi u 01:00.

Kreativna platforma Ponta Lopud nosi i predstavlja tri ljetna kulturna programa 2024. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud ljetne projekcije prvi je od tri događaja koji je, slaveći filmsku umjetnost, održan od 27. do 29. lipnja. Drugi događaj, koji će od 29. do 31. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz Festival, dok je ovogodišnji novitet kreativne platforme pokretanje novog, trećeg ljetnog festivala, Ponta Lopud Book Bridge, koji trajanjem od 27. do 29. rujna zaokružuje ljetne manifestacije i zatvara kulturno-umjetničku sezonu Lopuda.