Anselmo Tumpić izabran je za člana Međunarodne akademije digitalnih umjetnosti i znanosti

Anselmo Tumpić, kreativni direktor rovinjskog studija Tumpić/Prenc, dobio je novo priznanje. Postao je izvršnim članom Međunarodne akademije digitalnih umjetnosti i znanosti (IADAS). Imena novih članova obznanjena su uoči svečanosti proglašenja dobitnika nagrada The Lovie Awards prošlog četvrtka u Londonu. Ovom se nagradom ističe izvrsnost u internetskoj zajednici na području kulture, tehnologije i biznisa.

Međunarodna akademija digitalnih umjetnosti i znanosti osnovana je 1998. u New Yorku kako bi potaknula kreativni, tehnički, svrhoviti i profesionalni napredak interneta i oblika digitalnih medija u razvoju. Riječ je o mreži s više od 3000 stručnjaka, inovatora i vizionara kojima je cilj olakšati rast i razvoj u digitalnoj umjetnosti, znanosti i društvenom utjecaju prepoznavanjem izvrsnosti na mreži i dijeljenjem stručnosti.

Uz to, članovi IADAS-a služe kao žiri koji odabire finaliste i dobitnike nagrada The Webby Awards, The Lovie Awards i The Anthem Awards koje prepoznaju izvrsnost u digitalnoj kreativnosti, internetu i društvenom utjecaju. Također, putem cjelogodišnjih online i offline događanja i serije sadržaja, mreža potiče stručnjake unutar i izvan industrije na dijeljenje ideja i informacija kako bi stvorili bolji internet.

„Velika mi je čast što sam postao članom ovako prestižne institucije, tim više što se taj status stječe pozivom. Ugodno je biti u društvu u kojem se već nalaze Suzana Apelbaum (Google), Casey Acierno (Spotify) i Anusha Alikhan (Wikimedia Foundation). Tehnologija napreduje iz godine u godinu, pružajući sve veću slobodu kreativcima da izraze svoje vizije i eksperimentiraju sa svojim projektima. Osobno sam fasciniran onim projektima koji su od samog početka ostali vjerni svojoj bitnoj ideji i konceptu te koji nisu podlegli tehnološkim mogućnostima“, izjavio je Anselmo Tumpić.

Rovinjski dizajner suosnivač je studija za vizualne komunikacije Tumpic/Prenc sa sjedištem u njegovom rodnom gradu. Prije osnivanja Studija 2017. godine, radio je za Fabricu (Benettonov komunikacijski istraživački centar), BBDO i Saatchi & Saatchi u Milanu. Od osnutka Studija imao je priliku raditi na nizu raznolikih i zanimljivih projekata, od razvoja marketinških kampanja, preko vizualnih identiteta i dizajna pakiranja, do realizacije interaktivnih fizičkih izložbi.

Rad Studija primijetili su i stručnjaci iz industrije te mediji. Do danas je nagrađen prestižnim priznanjima kao što su Cannes Lions, European Design Award Grand Prix, Red Dot Best of the Best, D&AD, ADC of New York, Dieline, Pentawards, London International Award i mnoga druga. Više informacija o članstvu Anselma Tumpića dostupno je ovdje.