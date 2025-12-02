Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
TVORNICA KULTURE

A STRANA Band stiže na pozornicu Tvornice Kulture

a strana band
Promo
VL
Autor
Vecernji.hr
02.12.2025.
u 14:38

Nakon brojnih sezona na malim ekranima, stotina nezaboravnih interpretacija i tisuća gledatelja koji su bez iznimke pratili svaku izvedbu, A STRANA Band napokon nastupa uživo pred zagrebačkom publikom

Nakon brojnih sezona na malim ekranima, stotina nezaboravnih interpretacija i tisuća gledatelja koji su bez iznimke pratili svaku izvedbu, A STRANA Band napokon nastupa uživo pred zagrebačkom publikom. Veliki koncert održat će se 10. prosinca u Tvornici Kulture, u sklopu ciklusa Večernji live, koji garantira raskošnu produkciju, moćan orkestralni zvuk i nezaboravnu atmosferu pod vodstvom Nikše Bratoša.

Na legendarnoj pozornici Tvornice Kulture nastupit će A STRANA Band, sastav koji okuplja osam vokala i petnaest vrhunskih instrumentalista, a očekuju vas i senzacionalni gosti iznenađenja.

U posljednjoj epizodi popularnog Podcast Inkubator, Filip Rudan je istaknuo koliko se veseli velikom koncertu u Tvornici Kulture s maestralnom ekipom, prisjetivši se i simpatične anegdote. Tijekom nastupa u showu The Voice, dok je izvodio pjesmu Ed Sheerana, Nikša Bratoš mu je, potpuno neočekivano, usred izvedbe uzeo gitaru iz ruku! Nikša je svirao dok je Filip nastavio pjevati, a upravo taj isti Nikša Bratoš će 10. prosinca ponovno predvoditi cijelu ekipu, ali ovaj put uživo pred zagrebačkom publikom.

Vokalni sastav benda čine Sabrina Hebiri, Bruna Oberan, Filip Rudan i Dino Purić, Nataša Marković, Martina Majerle, Vladimir Pavelić Bubi i Dragan Brnas Fudo. Instrumentalnu postavu čini sjajan tim glazbenika: Marko Lazarić, Alen Svetopetrić, Zlatan Došlić, Fedor Boić, Mladen Hrvoje Ilić, Bruno Kovačić, Miroslav Lesić, Antonio Geček, Zvonimir Bajević, Arsen Ereš, Marin Ferketin, Jasmina Bojić, Dean Melki, Luka Iverac i Matej Milošev, dok je za produkciju zvuka zadužen Muc Softić.

.Ulaznice su dostupne na Entriju.

Ključne riječi
podcast inkubator Večernji live @ Tvornica Večernji live sabrina hebiri Bruna Oberan Nikša Bratoš Dino Purić Filip Rudan a strana band A strana

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Marina Abramović
Premium sadržaj
2
S Marinom Abramović družili smo se u Ljubljani

'Imat ću tri sprovoda u tri grada, s puno pića, politički nekorektnih prljavih šala i nitko neće nositi crno'

S Marinom Abramović družili smo se u Ljubljani, na otvorenju njezine izložbe o radu i ljubavi s Ulayem. Izložba naslovljena “ART VITAL – 12 godina tandema Ulay/Marina Abramović” otvorena je prošle nedjelje, 30. studenoga, na dan kada su oboje rođeni. Marina je na otvorenju proslavila 79. rođendan, a Ulayu, koji je 2020. preminuo u Ljubljani, to bi bio 82

Učitaj još

Kupnja