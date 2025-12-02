A STRANA Band stiže na pozornicu Tvornice Kulture

Nakon brojnih sezona na malim ekranima, stotina nezaboravnih interpretacija i tisuća gledatelja koji su bez iznimke pratili svaku izvedbu, A STRANA Band napokon nastupa uživo pred zagrebačkom publikom. Veliki koncert održat će se 10. prosinca u Tvornici Kulture, u sklopu ciklusa Večernji live, koji garantira raskošnu produkciju, moćan orkestralni zvuk i nezaboravnu atmosferu pod vodstvom Nikše Bratoša.

Na legendarnoj pozornici Tvornice Kulture nastupit će A STRANA Band, sastav koji okuplja osam vokala i petnaest vrhunskih instrumentalista, a očekuju vas i senzacionalni gosti iznenađenja.

U posljednjoj epizodi popularnog Podcast Inkubator, Filip Rudan je istaknuo koliko se veseli velikom koncertu u Tvornici Kulture s maestralnom ekipom, prisjetivši se i simpatične anegdote. Tijekom nastupa u showu The Voice, dok je izvodio pjesmu Ed Sheerana, Nikša Bratoš mu je, potpuno neočekivano, usred izvedbe uzeo gitaru iz ruku! Nikša je svirao dok je Filip nastavio pjevati, a upravo taj isti Nikša Bratoš će 10. prosinca ponovno predvoditi cijelu ekipu, ali ovaj put uživo pred zagrebačkom publikom.

Vokalni sastav benda čine Sabrina Hebiri, Bruna Oberan, Filip Rudan i Dino Purić, Nataša Marković, Martina Majerle, Vladimir Pavelić Bubi i Dragan Brnas Fudo. Instrumentalnu postavu čini sjajan tim glazbenika: Marko Lazarić, Alen Svetopetrić, Zlatan Došlić, Fedor Boić, Mladen Hrvoje Ilić, Bruno Kovačić, Miroslav Lesić, Antonio Geček, Zvonimir Bajević, Arsen Ereš, Marin Ferketin, Jasmina Bojić, Dean Melki, Luka Iverac i Matej Milošev, dok je za produkciju zvuka zadužen Muc Softić.

.Ulaznice su dostupne na Entriju.