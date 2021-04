Mladi svoje ideje predstavljaju Googleu, Infobipu, Q Agencyu

Ivan Bačeković iz PwC-a Hrvatska te Mihael Maljak i Brane Petrović iz kompanije McKinsey&Company osnovali su krajem 2020. godine udrugu Spark Institute s ciljem da podijele svoja znanja iskustvo, poznanstva i strast za stvaranjem, kako bi u mladima potaknuli “spark”, odnosno iskru poduzetništva i kreativnosti, povezujući ih s poslovnim liderima u Hrvatskoj, ali i šire. S istim su ciljem odlučili pokrenuti Business Ideathon, poslovno natjecanje koje ujedno predstavlja recruiting event tvrtke McKinsey&Company.

Nulta faza razvoja

– Cilj natjecanja je da studenti i mladi profesionalci predstave poslovno razmišljanje i svoje poslovne ideje u nultoj fazi razvoja i liderima iz vodećih hrvatskih i globalnih poduzeća, kao što su Google, Infobip i Q Agency. Poduzeća partneri Business Ideathona su i Infobip, Q Agency, Wolf Theiss, CMS, Fil Rouge Capital, South Central Ventures. Prijave su počele od 15. ožujka putem internetske stranice www.sparki. org/businessdeathon2021 ili slanjem emaila na sparkinstitute@ sparki.org, slijedeći upute s web stranice – navodi Mihael Maljak.

Bude li sve po planu što se tiče epidemioloških mjera, Business Ideathon održat će se u subotu 29. svibnja u HUB385 u Zagrebu. U protivnom će se natjecanje održati virtualno. Zainteresirani studenti i mladi profesionalci na Business Ideathon mogu se prijaviti pojedinačno ili kao tim, a jedini je uvjet da su svi sudionici mlađi od 30 godina i da imaju želju usavršiti svoju ideju te način razmišljanja i rješavanja ideja. Maljak pojašnjava kako sudionici trebaju predstaviti svoju poslovnu ideju, no nije potrebno osnovati poduzeće niti realizirati ideju u stvarnosti.

– Dovoljna je samo mašta i malo dobre volje, što reflektira činjenicu da je cilj natjecanja predstaviti svoje poslovno razmišljanje i smisliti kreativnu poslovnu ideju. Prijedlog strukture i sadržaja prijave koji bismo voljeli da sudionici predstave je uključen u detaljan opis natjecanja na našim web stranicama – dodaje Mihael Maljak.

Tri pobjednička tima očekuju novčane nagrade u iznosima od 15, pet i dvije tisuće kuna, a dodatno će najbolji trojac dobiti priliku za pripremu i savjete u vezi razgovora za posao u McKinsey & Company.

– Uz ove novčane nagrade tri pobjednička tima imaju priliku dodatno pokazati svoje vještine pred Fil Rouge Capitalom uz mogućnost investicije od 10.000 eura kao ulaz u njihovu Startup Školu – pojašnjava Brane Petrović, dodajući kako je ovo natjecanje zanimljivo za natjecatelje koji imaju ambiciju raditi u management consultingu i provesti svoju ideju u djelo, ali i svima koji žele unaprijediti svoje poslovno i kreativno razmišljanje. Na natjecanju će u žiriju biti tri člana – Andrej Koštomaj (CEE Marketing at Google), Filip Ljubić (Founder & CEO at Q Agency) i Aleksandar Raić (VP of People and Transformation at Infobip) koje su u udruzi Spark Institute odabrali zato što upravo oni po njima predstavljaju inovativne, uspješne lokalne i globalne firme koje dijele gledište pozitivnog utjecaja ovakvih događaja na natjecatelje.

Kreativnog potencijala ima

Trojica idejnih začetnika iz Spark Instituta smatraju kako u Hrvatskoj postoji jako dobar kapacitet i potencijal što, kažu, vide i po sve više vrlo uspješnih priča

. – Želja nam je da Business Ideathon postane tradicija koja će se redovno održavati te rasti i napredovati iz godine u godinu. Planiramo i kroz druge projekte poticati kreativnost i poduzetništvo te pomoći dobrim idejama da se ostvare. Upravo zato smo i osnovali udrugu Spark Institut. Vidimo i mislimo da je jako važno da su ljudi koji su već postigli neki uspjeh spremni prenositi svoje znanje i iskustvo drugima koji su na sličnom putu. Projekti kao što je naš Business Ideathon postoje u različitim varijacijama, od studentskih ‘case study’ natjecanja do nešto ozbiljnih kao što su startup inkubatori diljem Hrvatske. Sigurni smo da će naš projekt dodati vrijednost studentima, mladim profesionalcima i cijeloj poduzetničkoj sceni u Hrvatskoj i šire – istaknuo je Ivan Bačeković.

Budućim sudionicima poručuju neka se ne boje napraviti prvi korak.

– Ako ste u vrlo ranoj fazi razvoja svoje ideje ili ste tek krenuli razmišljati o nečemu što žele razvijati, no niste sigurni u sebe, Business Ideathon dat će vam priliku da dobijete konkretni feedback i savjete što unaprijediti ili kako krenuti dalje. Osim toga, dobit ćete priliku čuti što o vašoj ideji misle naši suci, uspješni ljudi iz tehnološke industrije, te osvojiti financijsku nagradu koja može mala odskočna daska za daljnji razvoj vaše ideje – poručuju Bačeković, Maljak i Petrović.