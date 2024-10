U devet mjeseci za plaće isplaćeno 4,75 milijardi eura

Vlada će uskoro predstaviti prijedlog državnog proračuna za iduću godinu, a prije toga nacrt proračunskog plana za 2025. ovih će dana put Bruxellesa. U okviru europskog semestra, naime, države koje dijele zajedničku europsku valutu tijekom listopada moraju dostaviti proračunski okvir Europskoj komisiji koja ga ocjenjuje s obzirom na specifične preporuke Vijeća EU. Petnaestak članica eurozone to je već učinilo, a hrvatska je Vlada svoj ovogodišnji plan proračuna rebalansom na strani rashoda korigirala naviše za 976 milijuna eura (na 33,6 milijardi), što je rezultat povećanja dijela rashodnih stavki za oko dvije milijarde eura (najviše na račun subvencija za energente i povećanja plaća u državnoj i javnim službama) i istodobnog smanjenja drugih rashoda za nešto više od milijardu eura. Plan ukupnih prihoda, pak, povećan je za 1,8 milijardi, na 30,3 milijarde.

Ministarstvo financija detaljniju sliku stanja proračuna obično objavljuje s višemjesečnim pomakom, ali suprotno toj praksi, odnedavno su dostupne brojke zaključno s rujnom. Od raznih poreza do početka ovog mjeseca u proračun se slilo više od 13,1 milijardu eura, što je 14 posto ili 1,6 milijardi više nego u istom lanjskom razdoblju. Prihodi od PDV-a veći su za nešto manje od 14 posto (8,46 naspram 7,43 milijarde milijardi eura), a kod trošarina bilježi se gotovo 17-postotno povećanje, na 2,1 milijardu eura. Poreza na dobit naplaćeno je 2,18 milijardi eura ili 9,3 posto više nego lani, ali tada je tu stavku podebljao i jednokratni porez na "ekstradobit". S obzirom na rast plaća i zaposlenosti znatno su porasli i prihodi od doprinosa, do kraja rujna slilo ih se 3,66 milijardi u odnosu na lanjskih 3,2 mlrd. (+14,2%).

Na strani rashoda međugodišnjim rastom, očekivano, najviše strše oni za zaposlene. Premašili su 4 milijarde eura, što je čak 44 posto više nego lani. Od toga se na same plaće odnosi 3,37 milijardi ili milijardu više nego lani. To, međutim, ne uključuje plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama (one se knjiže na stavci pomoći unutar proračuna), za koje je do kraja rujna ove godine otišlo 1,38 milijardi eura, odnosno za 28 posto (300 milijuna) više. Za mirovine kao pojedinačno najveću kategoriju rashoda do kraja rujna iz proračuna je isplaćeno više od šest milijardi eura, što je 16 posto ili 800 milijuna više nego lani.