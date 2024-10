Dinamo je ovom pobjedom zaradio golem novac! Evo koliko se bogatstvo slilo u blagajnu plavih

Nakon poraza od Bayerna (9:2) i nesretnog remija protiv Monaca (2:2), Dinamo je uspio upisati prvu pobjedu u ovosezonskom izdanju Lige prvaka. Nakon 90 minuta borbe u Salzburgu, plavi su rezultatom 2:0 svladali austrijske doprvake te tako konačno došli do tri boda u Ligi prvaka. Osim što su skočili visoko na ukupnoj ljestvici i napravili korak naprijed u svojim europskim planovima, zaradili su i pozamašan iznos.

Dinamo je ovom pobjedom u blagajnu spremio čak 2.1 milijuna eura. Toliko svaki klub dobiva za pobjedu u inicijalnoj fazi natjecanja. Daleko je to više od 700 tisuća eura koliko su dobili za remi s Monacom. Plavi tako imaju razloga slaviti nakon poprilično razočaravajućeg remija protiv Istre u Hrvatskoj nogometnoj ligi te s novim elanom prionuti na domaće pobjede i povratak na vodeće mjesto u ukupnome poretku.

Podsjetimo, Liga prvaka se ove sezone igra u novome formatu s 36 klubova. Najboljih osam nakon osam kola će izravno ići u nokaut fazu dok će oni koji se plasiraju na bilo koje od devetog do 24. mjesta svoj prolazak tražiti kroz doigravanje. Klubovi koji budu niže plasirani automatski ispadaju iz svih europskih natjecanja za ovu sezonu. Trenutno je Dinamo na 22. mjestu, a u četvrtome kolu (5. studenoga) igra protiv Slovana iz Bratislave.

Dinamo se na početku utakmice našao pod popriličnim pritiskom austrijskog kluba, no uspjeli su ga prebroditi. Pred kraj prvoga poluvremena uspjeli su prebaciti pritisak na protivnika, no na odmor su momčadi otišle bez golova. Potom je već na početku drugoga poluvremena (49') Sandro Kulenović uspio iznenaditi Salzburg i dovesti Dinamo u vodstvo. Ponovo su se nakon toga probudili Austrijanci i tražili izjednačenje, no Bruno Petković je svega šest minuta nakon što je ušao u igru zabio drugi gol na utakmici (84') za veliko slavlje hrvatskih prvaka.

