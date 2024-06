Zaredali se opozivi mesnih proizvoda s opasnom listerijom, evo što trebate raditi da se ne razbolite

Šunka sendvič (500 g, LOT 1413100) Celjskih mesnina iz Metroa, trajna kobasica (LOT 157064 s rokom trajanja do 19. rujna 2024.) OPG-a Marija Trbušića iz Bedekovčine, pečenica naresci Dobro osječkoga Žita (90 g, LOT 24-00807, s rokom trajanja 3. kolovoza 2024.) koji su završili na policama Konzuma, Bakmaza, La-Vor tradea, Diskonta Optimum, KTC-a, Lorenca, Malog Palita, Plodina, PPK Bjelovar, Uniona, Decentije, Spara i Kauflanda – prema dosadašnjim objavama – samo su neki od proizvoda koje je Državni inspektorat ovih dana opozvao s tržišta zbog prisustva opasne bakterije listerije monocytogenes.

– Molimo kupce da provjere jesu li kupili navedeni proizvod te da ga vrate u najbližu prodavaonicu gdje će im biti vraćen novac – zaredale su objave na službenim stranicama trgovaca uz ispriku o neugodnostima. Iz Državnog inspektorata na naš upit odgovaraju kako je bakterija Listeria monocytogenes patogeni mikroorganizam koji se prenosi hranom i može prouzročiti oboljenja kod ljudi. Često je prisutna u okolišu, tlu, vegetaciji i fecesu životinja.

– Ovaj mikroorganizam može biti prisutan u sirovoj hrani kao npr. u sirovom mesu, sirovom mlijeku i ribi. Rasprostranjenost te pojačana sposobnost rasta i preživljavanja pri niskim temperaturama (temperature hladnjaka) čini bakteriju L. monocytogenes, u odnosu na većinu drugih mikroorganizama, značajnim izazovom u proizvodnji hrane. To se posebice odnosi na gotovu hranu u kojoj bakterija L. monocytogenes može rasti, a koja neće biti podvrgnuta termičkoj obradi tijekom proizvodnje te na hranu koja može biti kontaminirana iz okoliša, uključujući i proizvodni objekt. Proizvođači gotove hrane (koju je proizvođač ili prerađivač namijenio prehrani ljudi bez potrebe kuhanja ili neke druge obrade kojom bi se mikroorganizmi uklonili ili smanjili na prihvatljivu razinu) moraju poduzimati mjere kako bi spriječili mogućnost kontaminacije i rasta bakterije L. monocytogenes u samom proizvodu do isteka roka trajanja – tvrde iz DIRH-a.

Prema portalu Kreni zdravo, bakterija Listeria monocytogenes može prouzročiti pobačaj ili prerani porod u trudnica te zahvatiti svaki organ, čak i središnji živčani sustav (meningitis). Osjetljive skupine su novorođenčad, ljudi stariji od 70 godina i oni s oštećenim imunološkim sustavom. Većina zaraza događa se između srpnja i kolovoza. Do pojave prvih simptoma od trenutka zaraze može proći nekoliko dana, ali i nekoliko mjeseci. Inkubacija kod listerije iznosi 7 do 30 dana, a najčešće 21 dan. Liječenje se provodi antibioticima, a uspješnost terapije ovisi o brzini postavljanja točne dijagnoze i započinjanju adekvatnog liječenja. Glavni korak u prevenciji je pristup hrani, od pravilnog pranja do temeljitog kuhanja hrane te izbjegavanje nepasteriziranih mliječnih proizvoda, kad je riječ o rizičnim skupinama građana, pojasnili su s Kreni zdravo.

Iz DIRH-a kažu kako je osnovni cilj Zakona o hrani osigurati visoku razinu zaštite zdravlja ljudi. Da bi se postigao taj cilj, propisima o hrani su postavljeni opći zahtjevi sigurnosti temeljeni na preventivnom pristupu koji uključuje uspostavu higijenskih mjera i sustava samokontrole temeljenog na načelima HACCP sustava, a koje je subjekt u lancu prehrane dužan provoditi u svim fazama proizvodnje i poslovanja s hranom (SPH). S obzirom na to da su mikrobiološke opasnosti u hrani jedan od najznačajnijih izvora bolesti koje se prenose hranom, zakonska je obveza subjekta koji posluje s hranom osigurati udovoljavanje propisanim mikrobiološkim kriterijima u okviru implementiranog sustava samokontrole.

– Subjekti u poslovanju s hranom dužni su izraditi plan uzorkovanja svojih proizvoda na Listeriju monocytogenes i imati izrađene studije roka trajanja kako bi bili sigurni da je hrana koju su stavili na tržište za javnu potrošnju do roka trajanja sigurna za potrošača. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izrađuje godišnji plan uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla, između ostalog i na parametar Listerija monocytogenes, a veterinarska inspekcija Državnog inspektorata provodi uzorkovanja i po svakom nesukladnom nalazu poduzima mjere, naređuje subjektima u poslovanju s hranom opoziv i povlačenje s tržišta nesukladne hrane, o čemu obavještava potrošače – napominju iz DIRH-a.

Prema evidenciji RASFF sustava (za brzo uzbunjivanje potrošača u EU vezano za hranu), o ovoj godini do danas su bila četiri incidenta vezana za listeriju, od čega su se tri odnosila na proizvode podrijetlom iz Hrvatske te jedan iz Slovenije. Što se tiče opoziva, proizvoda koji su se nalazili na tržištu i predstavljali rizik po zdravlje ljudi, bilo ih je ukupno četiri i svi su bili iz kategorije meso i mesni proizvodi, doznajemo iz DIRH-a. U 2023. bilo je ukupno 13 prijava za Listeriju monocytogenes, od čega se osam incidenata odnosilo na proizvode hrvatskog podrijetla, a pet iz drugih zemalja članica.

– Što se tiče opoziva, proizvoda koji su se nalazili na tržištu i predstavljali rizik po zdravlje ljudi, bilo ih je ukupno šest. U četiri slučaja radilo se o kategoriji mesa i mesnih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda u jednom, a isto tako i kod ribe i ribljih proizvoda – zaključili su DIRH-a.

