Visoke cijene im ne smetaju: Objavljeno koliko će Hrvati potrošiti na zimovanje

Kao ljetos na Mediteranu, tako i sada na europskim skijalištima dočekuju više cijene. Smještaj je skuplji u prosjeku deset do 15 posto, a ski karte sedam do 12 posto. No, bilo skupo ili ne, ali Hrvati se ne odriču zimovanja. Tisuće su na skijanju već sada, još više će ih idući tjedan kad su cijene na europskim skijalištima tridesetak posto niže, mnogi i za vrijeme školskih praznika u veljači, a sveukupno čak 69 posto hrvatskih građana neće propustiti priliku da ove zime ode na neko putovanje. Više od polovice, pri tom, i nekoliko puta tijekom zimske sezone.

Premoćna većina od 83 posto putnika iz Hrvatske planira na snijeg, a ostali u toplije krajeve, pokazala je anketa portala MojPosao među četristotinjak ispitanika. Zimovanje u Hrvatskoj zanimljivo je tek svakom desetom Hrvatu. Austrija, Italija, Slovenija, Francuska, pa i Bosna i Hercegovina daleko su popularnije. Zimski odmor svakog trećeg hrvatskog putnika trajat će, pak, tjedan dana, svaki deseti zimovat će i duže, a ostali od dva do maksimalno pet dana.

Putni budžeti su spremni, a 43 posto anketiranih smatra da će na zimovanje potrošiti više novca nego na ljetovanje. Nepunih 30 posto ispitanika namjerava potrošiti podjednako, a 28 posto ih je zacrtalo da će na zimovanju potrošiti i manje nego tijekom ljetnog odmora. U toj su skupini prvenstveno oni koji idu na kraća putovanja i češće putuju unutar Hrvatske. Dok svaki peti anketirani odgovara kako će tijekom zimovanja potrošiti više od dvije tisuće eura, među našim građanima koji će zimovati unutar Hrvatske svaki drugi tako vjeruje da ćemo mu biti dovoljno 500 eura.

Kako god, velika većina neće financirati svoje zimovanje iz plaće siječanjske ili plaće za veljaču. Čak 82 posto posegnut će za ušteđevinom, a unatoč uvriježenom mišljenju kako se na skijanje masovno odlazi na rate to će učiniti nepunih deset posto naših građana. Među onima koji ne idu na zimovanje ponajviše je građana koji si to jednostavno ne mogu priuštiti (66 posto), četvrtinu odlazak na zimski odmor ne zanima, a, recimo, 12 posto bi si to rado priuštilo ali nemaju dovoljno dana godišnjeg odmora.

