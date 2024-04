Analizirali smo 17 pića: Ovaj je ukusan napitak po niskoj kalorijskoj vrijednosti najbliži vodi, na 100 ml ima samo 0,03 kcal

Otkad je proljeće zimu svrgnulo s trona već smo doživjeti i više nego proljetne, gotovo ljetne temperature, a 28 stupnjeva Celzija najavljeno je i za ponedjeljak, u dijelu kontinentalne Hrvatske. Hidracija organizma važna je kroz čitavu godinu, no nekako nam u prvi plan obično iskoči s rastom temperatura zraka. Čime se hidrirati, a da pritom u sebe ne unosimo više kalorija nego što bismo htjeli i trebali, pogotovo sad, kad svi više-manje razmišljamo i kako do ljeta izgubiti višak kilograma nakupljen u hladnijim mjesecima? Analizirali smo 17 opcija, 17 pića iz domaćih trgovina – neke s oznakom da su bez šećera, neke gazirane, neke negazirane... - a našla se tu i dobra stara voda. Voda je, naravno, uvijek najbolji izbor jer najbolje utaži žeđ i uopće nema kalorija. No, često smo željni nekog okusa, nečega da pobudi osjetila, bilo da su to mjehurići ili nešto slatko ili nešto voćno ili nešto da nas malo podigne. Krenimo od osnova, od vode. Za primjer smo ovdje uzeli bocu Jana prirodne mineralne negazirane vode. Pola litre košta 0,79 eura. Kalorija, kazali smo, nema jer nema ni bjelančevina, ugljikohidrata ni masti. Međutim, odaberete li neku od voda s okusom, s dodacima, računajte i na nešto kalorija. Malo, ali ipak... Konkretno, Jana s okusom limuna i limete, boca od pola litre, stoji 0,99 eura. Ovo niskoenergetsko negazirano piće ima šećera (1,9 grama) pa na 100 ml ima osam kalorija. Volite li osvježavajući okus limuna i limete, svidjet će vam se i ova osvježavajuća voda s okusom koju proizvodi zagrebačka Jamnica. Autorici ovih redaka osobni je favorit treća opcija, Jana Vitamin Refresh čijih pola litre košta 1,15 eura. Okus je kombinacija mente i limete, a ova kombinacija ima i vitamine C, B3, B6 i B12. Kako je navedeno na deklaraciji, niskoenergetsko negazirano osvježavajuće bezalkoholno piće s okusom mente i limete (od koncentriranog soka) ima i šećera i sladila. Sladila su steviol glikozidi iz stevije i sirup invertnog šećera, a na 100 ml Jane Vitamin Refresh ima 13 kcal, budući da ona ima 3,1 g šećera. Više od obične vode ili ranije analizirane vode s okusom, no ipak daleko ispod količina na koje smo naišli u raznim sokovima.

Prosječni je preporučeni dnevni unos kalorija za odrasle osobe 2000, no to, naravno, ovisi o tome kojeg ste spola, koliko ste aktivni i u kojoj ste dobi. Kako bilo, čista voda ili ona s okusom i vitaminima potpuno se uklapaju u zdrav stil života. Prešli smo potom na izotonično piće Hidra ISO. Na prvu, nismo znali što očekivati. Naziv asocira na nešto što bi trebalo brzo hidrirati organizam, ali i naglo podići energiju. Nešto poput klasičnog energetskog pića, ali Hidra nas 'vuče' na nešto zdravije. Uvidom u deklaraciju vidimo da je to osvježavajuće gazirano bezalkoholno piće od pivske sladovine, sa šećerom i sladilima (steviol glikozidi iz stevije). I ovdje ima vitamina (C, B3, E, B5 i B6), ima voćnih vlakana i brašna sjemenki rogača. Ovo piće s okusom limuna, naranče i grejpa (koncentrirani sokovi) proizvodi Zagrebačka pivovara. Ima 22 kcal na 100 ml, uz 3,8 g šećera, a boca od pola litre stoji 1,19 eura. Korisno je znati da ima i magnezija (16 mg) i kalcija (32,3 mg/100 ml). Okus citrusa dosta se osjeti, u početku nam se činilo da osjetimo pomelo no kasnije se ipak izdvojio grejp. Piće je slatko i gazirano, ali manje slatko i manje gazirano od Cockte, koju smo iduću analizirali. Najprije smo posegnuli za izvedbom na kojoj je naznačeno da je bez šećera, odnosno da ima manje od 0,2 g šećera na 100 ml. Cockta Free u tih 100 ml donosi 1,4 kcal. To je gazirano bezalkoholno piće s mješavinom biljnih ekstrakata te sa sladilima (natrijev ciklamat, natrijev saharin, acesulfam k, aspartam). U Sloveniji ga proizvodi Atlantic droga Kolinska, a ne sadrži ni kofein, CO2 u njoj je prirodan. Okusom je intenzivna, jako je gazirana i dosta slatka. Druga Cockta, ona žute boje, Cockta Blondie, također ima mješavinu biljnih ekstrakata, ali ima i koncentrirani sok naranče i karamelni šećerni sirup, brašno sjemenke rogača, prirodni CO2... Na 100 ml ovo gazirano bezalkoholno piće ima 37 kcal, devet grama šešera. Miriši poput Fante, od nje je malo manje gazirana i malo manje slatka.

Da se još malo zadržimo na gaziranim pićima, posegnuli smo za energetskim pićem Monster Punch, čiju smo limenku od pola litre platili 1,39 eura. Inače je Monsteru cijena 1,79 eura. Ova mješavina havajskih okusa (marakuja, naranča i guava) na 100 ml ima 36 kalorija. Riječ je o energetskom osvježavajućem bezalkoholnom gaziranom piću sa 6% voćnog soka (koncentrirani sok). U njega je dodano osam vitamina, ali sadrži i kofein, te šećere (8,5 g) i zaslađivač. Upravo zbog visokog udjela kofeina (do 32 mg na 100 ml) ne preporučuje se djeci, trudnicama i dojiljama, ni osobama osjetljiviam na kofein. Liječnici su već upozoravali na tragične slučajeve zbog kombinacije energetskih pića s alkoholom ili ispijanja većih količina ovih pića uz intenzivniju sportsku aktivnost. U istoj je kategoriji napitaka koji vas privremeno mogu podići, no s njima valja oprezno i zbog zdravlja i zbog kalorija, i drugo energetsko gazirano bezalkoholno piće, Red Bull, s također do 32 mg kofeina na 100 ml. I u njega su dodani vitamini i niacin, a ima 11 g šećera na 100 ml, 46 kcal. Kalorijski, Red Bull je rekorder ovog istraživanja. Limenka od 250 ml stoji 1,69 eura. Da zaokružimo set pića koja se ne ubrajaju ni u vodu ni u sokove, provjerili smo što krije limenka od pola litre svijetlog piva, konkretno njemačkog Stephans Brau Helles. Ukratko, 40 kcal na 100 ml. Pola litre košta 0,99 eura, našli smo ga na akcijskih 89 eura. Ima 4,9 posto alkohola. Hladno pivo gasi žeđ, ali oprezno s količinom ako niste u lovu na što više kalorija...

Foto: Sandra Mikulčić

Vraćamo se na opcije koje će nam ugasiti žeđ, a da ih pritom ne trebamo skrivati od djece. Fructalov nektar od borovnice i aronije ima zaslađivače (sukraloza), ali na deklaraciji se navodi da je smanjene energetske vrijednosti. Proizveden je u Sloveniji od koncentriranog voćnog soka, udio voća je najmanje 35%. Na 100 ml donosi 23 kcal, 3,3 g šećera. Valja znati da ima i 4% željeza. Okus je pun, intenzivan, ni previše ni premalo sladak. Drugi sok, Juicy od jabuke koji se proizvodi u Zagrebu, analizirali smo u dvije varijante. Prva je 100-postotni sok. Iako bismo iz te naznake zaključili da je riječ o 100% prirodnom, cijeđenom soku od jabuke, on je napravljen od koncentriranog soka. Također, na deklaraciji stoji i da jabuke ne potječu iz Hrvatske, ne navodi se otkud su. Bez obzira na koncentrat, sok miriši na pravu jabuku. Okus mu je izrazito slatkast, nekima i presladak pa ga razrjeđuju s vodom. Litra košta 2,99 eura. Na 100 ml ima deset grama šećera, 45 kalorija. Druga opcija, Juicy jabuka nektar, po litri stoji 1,79 eura. I ovdje je s jabukom ista situacija: Stanić Beverages proizvodi u Zagrebu, ali jabuke ne potječu iz Hrvatske. Sok se radi od koncentriranog soka jabuke, a udio voća je najmanje 50%. Okus nam se svidio, manje je intenzivan od 100-postotnog. Također sadrži šećer i sladilo (sukraloza). Na 100 ml šećera je 7,1 g, kalorija ima 30.

Foto: Sandra Mikulčić

Coca-Cola u klasičnoj izvedbi stoji 1,05 eura, za bocu od pola litre. Ovo gazirano osvježavajuće bezalkoholno piće između ostalog sadrži fruktozno-glukozni sirup, ugljikov dioksid, prirodne arome, aromu kofeina. Na 100 ml ima 45 kalorija te 11,2 grama šećera.

Coca-Cola Zero, dakle ona bez šećera, ima istu cijenu kao i klasična – 1,05 eura za pola litre. No, iako nema šećera, ima sladila i to ciklamate, acesulfam K i aspartam. Za razliku od obične Cole, na ovoj je istaknuto da sadržava izvor fenilanina, važne aminokiseline. Cola Zero na 100 ml ima 0,2 kcal.

Cedevitu ne treba puno najavljivati, kraljica vitamina već je dobro poznata, a s njom u 100 ml unosite i 28,8 kcal. Ima 6,52 g šećera na 100 ml, a sadrži vitamine C, B2, B1, B12, B6, E, niacin, folnu kiselinu... Ovaj multivitaminski napitak dolazi u više izvedbi, u više okusa: naranča, limun, limeta. Atlantic Cedevita proizvodi ga u Hrvatskoj. Pakiranje od 200 grama dostatno je za dvije i pol litre napitka, a stoji 2,09 eura. Dakle, pola litre napitka ovdje košta 0,42 eura. Odabrani okus (limeta) osvježavajuć je, ukusan, kod Cedevite je dobro što se količinom zrnaca ubačenih u vodu može prilagođavati intenzitet okusa.

Studena ledeni čajevi dolaze u više okusa, posegnuli smo za brusnicom. Boca od pola litre stoji 0,99 eura. Ovo bezalkoholno piće proizvedeno je od izvorske vode, a dodani su mu biljni i voćni ekstrakti. Odlično gasi žeđ, brusnica se dosta osjeti, samo piće nije preslatko. Okus brusnice prevladava, no dodan je i ekstrakt šipka. Ima šećera (4,1 g na 100 ml) i sladila (acesulfam K, sukraloza). Sa 100 ml ovog ledenog čaja u organizam unosimo 18 kalorija.

Nakon isprobavanja više vrsta napitaka iz trgovina robom široke potrošnje, pogled nam je pao na prirodne čajeve koji se prodaju u rinfuzi. Ovisno o mješavini, oni na 50 grama imaju 2-4 kalorije, a iz tih 50 grama može se dobiti oko 10 litara čaja. Dakle, na 100 ml prirodnog čaja dolaze samo 0,03 kalorije. Cijena? Varira također ovisno o mješavini koju preferirate. Primjerice, u voćnom su čaju Pina Colada komadići jabuke, cvijet hibiskusa, šipak, kockice ananasa i kokosa. Njegovih 50 grama (10 litara gotovog čaja) košta 3,18 eura, odnosno 0,16 eura za pola litre.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.