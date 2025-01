U nas se mogu pronaći i izvrsna biodinamička vina s oznakom Demeter ali prihvatljiva i veganima

Ozbiljan broj domaćih vinara nastoji svoja vina raditi što je moguće bliže principima biodinamike. A to je takva poljoprivreda koja počiva na idejama Rudolfa Steinera, austrijskog filozofa, koji je živio upravo ovdje kod nas, u Donjem Kraljevcu. Steiner je vjerovao u postojanje 'životne snage' u poljoprivrednim kulturama i tlu, kao i u mineralima, kemijskim elementima koji utječu na živa bića. Da se negdje kultura, tako i grožđe, proizvodi po načelima koja je Steiner iznio u svojim predavanjima 1924. godine potvrdit će udruga Demeter, jedina biodinamička organizacija koja izdaje certifikat da je neka kultura napravljena striktno po načelima biodinamike. Uvjeti dobivanja certifikata su iznimno strogi, vinogradar, maslinar, poljoprivrednik bilo koje vrste koji se odluči na takvu proizvodnju i pokuša dobiti certifikat Demeter, praktično onda i živi u skladu s tim načelima. Vina tako proizvedena, s takvim certifikatom, doista jesu bitno drugačija od svojih 'rođaka' proizvedenih na konvencionalan način, svoje sorte prezentiraju s drugačijim osobinama zadržavajući odlike sortnosti a također i s izostankom nekih danas često korištenih tehnika. Ivana Vidak i Krešimir Sommer kroz svoju tvrtku SomMar zastupaju neke poznate talijanske proizvođače s Demeter certifikatom. Pri predstavljanju tih vina Ivana nam je otkrila kako se biodinamika doista živi te se ne radi samo o vinima ili maslinovim uljima, već se u zemljama gdje je takav način proizvodnje cijenjen, poput Njemačke, moguće nabaviti i, primjerice, biodinamički napravljeno brašno. Inače su Ivana i Krešimir veliki dio svojeg radnog vijeka u ekološkoj proizvodnji, u Hrvatskoj su najprije kanili započeti proizvodnju ekološkog bezdimnog ugljena. Ali su također poznati i po u nas sve poznatijem roštilju Big Green Egg napravljenom od materijala koje je razvila NASA.

Foto: Marko Polić

Tako se ukazala i mogućnost da počnu s distribucijom biodinamičkih vina napravljenih u Italiji i Njemačkoj. Riječ je o vinarijama BioVitis iz Nahea u Njemačkoj, Zero Puro iz Abruza u Italiji te Bio Cantina Orsogna.

- To su čista i autentična vina, upravo onakva kakva su se pogotovo ovdje u sjevernoj Hrvatskoj proizvodila oduvijek. Autentična su i čista, spoj su tradicije i ekologije, pa su zbog toga i iznimno kvalitetna. Nema u njima ničega kemijskoga, intervencije su u proizvodnji minimalne, zbog svega ovoga radi se i o vrlo zdravim vinima. Kao što ovakvo vinogradarstvo predstavlja i veliki prednost za okoliš, kažu nam Ivana i Krešimir. Vina ove tri vinarije koja smo probali na kratkoj degustaciji, doista su iznimna, drugačija, pravi predstavnici jedne posebne klase. Recimo Primitivo Linfae vinarije Zero Puro u svakom trenutku će podsjećati od koje je sorte, no davat će dojam raskoši aroma i okusa gdje će se osjetiti i šljiva i trešnji, kao i začina, pa onda i aroma koje dolaze s mora ovog sredozemnog podneblja. Vino je dozrijevano u glinenim amforama. Interesantno je kako je i etiketa vina ove vinarije napravljena od biorazgradivih materijala, nije pričvršćena za bocu. Za većinu je ovo bio šampion večeri. Podrobnije smo se upoznali sa sivim pinotom Ramoro vinarije Bio Cantina Orsogna. Prvo je ovo vino interesantne, bakrene boje. Zatim su tu arome koje su vrlo intenzivne, kao da ste očekivane note pinota grigio stavili na kakav sterorid, pa stižu cvjetne arome, za njima voćne, tropskog ponajprije, gdje vino djeluje jako svježe što je osjećaj koji se pretače i u okuse gdje se pojavljuju i začini. Zatim je tu bio Rizling Rivaner vinarije BioVitis koji se odmiče od klasičnog rieslinga nudeći jedan doista lijep doživljaj. Nije jak, 12 posto alkohola, no ima snagu koja leži u sjajnom kolopletu aroma koje su mahom voćne, citrusne, pa breskvine s nešto cvijeća a cijelo vrijeme će vas i vrlo ugodno osvježavati. Bila su tu još i dva vina sorte Montepulciano d'Abruzzo, jedno vinarije Zero Puro, drugo Bio Cantina Orsogna. Oba vina su lijepe rubinskocrvene boje. Kod oba prevladava u aromama crveno voće, razlika je samo u tome što ćete osjetiti. Kod Zero Puro idu jagoda i malina kod Coste di moro crvena višnja. Oba nude zaista jedno lijepo vinsko prijateljstvo, toplinu i ugodu. Ne zaboravimo i Pecorino od Zero Pure, bijelo vino koje nudi sve note Sredozemlja u jednoj čaši, vrlo je pitko te ga je lako spariti s tvrdim sirevima, bijelim mesom ili pak ljetnim salatama. Još jedno je interesantno kod ovih vina, a to je da ona mahom nose oznaku poput Vegan Qualità Vegetariana, što znači i da su veganska. Odnosno rigorozne procedure potvrđuju da ova vina nemaju niti je u njihovoj proizvodnji korišteno bilo što životinjskog porijekla.