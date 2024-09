Testirali smo školske šestare. Prate li kvaliteta i praktičnost cijenu? Evo rezultata

Školske torbe sad su već gotovo spremne za novu školsku godinu, kupuju se posljednje stavke pribora. Među artiklima na kojima smo pronašli najveću razliku u cijeni, ali i u kvaliteti svakako su šestari, nezaobilazni u nastavi geometrije i tehničkog crtanja. Kako bismo provjerili prate li kvaliteta i praktičnost cijenu, odabrali smo tri šestara. Karbonov set platili smo 2,79 eura. Šestar 'Kum' njemačke proizvodnje košta 4,19 eura, a Faber-Castell svoj šestar cijeni 10,59 eura. No, odabrani Faber-Castell nije najskuplji kojega smo našli na policama. Rekorder je bio Staedtler, istog principa rada, kojega smo u knjižari pronašli po cijeni od čak 19,90 eura. Običniji šestar istog proizvođača – u kategoriji ovoga kojega smo u sklopu našeg testiranja platili 4,19 eura – u istoj knjižari stoji 6,70 eura. Iako je Staedtler njemački proizvođač, na šestaru se kao zemlja proizvodnje navodi Kina. Na našem 'Kum' šestaru kao zemlja proizvodnje navedena je EU, a ta je tvrtka njemačka. Njemačka je i zemlja proizvodnje Faber-Castell šestara. Karbonov, pak, proizveden je u Kini.

Foto: Sandra Mikulčić

Ovaj šestar na prvi je pogled djelovao kao najbolja kupnja jer u kompletu je za 2,79 eura došao šestar, ali i dva rezervna grafička vrha za njega, potom gumica za brisanje i geometrijski set (ravnalo, dva trokuta i kutomjer). Zvuči predobro, no samo dok nismo otvorili kutiju. Šestar je najosnovniji koji može biti, jednostavan, malen i plastičan. Udovoljit će zahtjevu profesora da učenik posjeduje šestar, uspjeli smo njime nacrtati i kružnicu i cvijet, ali sve to osjetno nezgrapnije nego sa skupljim šestarima. U prilog mu, osim cijene i dodatnih stvari koje dolaze u paketu, ide što je lagan. Zlatna sredina je 'Kum' šestar. Njemački robustan, kombinacija je plastike i metala kakvu poznajemo iz vlastitog djetinjstva.

Jedini od isprobane trojke ima koljeno, što olakšava izvedbu pojedinih geometrijskih radova. Nogice mu se mogu raširiti čak 22 centimetra, pa je to i najveći polumjer kružnice koja se njime može nacrtati. Sam šestar ima 13,5 cm. Karbonov mjeri 12,2, a nogice mu se mogu raširiti do 13,5 cm. Faber-Castellov šestar ima 17 cm, a njime se može nacrtati kružnica radijusa do 16,5 cm. Uz sva tri šestara stigli su rezervni grafički vrhovi (po dva), ali samo Faber-Castell ima i rezervni metalni vrh i rezervni kotačić za podešavanje tih vrhova. Odabrane šestare nakon 'odrasle' analize prepustili smo učenici na praktični test. Karbonov šestar u njezinoj se torbi ne bi našao, kaže, jer je slab i konstrukcijski i linijom koju ostavlja na papiru, a tinejdžericu se nije dojmio ni vizualno. Izgledom joj se najviše svidio Faber-Castell šestar, tim više što i sama ima šestar iste marke.

- Ali, iako izgledaju isto, moj je šestar od ovoga lakši, lakše se otvara i okreće. Lakše je raditi s njim – komentirala je učenica Faber-Castellov šestar odabran za potrebe testiranja. Nije mu zamjerila što nema koljeno, jer njezin šestar ima koljena na obje nogice, no prilikom crtanja tu mogućnost ona uopće ne koristi. Zamjerila mu je, pak, što na papiru ostavlja slabiji trag. Ne najslabiji – najslabiji je Karbonov – no nije ni najintenzivniji. Najjasniji trag na papiru ostavio je 'Kum' šestar – cijenom u sredini, performansama se pokazao kao najbolji. Dovoljno je čvrst da bi trajao i da bi pružio solidnu potporu i preciznost pri konstruiranju geometrijskih oblika. Istovremeno, nije pretežak pa ne opterećuje dječju ruku. Učenica koju smo zamolili za pomoć pri testiranju sa sjetom je pogledala vizualno zanimljiviji Faber-Castell, ali kao najbolji za konkretan rad u školi od isprobane trojke odabrala je njemački 'Kum' šestar po cijeni od 4,19 eura.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.