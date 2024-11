Test zimskih guma: Šest ih se može preporučiti, ali četiri nikako

Dani su sve hladniji i jutarnje temperature su u većem dijelu zemlje ispod 7 stupnjeva Celzija, što je jasan znak da je vrijeme za zimske gume. Uz to, približava se i 15. studenoga, datum kada je zimska oprema u Hrvatskoj obvezna na svim brzim kontinentalnim cestama. Podsjetimo, pod zimskom opremom podrazumijevaju se zimske gume na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. No, preporuka je stručnjaka zimi voziti na zimskim gumama. Kao i svake godine europski autoklubovi, među njima i naš HAK, testirali su zimske gume, što je dobar pokazatelj koje zimske gume odabrati.

Ove godine na testu se našlo 28 zimskih pneumatika u dvije vrlo tražene dimenzije - 205/55 R16, koje se koriste na kompaktnim vozilima C segmenta i 215/55 R17, koje su uobičajene na manjim SUV vozilima. Svi pneumatici su pomno testirani s obzirom na vozne i sigurnosne karakteristike, odnosno ponašanje na snijegu i ledu, suhoj i mokroj cesti, prema udobnosti, ekonomičnosti i prema ekološkoj komponenti.



Od ukupno 28 različitih zimskih guma (12 u manjoj i 16 u većoj dimenziji), ni jedna nije dobila maksimalnu ocjenu izvrstan, ali su zato po tri pneumatika u svakoj kategoriji vrlo preporučljiva. S druge strane, četiri pneumatika se ne preporučuju.

U manjoj dimenziji 205/55 R16 tri su gume vrlo preporučljive, po četiri su preporučljive i djelomično preporučljive, dok se jedna ne preporučuje. Na vrhu je poznata trojka u sastavu Continental, Goodyear i Michelin, čiji su proizvodi ne pokazuju nedostatke ni na jednoj podlozi te blistaju s visokom predviđenom kilometražom. Unutar ove velike trojke Continental se izdvojio po pitanju sigurnosti i postavio generalne standarde u klasi (pogotovo na mokroj podlozi i u zimskim uvjetima), dok je Michelin odigrao na kartu ekološke izvrsnosti, s najvećom predviđenom kilometražom i najnižim stupnjem abrazije. Goodyear se smjestio upravo negdje između njih.

Hankook, Dunlop, Nokian i Falken su pokazali manje nedostatke barem na jednoj podlozi, što je ipak dovelo do snižavanja ocjene na polju sigurnosti, a neki od njih nisu briljirali ni na polju predviđene kilometraže. Naravno, ovisno o profilu vozača i cijeni proizvoda, ova četvorka može biti ozbiljna alternativa za top trojku, zato što ne pokazuje značajniju razinu sigurnosnog rizika, nego eventualno može utjecati na smanjeni komfor u vožnji.

Sljedeća četvorka koju čine Zeetex, GT Radial, Vredestein i Pirelli je na ovom testu definitivno otkrila jasne nedostatke na najmanje jednoj podlozi, pa se zbog tih sigurnosnih propusta može tek djelomično preporučiti.

Winrun je, pak, ostvario toliko slabe rezultate na mokroj podlozi da se ne može niti djelomično preporučiti, nego se ovaj proizvod jednostavno ne preporučuje. Spomenuti model na testu nije pokazao gotovo nikakvo prianjanje uz vlažnu cestu, pa pod utjecajem uzdužnih i bočnih sila vozilo opremljeno Winrunovim zimskim gumama prečesto preupravlja i podupravlja. Od dna poretka ovaj pneumatik nisu mogle spasiti ni dobre sigurnosne karakteristike na suhoj podlozi i u zimskim uvjetima.







I u većoj dimenziji 215/55 R17 na vrhu su se izdvojila tri proizvođača, Goodyear, Dunlop i Vredestein. Ti su pneumatici vrlo preporučljivi, dok se također tri zimske gume u ovoj dimenziji ne preporučuju. Dva zbog jasno izraženih sigurnosnih nedostataka na mokroj podlozi (Triangle i Davanti), a jedan zbog ekološke komponente i prevelike težine (Kenda).

Preostalih deset pneumatika u ovoj većoj dimenziji se podijelilo u dvije skupine. Preporučljivu sedmorku čine Semperit, Hankook, Continental i Pirelli Yokohama, Giti i Firestone, dok se Viking, Kumho i Maxxis samo se djelomično preporučuju, prvenstveno zbog nedostataka na suhoj podlozi.