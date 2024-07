Samsung konačno lansirao Galaxy Ring: Hoće li pametni prstenovi postati novi hit?

U Južnoj Koreji su se dobro pripremali za Olimpijske igre pa je veliki brend Samsung u Parizu predstavio cijeli niz svojih novih uređaja tek koji tjedan prije nego što će glavnim gradom Francuske zavladati sportaši. Samsung u ljetnim mjesecima obično stavlja fokus na svoje pametne telefone s preklopnim ekranima, ali ove godine svi su najviše iščekivali - Galaxy Ring. Naime, još u siječnju je Samsung najavio da ulazi na segment pametnih prstenova, no potom se još pola godine čekalo da Samsung proizvod i pripremi za tržište.

Sada se to i dogodilo, iako još nije poznato kada će ovaj uređaj stići i u Hrvatskoj. Nije objavljena još ni službena cijena za Hrvatsku, ali u Parizu se spominjao iznos od 449 eura. Samsungovi pametni prstenovi imaju kućište od titanija i stižu u tri boje (zlatna, srebrna i crna). Galaxy Ring je dosta lagan, teži od 2,3 do 3 grama, ovisno o veličini, a ima 9 različitih veličina.

Foto: Reuters/Pixsell

Samsung nije pokrenuo trend pametnih prstenova, već dulje vrijeme primat na tom tržištu ima Oura, ali Samsung je doveo ovaj uređaj u mainstream vode i ozbiljnim projektom jasno dao do znanja da želi osvojiti ovu utakmicu. Galaxy Ring dolazi s nizom značajki za praćenje aktivnosti tijela i zdravstvenih savjeta i u Samsungu se nadaju da će postati vrijedan pomoćnik korisnicima u svakodnevnom životu. No, hoće li doista to postati i primarni uređaj za mnoge korisnike? Ili barem preskočiti u popularnostima pametne satove jer još ne vjerujem da neki sličan gadget može nadmašiti primat mobitela.

No, dok čekamo da ovaj uređaj krene put Hrvatske prije ćemo vidjeti Samsungove nove pametne telefone s preklopnim ekranima. Predstavljeni su novi flagshipovi Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6. Na prvi pogled ne čini se su ovi uređaji dobili velike generacijske promjene i napretke u odnosu na lanjske modele. Veliki Galaxy Z Fold6 je nešto i poskupio, a Galaxy Z Flip6 je malo pojeftinio. Ovi uređaji mogu se nabaviti u Hrvatskoj. Kupci će moći birati između boje srebrne sjene, ružičaste i tamnoplave za Galaxy Z Fold6, odnosno srebrne sjene, žute, plave i mint zelene za Z Flip6. Galaxy Z Fold6 bit će dostupan po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1999 eura, a Z Flip6 od 1199 eura.

Foto: Pixsell

Iz Samsunga kažu da donose najtanju i najlakšu Z seriju dosad. Uz sitna poboljšanja dizajna Samsung ističe da je nova Galaxy Z serija nešto robusnija pa bi korisnici trebali imati još manje straha da će oštetiti skupe uređaje. Dvostruka 'šina' preklopnih šarki, sada je poduprta poravnanim bridom preklopa, kako bi bolje upila eventualne vanjske udarce. Poboljšani slojevi glavnog zaslona pomažu smanjiti pregib i održati čvrstoću. Ekran je zaštićen unaprijeđenim Armor Aluminum i Corning Gorilla Glass Victus 2 staklom.

Oba uređaja pokreće Snapdragon 8 Gen 3 čipset. Procesor je optimiziran za obradu zadataka umjetne inteligencije, i donosi poboljšan grafički prikaz kao i općenito poboljšane performanse. Unaprijeđen je i sustav hlađenja, koji poboljšava rad uređaja zahvaljujući povećanoj jedinici kondenzacijskog hlađenja na Galaxy Fold6. Ista tehnologija je sada, po prvi put, primijenjena i za Galaxy Z Flip6.

Foto: Samsung

Cijenom pristupačniji Galaxy Z Flip6 opet bi trebao biti primamljiviji korisnicima. Njegov vanjski, 3,4-inčni Super AMOLED zaslon je iznova poboljšan i nudi više opcija korisnicima, uključujući i korištenje umjetne inteligencije bez potrebe da se mobitel rasklopi. Predstavljene su i nove Samsungove bežične slušalice Galaxy Buds3. Dostupne su i u Hrvatskoj u srebrnoj ili bijeloj boji po preporučenim maloprodajnim cijenama od 179 eura za Buds3, odnosno 249 eura za Buds3 Pro.

Samsung je u Parizu predstavio i svoje nove pametne satove Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra. Watch 7 omogućava praćenje više od 100 vježbi. Uz značajku Race možete usporediti trenutne i prošle vježbe u realnom vremen. Značajka Body Composition nudi detaljan 'snimak' tijela i kondicije. Uz novi algoritam umjetne inteligencije za analitiku sna, Galaxy Watch7 nudi i značajku praćenja apneje u spavanju. Također, korisnicima omogućava praćenje pulsa u stvarnom vremenu, upozorava o abnormalno visokim ili niskim otkucajima srca sa značajkom Heart Rate monitoring. Uređaj radi i pregled Elektrokardiograma (ECG) i praćenje krvnog tlaka.

Foto: Pixsell

Opremljen najsnažnijim čipom u obitelji Galaxy Watch uređaja, po prvi put koristi procesor izrađen u 3-nanometarskoj tehnologiji, a trebao bi i preciznije pratiti lokaciju korisnika. Galaxy Watch7 bit će dostupan u dvije veličine, promjera 40 odnosno 44 milimetra. Korisnicima će 40-milimetarska inačica biti dostupna u zelenoj ili krem boji, dok će 44-milimetarska inačica biti dostupna u zelenoj ili srebrnoj.

Galaxy Watch Ultra najnoviji je dodatak Samsungovim pametnim satovima. Dostupan je isključivo s kućištem promjera 47 milimetara, a korisnici će moći birati između titansko sive, titansko bijele ili titansko srebrne boje. Premium mogućnosti prati izrada za ekstremnu izdržljivost uz kućište od titana 4. stupnja tvrdoće i vodonepropusnost od 10 ATM. Vrijedno je spomenuti i da Galaxy Watch Ultra radi na širem rasponu nadmorskih visina, od 500 metara ispod razine mora, do 9000 metara nadmorske visine, za praćenje naprednih sportskih aktivnosti poput plivanja u oceanu, ili vožnje bicikla u ekstremnim okruženjima.

Uređaj može pratiti i višeslojne aktivnosti, poput triatlona, u kojem prati plivanje, vožnju bicikla i trčanje, s pomoću nove pločice za mjerenje više sportova. Galaxy Watch Ultra također nudi naprednu personaliziranu zonu brzine otkucaja srca. Zanimljivo, moguće je i aktivirati sirenu za hitne slučajeve. Iz Samsunga tvrde da Ultra nudi do 100 sati u načinu štednje energije, odnosno 48 sati u načinu uštede energije pri vježbanju.

Galaxy Watch7 u 40-milimetarskoj inačici, bit će dostupan u Hrvatskoj po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 319 odnosno 369 eura za Bluetooth odnosno LTE konfiguraciju, a 44-milimetarskoj inačici od 349 odnosno 399 eura, u Bluetooth odnosno LTE verziji. Galaxy Watch Ultra raspoloživ je po preporučenoj maloprodajnoj verziji od 699 eura, isključivo u LTE verziji.