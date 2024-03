Gdje ostaviti psa dok ste vi na putu? U ovih će pet hotela u Hrvatskoj vaši ljubimci uživati

Razdvajanje psa i vlasnika za neke može biti posebno teško, ali kada je to neizbježno, najbolje je ljubimca ostaviti u sigurnim rukama profesionalaca. Tamo će dobiti najbolju skrb, ali i zabavu. Većina hotela za pse traži da su vaši ljubimci zdravi, uredno cijepljeni, da ne pokazuju znakove agresije te da se slažu s drugima. Većina ih također traži da donesete pseću knjižicu i hranu na koju je vaš pas naviknut. Ostavljate li svog psa u hotelu za pse nemojte se ustručavati naglasiti ako vaš ljubimac ima zdravstvene probleme, što voli, što ne voli, ima li određene strahove i sve na što profesionalci u čijim rukama ostavljate ljubimca trebaju paziti kako bi ovo iskustvo bilo pozitivno. Dok neki hoteli naglašavaju da ne primaju pse koji nisu socijalizirani s drugima, neki će ih primiti, ali uz veću naknadu za čuvanje. Neki hoteli nude vanjski smještaj, neki unutarnji, cijene variraju, ali ako vaš ljubimac ostaje duže od nekoliko dana cijena se, u pravilu, može sniziti.

Habitat

Hotel i škola za obuku pasa Habitat smješten je u Bilju, nedaleko od Osijeka. Habitat nudi čuvanje pasa do 12 sati, 24 sata, ali i na više dana. U ponudi hotela nude vanjski i unutarnji smještaj. Vanjski smještaj uključuje natkrivene boksove u kojima se nalaze prostrane kućice, a unutarnji uključuje grijane sobe pri nižim temperaturama ili klimatizirane sobe za vrijeme vrućina. Habitat se rasprostire na 6000 kvadrata i ima četiri ograđena dvorišta. Cijena za 24 sata varira od 13 € do 40 €, ovisno je li riječ o kastriranom psu, psu koji se ne slaže s drugima ili kuji u tjeranju. Cijena čuvanja psa je nešto niža kada psi dolaze na dva do šest noćenja, a iznosi od 20 € do 22 €. Habitat nudi i mogućnost najma ograđenog dvorišta od 3000 kvadrata za vlasnike i ljubimce koji nemaju mogućnost puštanja ljubimca u neograđenim područjima, a cijena iznosi 15 € za sat vremena.

Woff Woff

U bližoj okolici Zagreba, u Kupincu, smjestio se hotel za pse Woff Woff. Njihov pseći resort idealan je za srednje i velike pse, za pse različitih potreba i svih dobi. Bitno je znati da morate ponijeti hranu za svog psa i njegov krevetić. U preporukama navode da bi bilo idealno kada bi psa doveli u posjet prije dužeg ostanka, a cijena takvog dolaska od sat vremena iznosi 20 €. Woff Woff nudi i agility park za pse, mjesto gdje se psi mogu igrati trčeći kroz tunele, brčkajući se u bazenu ili pak skačući preko rampi, cijena varira od 10 € do 40 € po satu. Ono što će se posebno svidjeti vlasnicima koje je strah ostavljati svog psa je prijenos uživo - cijelo vrijeme preko web kamere možete pratiti svog ljubimca, a usluga se naplaćuje 10 €, jednokratno. Cijena noćenja u Woffu Woffu iznosi od 20 € za pse koji će biti u društvu drugih pasa. 30 € je za one koji će biti odvojeni od drugih pasa, ali dobit će tri individualne šetnje dnevno.

VEZANI ČLANCI:

House4dogs

Smješten u Kozjači, House4dogs hotel za pse mjesto je nulte tolerancije na agresiju kod životinja. Kod njih nema mjesta za pse koji nisu socijalizirani za druženje s drugim psima, a vlasnike upozoravaju da se agresivno ponašanje ne može sakriti te mole za iskrenost. S obzirom na to da je psima u ovom hotelu omogućeno slobodno kretanje u kontroliranim uvjetima, očekuje se da je vaš ljubimac potpuno socijaliziran. Ovaj hotel za pse nudi različite cijene za noćenje, cijene ovise o duljini boravka, ali i terminu boravka vašeg ljubimca. Redovne cijene variraju od 20 do 35 € po danu dok u sezonskom razdoblju, odnosno preko ljeta i tijekom božićnog razdoblja, cijene rastu pa ćete tada za noćenje izdvojiti nekoliko eura više. House4dogs nudi i dodatne usluge poput pranja i šišanja psa, ali i uslugu prijevoza psa do Zagreba ili Velike Gorice. Svi psi moraju biti uredno cijepljeni, a za rezervaciju smještaja potrebno je detaljno ispuniti informacije o samom psu.

Alpha Dog

Hotel za pse Alpha Dog nalazi se u Petini, dva kilometra od zagrebačke obilaznice, u prirodnom okruženju na prostoru većem od 20 tisuća kvadrata. U hotelu za pse dostupno je 30 prostranih boksova, a imaju i klimatizirani unutarnji prostor. Prostor je noću osvijetljen reflektorima, a preko noći se psima pušta glazba. Hotel za pse ima i 24-satni veterinarski nadzor. Objekt je cijelo vrijeme pod videom nadzorom, a kamere su postavljene u unutrašnjem i vanjskom dijelu. U hotelu nude tri programa za čuvanje ljubimca. Basic program je smještaj u vanjskom boksu, dvije šetnje dnevno i izlaženje u veliki ograđeni prostor za slobodno kretanje, a cijena je 17 € po noćenju. Classic program nudi smještaj u unutrašnjim boksovima koji su noću osvijetljeni, tri šetnje dnevno i i druženje s drugim psima na površini od 8000 kvadrata po cijeni od 20 € po noćenju. VIP – kućni smještaj je program u kojem je vaš pas u kućnoj obiteljskoj atmosferi, a cijena je 25 € po noćenju. Alpha Dog Team također stoji na raspolaganju vlasnicima pasa koji su zainteresirani za profesionalnu dresuru njihovog psa u školi za pse Alpa Dog.

Foto: Hotel Navigo - Privatna arhiva

Navigo

Hotel za pse Navigo udaljen je 25 kilometara od Splita, a smješten je u Gizdavcu. Svi psi su dobrodošli u hotel Navigo, neovisno o dobi ili pasmini, ali iz hotela napominju da ne primaju pse koji su pokazali agresiju prema ljudima. Ako pas ne podnosi druge pse onda se igra s vlasnicima i djecom, a svaki pas u hotelu ima svoj unutarnji prostor. Psi spavaju isključivo u unutarnjem prostoru, imaju klimatiziranu sobu s prozorom iz kojeg se pruža pogled. Ovaj luksuzni hotel za pse ima i bazen u vanjskom dijelu hotela, prostor za igru uz tisuće kvadrata travnjaka. U hotelu Navigo nude uslugu prijevoza, a u udarnim je terminima smještaj u hotelu potrebno rezervirati i nekoliko mjeseci unaprijed. Cijena noćenja u ovom hotelu ovisi o broju dana, cijena je do tri dana 30 € po noćenju, a ako pas ostaje duže od četiri dana cijena je 25 € po noćenju. Odobravaju i popuste za duže boravke, a ako vlasnik ima dva psa, cijena za drugog je snižena za 50%.