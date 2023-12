Blagdanski šoping: za kilogram purice 13 eura, orasi su 10, a bakalar po 60 se preskače

Hobotnica, kozice, raznovrsno voće i povrće te orašasti plodovi za kolače, purice, pilići i mlinci posljednjih dana pune blagdanske košarice mnogih Zagrepčana. Svega nekoliko dana ostalo je do Božića, brojni ih provode užurbano, a iako su potrošačke košarice ove godine znatno skuplje nego lani, gužve na Dolcu, koje se ondje stvaraju posljednja dva tjedna, svjedoče prodavači, potvrđuju da će Zagrepčani i ovog Božića uživati u delicijama, no većina će ih ipak pripremati s jeftinijim namirnicama. Prema podacima Nezavisnog hrvatskog sindikata, tradicionalna blagdanska potrošačka košarica koja je lani koštala 345,41 euro sada stoji 417,91, što je poskupljenje od čak 21 posto. Srednja košarica, koja je sa 153 eura skočila na 176, bilježi porast od 15 posto, no kupuje li se po akcijskim cijenama, kako kažu u sindikatu, iznos bi se mogao spustiti na nešto manje od sto, što je deset eura više nego lani. Iako se ovog Badnjaka neće postiti jer pada na nedjelju, koja se, i to svaka u godini, prema crkvenim propisima, smatra Malim Uskrsom, uvelike se kupuje i na ribarnici na Dolcu.

– Svaki dan je gužva i tako već dva tjedna. Zasad se kupuje riba koja se može čuvati u zamrzivaču, a tijekom vikenda očekujemo i povećanu prodaju one komadne – kaže Marija Muženić, koja morske plodove iz divljeg ulova iz Tribunja na tržnici u centru metropole prodaje već pet godina. Unatoč brojnim poskupljenjima, dodaje, cijene nisu dizali jer još uspijevaju pokriti sve troškove. Kilogram hobotnice, koja je trenutačno najprodavanija, platit ćete 18 eura, isto toliko stoji i kilogram sipe, a kozice, koje se također mogu čuvati u zamrzivaču, nude se za deset eura po kilogramu. Što se pak komadne ribe tiče, koja se također prodaje na kilograme, u ponudi je oslić, kojemu se, ovisno o veličini, cijena kreće između sedam i 11 eura, za skušu ćete izdvojiti 12, za grdobinu 18, a najskuplji je brancin, koji stoji 26 eura.

VEZANI ČLANCI:

– Imamo dosta stalnih kupaca koji su navikli na naše cijene i koji znaju da je riba kvalitetna pa se uvijek vraćaju. Zato se i ne žale na naše cijene, ali neki dolaze ljutiti jer su se željeli počastiti bakalarom, no kada čuju koliko košta, predomisle se pa ga zamijene nekom jeftinijom ribom – dodaje Marija Muženić. Bakalar smo, naime, u ribarnici na Dolcu pronašli samo na jednom štandu, a kilogram, za koji smo prije dvije godine primjerice izdvajali od 22 do 25 eura, sada stoji čak 60.

Tradicionalni božićni ručak u mnogim zagrebačkim obiteljima ne može proći a da se na stolu ne nađe neka sočna pečenka. Nekoć se vjerovalo da se na Božić treba jesti perad jer ona hodanjem baca zemlju iza sebe pa da će se takvim običajem iza sebe ostaviti i sve loše u prethodnoj godini. A vjerovanje se ukorijenilo među Zagrepčanima pa se goleme gužve stvaraju i na štandu "Međimurski pilići Blaguš". Potražnja je, kažu prodavačice Ana i Ivana, ove godine iznimno velika, a meso se počelo kupovati prije više od mjesec dana.

Cijene jesu nešto više, no nitko se još nije žalio, govore prodavačice na štandu na kojemu se nude i patke i međimurski piceki Foto: Matija Habljak/PIXSELL

– Ne stignemo puniti vitrinu jer kupci konstantno stoje u dugim redovima. Cijene jesu nešto više, no nitko se još nije žalio, što je i nas iznenadilo. Ljudi se vole počastiti za Božić pa im nije problem izdvojiti koji euro više za kvalitetno meso – ističu. Najprodavanije su, dakako, purice, koje ćete ondje platiti 13 eura po kilogramu, no traže se i pureći batci i krilca, koja stoje tri. Dobro idu, dodaju, i patke, za koje ćete izdvojiti nešto manje od deset eura po kilogramu, a isto toliko težak međimurski picek stoji tek 3,30.

Na susjednim se štandovima pak dobro prodaju nezaobilazni mlinci, a paket od 400 grama platit ćete 2,20 eura. Košarice se, dakako, pune i namirnicama za izradu kolača pa su na Dolcu tražena i jaja, kojima se cijena kreće od dva do 3,50 eura. Jabuke koje neki, osim za kolače, koriste i kao dodatak u francuskoj salati, prodaju se za dva eura po kilogramu, a ista količina očišćenih oraha, glavnog sastojka brojnih božićnih slastica, stoji deset. Dva eura više platit ćete kilogram lješnjaka, a za one pržene izdvojit ćete 16.

– Cijene su svugdje išle gore pa tako i kod nas. Na dizanje su nas, među ostalim, natjerali nepovoljni vremenski uvjeti koji su utjecali na urod, velika količina robe je propala – ističe kumica Ivana, ali dodaje kako se ne može požaliti na prodaju. Najbolje joj idu suhe smokve za kolače, kojih pola kilograma stoji deset eura, a šest manje izdvojit ćete za kilogram limuna. Posljednjih je dana na Dolcu tražen i domaći krumpir, koji stoji 1,50 eura, euro više izdvojit ćete za kilogram mrkve, a cijena luka kreće se od dva do 2,50 eura.