Prva kolaboracija Zmajske pivovare i The Garden Brewery donijela je dvije sjajne IPA-e

Sjajna vijest stigla je iz dvije popularne zagrebačke craft pivovare! Po prvi put snage su udružili zagrebački hmeljni Istok i Zapad, The Garden Brewery i Zmajska pivovara. Pivari Tomo iz Gardena i Nenad iz Zmajske našli su se ljetos i dogovorili koje će hmeljeve koristiti i koji će pivski stil napraviti. Sada znamo da je, s obzirom na lokacije pivovara, naravno o IPA-ma, i to East Coast IPA-i koja se kuhala u The Garden Brewery pivovari i West Coast IPA-i koju su kuhali Zmajevi. Jasno, ova dva sve popularnija stila india pale alea, potječu iz Sjedinjenih Država, njezine istočne i zapadne obale. Između te dvije strane postoji niz rivalstava, u sportu, glazbi, tradiciji, pa evo i u pivu.

Foto: Lovro Öhlhofer

Naši dečki iz dvije metropoline neovisne pivovare ponudili su objašnjenje. Oba stila IPA-e su piva „gornjeg vrenja“, uz sojeve ale kvasaca koji fermentiraju na višim temperaturama. Zajednička im je i velika količina hmelja što pridonosi intenzivnoj aromi. West Coast IPA-e najsličnije su američkim IPA-ma u koje se hmelj dodaje tijekom kuhanja gdje toplina izvlači većinu gorčine iz hmelja. U proceduri kuhanja East Coast IPA-e hmelj se uvodi tek kasnije tijekom kuhanja.

- U suštini, IPA-e zapadne obale imaju izraženu hmeljnu gorčinu i tanje tijelo dok su one s istočne obale otprilike upola gorke kao West Coast IPA-e i imaju izraženiju slatkoću i naglašenu voćnost (najčešće tropskog i/ili koštuničavog voća), objašnjavaju.

Foto: Lovro Öhlhofer

Koja je IPA bolja, pitaju nas? Prosudite sami u društvu majstora pivara Zmajske pivovare i The Garden Brewery ovog četvrtka na Halloween!

Slažemo se s tvrdnjom kako sve ovisi o vlastitim preferencijama i ukusima, za neke i o trendovima. Ne postoji „bolji“ stil od ta dva, za one koji tek otkrivaju craft scenu i okuse možda će East Coast IPA biti okusima pristupačnija no okusi koji su pokrenuli craft pivsku scenu i revoluciju upravo su oni koje pruža West Coast IPA.

Foto: Lovro Öhlhofer

Naš dojam je kako su piva čista bombica hmeljnih aroma i okusa. Kod Gardena korišteni su hmeljevi Mosaic, Idaho 7 i Sabro što onda daje doista efektnu mješavinu citrusa u kojem se ističe mandarina, a sve je zajedno, dakako, vrlo voćno te je tu i dodir Mosaica, popularnog hmelja u nas, koji doprinosi svojim raznovrsnim notama ali i gorčinom koje u ovom pivu ne nedostaje. West Coast iz Zmajske je napravljen s Chinookom, Columbusom, Simcoeom i Citrom gdje su opet u glavnoj ulozi, kako i treba biti, citrusi s naglaskom na naranču i grejp, a onda je tu i borovina. Zmajsko je pivo i još nešto gorče, kako to i bude s ovim podstilom kao što je i nešto suhlje, dok je ono Gardenovo nešto sočnije, tako da se izborom dva piva nikako ne može promašiti. Sjajna piva koja mogu funkcionirati u bilo kojem dijelu godine, vrlo potentna.

Foto: Lovro Öhlhofer

Danas je prilika da u društvu tvoraca upravo ovih dviju IPA kušati, prokomentirati piva i pitati sve što vas zanima o craft pivima, IPA-ma i općenito o proizvodnji piva i zagrebačkoj craft sceni. Posebna promocija i ova opuštena i zabavna IPA misija odvijat će se na dvjema lokacijama na čijim točionicima uvijek možete kušati novosti craft pivske scene – Ambasada od 15 sati (Ul. Crvenog Križa 31) i Goblet Beer Store od 18 sati ( Stupička 14).