Svi tvrde da su lubenice na štandovima baš s njihove njive: Proizvođači upozoravaju na skandaloznu prijevaru

Nisu više panamske, marokanske, grčke... nego domaće, ali i dalje koštaju kao sv. Petra kajgana, komentiraju potrošači cijene neretvanskih lubenica za koje na tržnicama u Zagrebu u prosjeku treba izdvojiti i 2 eura za kilogram, u Vukovaru 1,20, a u Puli i 3 do 4 eura. Sezona slasnih, sočnih plodova koji su ove godine kao i dosta drugih poljoprivrednih kultura uranile i 10-ak dana, već je na vrhuncu, a (pre)prodavačima i špekulantima još jedan su izvor brze zarade. Kako su s tržnica odavno nestale fiskalne kase, svi prometuju bez računa – i gotovo svi tvrde kako su lubenice koje se nude na štandovima baš s njihove njive. Proizvođači putem Facebook stranice Halo, inspektore, koju je pokrenuo Europski centar izvrsnosti potrošača (ECIP), ovih dana upozoravaju na skandaloznu prijevaru s neretvanskim lubenicama koje se naivnim kupcima na tržnicama nude i po tri puta većoj cijeni nego su u trgovačkim lancima poput Lidla, Konzuma, Kauflanda, Spara... U većini njih lubenice su, naime, svega 0,49 eura po kilogramu.

Realna cijena ispod eura

– I to s PDV-om! I s računom koji je uredno fiskaliziran! – upozoravaju na Halo, inspektore, dok se na tržnicama te iste sorte lubenica, istoga porijekla, koje su proizvođačima u otkupu plaćene bijednih 0,25 do 0,35 eura po kilogramu, negdje i 0,22 eura (!), prodaju po višestruko višim, bezobraznim cijenama u Zagrebu, Rijeci, Puli, Osijeku... I još gore, prijavljuju proizvođači iz doline Neretve – otkrili smo kako naše lubenice koje smo prodali trgovačkim lancima razne “bakice” i “bidni muški kupe u Konzuma, Lidla ili Spara” pa “uvale” pod našom markom “iz neretvanskog kraja” naivnim kupcima po astronomskim cijenama od 1,50 €/kg, što je čista prijevara potrošača”.

– Kako stvari stoje, uskoro dolaze i slavonske lubenice pa bi cijena na tržištu trebala biti i puno niža. Znamo za brojne seljake iz Srijema koji su se doselili u Hrvatsku tijekom Domovinskog rata i koji već 30 godina ovdje uzgajaju i nastavljaju tradiciju “bostana”. I oni se bune da im dolaze “nakupci” i kupuju na veliko po 0,20-0,25 €/kg, a onda u gradovima nude po 1,10 – 1,50 €/kg, što je suludo. Realna cijena po kojoj bi se sada lubenice na tržnicama trebale prodavati (s PDV-om!) je ispod jednog eura (0,90), a uskoro po 0,65 €/kg, a ne po – 1,50 €/kg! – prijavljuju proizvođači na Halo, inspektore.

Opuzenski voćar Neven Mataga s cijenom od 25 centi po kilogramu, koliko trenutačno dobiva u otkupu, ne može zatvoriti ni troškove proizvodnje.

– Otkupne cijene su izvan svake pameti! Mi ne dobijemo gotovo ništa, kupac plaća suludu cijenu na tržnicama, a državu ni za proizvođače ni za potrošače nije briga – upozorava Mataga, ističući kako bi se nekako i “pokrio” kad bi mu otkupljivači otkupili sve lubenice s njiva. Zanimljive su im samo one od šest do 12 kilograma pa one manje ostaju na njivi, propadaju. Na 40 tona proizvedene lubenice po hektaru, takvih je možda i 10-ak tona. No ne prolaze ni pod mini lubenice od 1,5 do 2,5 kilograma, koje su zasebne sorte i trenutačno se u otkupu plaćaju oko 40 centi za kilogram.

Najmanje su najslađe

– Pa te lubenice ispod šest kilograma su najslađe i najbolje, ali ne idu – i evo, izgaraju na suncu – kaže Mataga. A domaća lubenica ove je godine iznimne kvalitete, sočna, puna sladora, on ima i Global Gap certifikat, što znači da joj se u potpunosti može pratiti i sljedivost. No već sada kruže informacije kako neki trgovci pod domaću prodaju/miješaju i albansku lubenicu, ali je to teško dokazati jer je riječ o istim sortama. Jedino što su domaće puno svježije. Više od 90% lubenice koja sada prispijeva u Neretvi je, naime, sorte Mirsini, ima i nešto Senzacije, a kasne, krupnije sorte brat će se za 10-ak dana.

Proizvođač Gradimir Šešelj ističe da bi preprodavače na tržnicama koji neopravdano drže visoke cijene trebalo oporezivati, umjesto da se dopušta anarhija. Prva cijena u otkupu ranih lubenica koja je njemu isplaćena prije dva tjedna bila je 0,38 eura za kg, a sada dobiva 0,27 eura. Dio lubenica ispod 6 kg je već, tvrdi, bacio.